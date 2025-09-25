5 кращих доставок суші в Ужгороді

Ужгород — це не лише місто замків та європейського шарму, а й місце, де японська кухня знайшла своїх справжніх цінувальників. Суші стали важливою частиною гастрономічного життя міста: класичні роли, авторські сети, фірмові соуси — усе це можна замовити додому чи в офіс. Ми зібрали для вас перелік найкращих доставок суші в Ужгороді, які дозволять насолодитися ідеальним смаком.

Viva Pizza & Sushi — одні з перших суші на ринку Ужгорода з безкоштовною доставкою та унікальним конструктором піци, що пропонує поєднання італійської та японської кухні. Cosmo Sushi вражає космічною концепцією та безкоштовною доставкою з акцією “замовляй 3 роли — 4й у подарунок”. Суші Уж приваблює великими, смачними та завжди свіжими ролами з доставкою до 60 хвилин. Sushi Lee пропонує автентичні страви японської кухні зі свіжих інгредієнтів та знижками за самовивіз. Pronto Pizza & Sushi створює відчуття професійної японської кухні завдяки досвідченим шефам та доставці до 29 хвилин. Доставка суші в Ужгороді сьогодні — це зручність, різноманітність і гастрономічна насолода.

Пронто Піца та Суші

Адреса: площа Шандора Петефі, 29

Години роботи: 10:00 – 22:00

Програма лояльності: знижки на день народження, Pronto Club, безкоштовна доставка

Оцінка на Google Maps: 4,6/5

4,6/5 Мінімальна вартість замовлення: безкоштовна доставка від 350 грн

Pronto Pizza & Sushi — частина всеукраїнської мережі, яка поєднує італійську піцу та японські суші на професійному рівні. У меню класичні роли “Каліфорнія” та “Філадельфія”, гарячі роли в темпурі, великі суші сети для компаній вагою до 2,5 кг. Особливістю є професійна команда шефів, що роками вдосконалювали навички приготування японських страв та розробили власні рецепти. Доставка здійснюється в зелену зону до 29 хвилин, в жовту — до 59 хвилин. Пропонуються спеціальні умови для членів “Pronto Club”, знижки на день народження та акційні пропозиції. Це вибір для тих, хто довіряє відомим брендам та цінує професіоналізм.

Viva Pizza & Sushi

Адреса: Оноківці, вул. Центральна, 10

Години роботи: 10:00-23:00

Програма лояльності: знижки на третю піцу, конструктор піци

знижки на третю піцу, конструктор піци Оцінка на Google Maps: 4,3/5

Viva Pizza & Sushi поєднує італійську та японську кухню. У меню великий вибір суші сетів: “Преміум”, “Дракон золотий”, “Каліфорнія” з тунцем, нігірі з лососем, вугрем та креветками. Особливістю закладу є унікальний “Конструктор піци”, який дозволяє створювати власні рецепти, поєднуючи будь-які інгредієнти. Доставка здійснюється протягом години по всьому Ужгороду та прилеглих населених пунктах безкоштовно. Клієнти відзначають високу якість, гарячу доставку та культурних кур’єрів. Це вибір для тих, хто цінує різноманітність меню та можливість експериментувати.

Cosmo Sushi & Beer

Адреса: площа Кирила і Мефодія, 4

Години роботи: 11:00-22:00

Програма лояльності: замовляй 3 роли — 4й у подарунок, кожна 3-тя піца -50%

замовляй 3 роли — 4й у подарунок, кожна 3-тя піца -50% Оцінка на Google Maps: 4,9/5

Cosmo Sushi & Beer — це заклад, який позиціонує себе як місце, де “роли завжди свіжі, великі завдяки рибі та начинці, а не завдяки рису”. Особливістю закладу є концепція поєднання суші з пивом та атмосферного відпочинку. У меню класичні макі роли, піца з італійським тістом та українською начинкою, а також широкий вибір пива та закусок. Cosmo пропонує вигідну акцію “замовляй 3 роли — а 4й ми вам подаруємо” та знижку 50% на кожну третю піцу. Заклад працює як космічна доставка для різних випадків життя. Це вибір для тих, хто хоче неформальну атмосферу та щедрі порції.

Суші Уж

Адреса: площа Шандора Петефі, 8/6 (самовивіз)

Години роботи: 11:00-22:00

Програма лояльності: знижка 10% при самовивозі від 350 грн

Оцінка на Google Maps: 4,7/5

4,7/5 Мінімальна вартість замовлення: безкоштовна доставка від 350 грн

Суші Уж — спеціалізована доставка суші, що позиціонує себе як “суші твого міста” з девізом “великі, смачні та завжди свіжі роли”. Заклад пропонує класичні роли “Філадельфія” з лососем, огірком та ікрою, а також можливість забезпечити ролами весілля, корпоративи чи дні народження. Термін виготовлення та доставки — 30-60 хвилин по всьому місту Ужгород. Доставка безкоштовна при замовленні від 350 грн, при самовивозі діє знижка 10%. Оплата можлива онлайн з будь-якої картки або готівкою кур’єру. Це варіант для тих, хто хоче класичні суші без зайвих експериментів.

Sushi Lee

Адреса: вул. Челюскінців, 1

Години роботи: 10:30-22:30

Програма лояльності: знижки та акції для постійних клієнтів, знижка за самовивіз

знижки та акції для постійних клієнтів, знижка за самовивіз Оцінка на Google Maps: 4,6/5

Sushi Lee — ресторан японської кухні, який пропонує автентичні страви у самому серці Ужгорода. Заклад спеціалізується на різноманітних позиціях: роли, сети, гункани, нігірі та багато іншого, приготовлених зі свіжих інгредієнтів професійними кухарями. Sushi Lee позиціонує себе як місце традиційного японського досвіду з можливістю як відвідування ресторану, так і замовлення доставки. Клієнти відзначають непогані суші за свої гроші, знижку при самовивозі та широкий вибір страв. Завжди діють знижки та акції для постійних і нових клієнтів. Це вибір для тих, хто хоче ресторанну якість та автентичний досвід.

Суші в Ужгороді — це справжня магія смаку, яку можна відчути будь-де: вдома, на роботі чи у компанії друзів. Свіжа риба, ніжний сир, ароматні соуси та гармонійні поєднання інгредієнтів створюють настрій, якого так часто бракує у буденності. Це не просто їжа — це момент радості, що дарує легкість і задоволення. Тож не відкладайте на потім: оберіть свій сет, зробіть замовлення вже зараз і дозвольте собі насолодитися ідеальною японською кухнею, доставленою прямо до ваших дверей у мальовничому Ужгороді!

