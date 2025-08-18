Більше, ніж консалтинг: як «Line Protection» підтримує бізнес на Закарпатті та за його межами

Майже дві сотні підприємців досягли кращих показників і почуваються впевненими з консалтинговою компанією, яку заснували подруги і партнерки Марія Грибанич та Мар’яна Гартман.

7 років в Ужгороді працює «Line Protection» – консалтингова компанія, що надає весь спектр послуг: реєструє, обслуговує бізнес, веде бухгалтерію і кадри, забезпечує юридичний супровід. Від рутинних питань – до важливих перевірок, від скромних прибутків – до найвищих та перехід на інший податковий режим, – для «Line Protection» немає недосяжних цілей.

Географія клієнтів охоплює не тільки Закарпаття, а й Львів, Одесу, Тернопіль, Київ, Івано-Франківськ та інші міста України. Серед підприємців є чимало таких, що перейшли до «Line Protection» від інших консалтингів, порівнявши послуги і якість.

Колись компанія мала одного клієнта, з яким починала роботу, а нині – лист очікування з охочими, що чекають своєї черги від кількох місяців – до пів року!

Розповідаємо, як «Line Protection» стала ключовим гравцем у сфері аутстафу, в чому переваги комплексного консалтингу, що змінилося в роботі під час війни, та які плани на майбутнє.

Від мрії – до великого офісу в центрі міста

Співзасновниці і партнерки консалтингової компанії Марія Грибанич і Мар’яна Гартман починали свій бізнес із великої мрії та невеликого офісу на 20 кв. м. Сьогодні розвивають компанію з 21 працівником та в офісі понад 160 кв. м. у центрі Ужгорода. Утім на старті все виглядало по-іншому та дуже бракувало впевненості.

– Ми хвилювалися, чи знайдемо хороших фахівців, чи зможемо розвивати компанію. Але результат 7-річної роботи перевершив себе: вдалося створити таку команду, в якій відносини будуються на довірі, порядності, людяності, – розповідає Мар’яна.

Саме в неї 7 років тому виник задум створити консалтингову компанію. Коли прийшла з ідеєю до подруги, була настільки переконливою, що Марія погодилася залишити посаду начальника управління в одному з відомих банків.

Першим і єдиним працівником, з яким починали роботу, став Микола Чубірко. Зараз він – головний бухгалтер, має заступника і керує 16 підлеглими. Микола настільки відповідальний, що заглиблюється в деталі роботи з клієнтами навіть коли це не обов’язково, і вирішує їх понаднормово, якщо є потреба. Марія і Мар’яна зізнаються: з цим працівником їм направду пощастило, адже мають спільні цінності, ставлення до роботи, що визначає успіх консалтингової компанії.

Комплексний консалтинг для медичного бізнесу та 180+ підприємців у різних галузях

Першим клієнтом «Line Protection» була відома в Ужгороді приватна клініка. На той час на Закарпатті не було медичного консалтингу й, відповідно, виник запит на такі послуги. Сьогодні компанія продовжує надавати повний супровід медичному бізнесу: від ідеї – до першого пацієнта і надалі. Це дуже зручно, бо половину робочих моментів засновник може не знати.

Консалтингова компанія працює з більш ніж 180 різними підприємцями, що займаються приватною медичною практикою, дистрибуцією, освітніми послугами, ресторанним бізнесом, міжнародними перевезеннями, виробництвом товарів, меблів та харчових продуктів, фітнес-центрами тощо. Відтак до підбору кадрів ставляться дуже ретельно: беруть на роботу людей з аналітичним мисленням, які вміють заглиблюватися в різні галузі підприємницької діяльності.

Марія любить аналізувати й порівнювати, тому в компанії відповідає за фінансову частину. Мар’яна зосереджена на юридичній, вміє виконувати завдання, що потребують тривалої уваги. Подруги постійно наголошують, що всі досягнення – спільні, належать не двом засновницям, а цілій команді.

Результат роботи підтверджує той факт, що від’ємності в клієнтах немає. До «Line Protection» приходять від інших консалтингів, а від них – йдуть у крайніх випадках. Припиняють співпрацю у безповоротних ситуаціях, коли власник закриває бізнес або ж планова вартість підняття послуг стає зависокою для клієнта.

«Ми ведемо кадри так, щоб підготуватися до будь-якої перевірки»

Європейська практика консалтингу для бізнесу відносно нещодавно з’явилася на ринку. Підприємці все частіше вирішують брати на роботу не штатного працівника, а саме скористатися послугами консалтингу, витрати на який значно нижчі.

На відміну від багатьох консалтингів, «Line Protection» залучають одразу три напрямки: бухгалтерію, кадри і юридичний супровід. Інші типово пропонують бухгалтерію і юриспруденцію, а кадрову частину помилково пропускають, мовляв, цим може займатися бухгалтер.

Власниці «Line Protection» переконують: коли під час перевірки виникають питання з витратами, які поєднані з кадровим діловодством, може виявитися багато помилок. Відповідно, компанія робить усе можливе, щоб їх уникнути. До того ж зі своїми клієнтами проходить всі перевірки, що включено в пакет послуг.

– Коли нас питають, навіщо ведемо окремо кадри, я відповідаю: ми ведемо кадри так, що готові до будь-якої перевірки. Знаємо, як це робити, для чого, та чому для цього варто наймати окремих людей, – зазначає Марія.

Line Protection» тримають руку на пульсі змін і новацій у трудовому кодексі, працівники проходять відповіді тренінги, щоб бути в курсі справ.

Пакети послуг

Консалтингова компанія пропонує своїм клієнтам різні пакети послуг.

Перший пакет: звичайний бухгалтерський, що більше підходить ФОПам без найманих працівників – для ІТ-фахівців, вебдизайнерів, розробників програмного забезпечення, консультантів тощо. Тут також включено супровід перевірок, в тому числі дистанційних.

Другий пакет: бухгалтерія + кадри. Він підходить для більших ФОПів, наприклад, для стоматологічних кабінетів, де є один власник, який, наприклад, має два крісла, і в нього працюють двоє-троє людей, або ж для закладу харчування чи фітнес-центру. Тут до роботи залучений бухгалтер та спеціаліст із кадрового супроводу.

Третій пакет: максимальний, де включена бухгалтерія, кадрове забезпечення і юридичний супровід. Він актуальний для великих закладів, в яких є близько 50 працівників, а також для юридичних осіб, товариств чи приватних підприємств, де є чимало контрагентів і багато документації.

Для юридичного супроводу пропонують два варіанти:

1) абонентське обслуговування з постійним юридичним супроводом;

2) пакет, коли компанія надає послугу за потребою. Утім у такому разі виконують завдання вже не в пріоритеті, а за порядком черги.

Перший варіант дуже популярний у «Line Protection» і практика показує, що запитання до юриста є постійно, подеколи до 10 консультацій на день.

Як збільшити прибутки з «Line Protection»

Якщо консалтинг якісний, то в результаті співпраці клієнт збільшує свій прибуток. У «Line Protection» завжди починають співпрацю з внутрішнього аудиту: аналізу звітності, розрахунків, доходів та витрат, кадрового діловодства та пропонують всі можливі варіанти розвитку бізнесу. Коли йдеться про оптимізацію, то пропонують, на чому можна зекономити, а на чому ні. Ніколи не радять економити на податках чи звільняти людей. Завжди наголошують, що бізнес має вестися в межах закону. І самі працюють за таким принципом: «Line Protection» працює офіційно, є суб’єктом фінансового моніторингу. Щотри роки проходять підвищення кваліфікації в Академії фінансового моніторингу як компанія, що надає послуги з управління бізнесом і бухгалтерії.

Якщо клієнт, який мав збитки та проблемні моменти і дослухається до порад, то майже в усіх випадках після ретельної роботи й пошуку варіантів вдається перевести його на наступний рівень оподаткування. Мар’яна пояснює, що це трапляється, коли підприємця давно перевели зі спрощеної системи, він працює вже на загальній, але власники про це роками не знають, як і їхній бухгалтер та відповідно неправильно сплачують податки та подають не ту звітність. І виявляються такі речі саме під час аудиту, перед взяттям на консалтинг.

– Бізнес має працювати на найвигідніших умовах. У нас підхід такий, що ми прагнемо донести клієнту кращий варіант. І знаєте, дуже класно, що більшість це бачить і цінує. Бо саме власник бізнесу має хотіти змін і здійснювати їх. Можна радити скільки завгодно, але рішення приймає тільки власник. Тобто ми, як консалтинг, будуємо конструкцію, можемо показати шлях, але йти цим шляхом – вам, – додає Марія.

Співвласниці «Line Protection» зізнаються: найприємніше – бачити, як клієнти ростуть разом із консалтингом, якому довіряють. Дехто з них, як і дві подруги, починали з офісу на 20 кв, як ФОПи з кількома працівниками, а зараз це величезні заклади, які вже давно перейшли ліміти спрощеної системи, розвиваються, масштабуються.

Консалтинг під час війни

За три роки повномасштабної війни побільшало запитів на консалтинг, зокрема від релокованих підприємств. Утім війна так само вплинула і на них в частині кадрового голоду, тому мають можливість забезпечити супровід не всім охочим. У таких випадках «Line Protection» радять підприємцям своїх колег – фахівців-бухгалтерів, юристів, що працюють як ФОПи та спеціалізовані компанії. Така співпраця, побудована на довірі, також позитивно впливає на ринок і розвиває партнерство в галузі консалтингу.

– Ми надаємо послуги із визнання підприємств критичними та подальший супровід в веденні військового обліку. А якщо виникають питання особисті, пов’язані з мобілізацією, то в нас є партнери, це юридична компанія «DeJure», де є адвокати, які спеціалізуються на військовому обліку і представляють інтереси в суді. Працюємо з ними на аутсорсі, – розповідає Мар’яна.

Актуальне питання в умовах війни – доступність мобільних груп населення. Тож «Line Protection» співпрацюють із компанією «Безбар’єрний простір» на правах партнерства, щоб консультувати клієнтів і з цього питання.

Підтримка ветеранів-підприємців

«Line Protection» допомагає вести бізнес військовослужбовців, які працюють за грантовими програмами. Юридичний супровід пропонують їм безкоштовно, а бухгалтерський – зі знижкою 50%. Як тільки анонсували такі можливості в соцмережах, дуже зріс попит. Але для всіх охочих у компанії не вистачає робочих рук.

Попри все – дуже складно відмовляти захисникам. Нещодавно до Мар’яни звернувся ветеран, і хоч була невелика можливість взяти нового клієнта, вона переконала колег і зараз «Line Protection» супроводжує власну справу, яку чоловік от-от запустить. Загалом серед клієнтів є 5 ветеранів, які започаткували свій бізнес.

Не тільки бізнес-партнерство, а дружба і підтримка, як у родині

Марія і Мар’яна обидві мають юридичну освіту, навчалися в одній групі в УжНУ. Зізнаються, що за характером дуже різні та водночас доповнюють одна одну. Що там казати – навіть дітей народили з різницею в три місяці. У батьків Марії на каміні стоїть фотографія Мар’яни. Вона – як третя дитина в їхній сім’ї.

Марія порівнює їхній тандем з Їнь і Ян:

– Ми інколи так сваримося, що чують всі в офісі. А потім за хвилину починаємо про щось інше говорити. Це як у сім’ї. Попри все – любиш людину, знаєш її недоліки, прощаєш і йдеш далі. Звісно, в нас бувають різні погляди на певні речі, тому виникають конфлікти час від часу. Але ми їх дуже легко і просто вирішуємо.

У таких партнерських взаєминах, побудованих на довірі, порозумінні, – секрет успішного бізнесу. Кожна з засновниць вкладається у спільну справу, відчуває відповідальність, і працює не за принципом «від години до години», а на результат. За роки дружби, навчання, підприємництва проходили через різні випробування, і зараз добре знають сильні сторони одна іншої, легко розподіляють між собою завдання. Мар’яна вважає, що саме чесність і щирість роблять співпрацю настільки ефективною:

– Наша перевага як бізнес-партнерів у тому, що ми ніколи не обліковуємо затрачений час. Незважаючи на те, що хтось із нас працює менше, випадає з певних причин, прибуток завжди ділиться 50 на 50. Тут більше питання віри і дружби, не просто партнерські стосунки.

Плани про масштабування «Line Protection»

Консалтингова компанія вже на тому етапі, коли можна ділитися знаннями з іншими та розвивати культуру консалтингу на Закарпатті. Тож замислили освітній проєкт, над яким працюють та невдовзі оголосять у соцмережах.

Також серед планів на найближчі роки – франшиза або філія «Line Protection». Тут думки Мар’яни і Марії поки що розходяться. Перша бачить розвиток у форматі філії, друга – схиляється до франшизи. Але обидві переконані в тому, що якість послуг має бути такою, як зараз. Через певні сумніви не продали франшизу попередні два рази, коли отримували запити з Хуста і Львова.

– Знаєте, це як дитина, яка в тебе росте і в певний момент маєш їй сказати: все, йди у світ, будь самостійною. Та з іншого боку – це «дитина» з нашим іменем, репутацією. Тому хочеться підібрати такого партнера, який буде ставитися до роботи так, як ми. Не просто продати, аби продати, – зазначає Марія.

Співвласниці мріють про окрему будівлю для «Line Protection», з розгалуженою структурою, відділами, окремим управлінням. Жартують, що справу продовжать їхні діти.

Як би не склалася подальша доля компанії, що масштабується, Марія і Мар’яна переконані: в основі бренду «Line Protection» завжди були, є і будуть цінності – надійність, відповідальність та якісний супровід бізнесу, який довірився консалтинговій компанії.

Наталія Толочко для Varosh