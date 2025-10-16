Донорські програми: доступний шлях до вашої родини

Шлях до батьківства не завжди є простим. Багато пар стикаються з труднощами із зачаттям або мають ризики спадкових захворювань. Сучасні репродуктивні технології відкрили нові можливості для подолання цих бар’єрів, і однією з найбільш ефективних та доступних опцій стали банки донорських яйцеклітин і сперми.

Що таке банк донорів?

Банк донорів — це спеціалізований медичний центр, який займається відбором, зберіганням та передачею донорських яйцеклітин і сперми для програм лікування безпліддя. Донори проходять ретельні обстеження, щоб забезпечити найвищу якість генетичного матеріалу для майбутніх батьків. Такі програми є надзвичайно важливими для тих, хто не може використати власні клітини через медичні чи генетичні причини.

Як відбирають Донорів у банк генетичного матеріалу?

Відбір донорів — один із ключових етапів формування банку. У клініках ADONIS цей процес складається з кількох рівнів:

Медичне обстеження: перевірка загального стану здоров’я, репродуктивної функції, відсутності інфекційних захворювань.

Генетичний скринінг: тестування на понад 400 спадкових патологій, щоб уникнути ризиків для майбутньої дитини.

Психологічне інтерв’ю: оцінка мотивації, емоційної стабільності та відповідальності Донора.

Соціальний та освітній відбір: аналіз стилю життя, рівня освіти та особистих характеристик, що часто важливо для майбутніх батьків.

Лише 10–15% кандидатів успішно проходять усі етапи і потрапляють до бази Донорів.

Донорство яйцеклітини: Переваги використання

Високий шанс на вагітність — жінки, які не можуть використовувати власні яйцеклітини, отримують реальний шанс стати мамами.

Генетична різноманітність — широкий вибір Донорів дозволяє знайти найбільш відповідний варіант.

Безпека та якість — багаторівневий відбір гарантує здоров’я Донора та якість клітин.

Індивідуальний підхід — майбутні батьки можуть обирати Донорів за зовнішністю, освітою, стилем життя та іншими критеріями.

Вартість програм із Донорством яйцеклітин

У різних країнах ціна на Донорські яйцеклітини значно відрізняється.

У США вона може перевищувати $20 000 лише за цикл Донорства, не враховуючи процедуру IVF.

У Канаді та Європі суми коливаються від €10 000 до €15 000.

В Україні вартість є значно доступнішою при збереженні світових стандартів якості.

Наприклад, у клініках ADONIS Fertility Solutions Agency на його ціна коштують у середньому від $6 000 до $8 500, що включає:

повне медичне обстеження Донора;

компенсацію Донору;

відбір та кріозбереження яйцеклітин;

юридичний супровід.

Це дозволяє зробити програми доступними для пацієнтів з різних країн, не поступаючись якістю медичного обслуговування.

ADONIS Fertility Solutions Agency — надійність та світові стандарти

ADONIS Fertility Solutions Agency (підрозділ ADONIS Medical Group, США та Україна) пропонує одні з найкращих умов для пацієнтів:

сертифіковані лабораторії (ISO, FDA, Tissue Bank License);

генетичний скринінг більш ніж на 400 спадкових хвороб;

швидка доставка Донорського матеріалу у клініки по всьому світу.

Програми донорства яйцеклітин — це не лише медична допомога, а й можливість здійснити мрію про родину. Вибір надійного банку Донорів гарантує безпеку, прозорість та впевненість у результаті.

ADONIS Fertility Solutions Agency пропонують поєднання сучасних технологій, доступних цін та індивідуального підходу.

Оберіть впевненість. Оберіть турботу. Оберіть ADONIS.

На правах реклами