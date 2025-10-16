Донорські програми: доступний шлях до вашої родини

Шлях до батьківства не завжди є простим. Багато пар стикаються з труднощами із зачаттям або мають ризики спадкових захворювань. Сучасні репродуктивні технології відкрили нові можливості для подолання цих бар’єрів, і однією з найбільш ефективних та доступних опцій стали банки донорських яйцеклітин і сперми.
Що таке банк донорів?
Банк донорів — це спеціалізований медичний центр, який займається відбором, зберіганням та передачею донорських яйцеклітин і сперми для програм лікування безпліддя. Донори проходять ретельні обстеження, щоб забезпечити найвищу якість генетичного матеріалу для майбутніх батьків. Такі програми є надзвичайно важливими для тих, хто не може використати власні клітини через медичні чи генетичні причини.
Як відбирають Донорів у банк генетичного матеріалу?
Відбір донорів — один із ключових етапів формування банку. У клініках ADONIS цей процес складається з кількох рівнів:
Лише 10–15% кандидатів успішно проходять усі етапи і потрапляють до бази Донорів.
Донорство яйцеклітини: Переваги використання
Вартість програм із Донорством яйцеклітин
У різних країнах ціна на Донорські яйцеклітини значно відрізняється.
У США вона може перевищувати $20 000 лише за цикл Донорства, не враховуючи процедуру IVF.
У Канаді та Європі суми коливаються від €10 000 до €15 000.
В Україні вартість є значно доступнішою при збереженні світових стандартів якості.
Наприклад, у клініках ADONIS Fertility Solutions Agency на його ціна коштують у середньому від $6 000 до $8 500, що включає:
Це дозволяє зробити програми доступними для пацієнтів з різних країн, не поступаючись якістю медичного обслуговування.
ADONIS Fertility Solutions Agency — надійність та світові стандарти
ADONIS Fertility Solutions Agency (підрозділ ADONIS Medical Group, США та Україна) пропонує одні з найкращих умов для пацієнтів:
Програми донорства яйцеклітин — це не лише медична допомога, а й можливість здійснити мрію про родину. Вибір надійного банку Донорів гарантує безпеку, прозорість та впевненість у результаті.
ADONIS Fertility Solutions Agency пропонують поєднання сучасних технологій, доступних цін та індивідуального підходу.
