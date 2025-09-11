6 упереджень про донорство крові, у які варто переглянути у 2025 році

Кожна донація — це не просто кров. Це шанс на життя. І водночас — точка входу в нову культуру здоров’я, відповідальності й спільноти. Про це багато говорила в нашому інтерв’ю Оксана Мулярчук — управчиня Biopharma Plasma, компанії, яка сьогодні збирає плазму в 16 плазмацентрах по Україні, забезпечує до 400 тонн заготівлі на рік і формує не лише ринок, а й цінності. Але щоби ця система працювала, потрібна довіра. А їй часто заважають страхи.

Шість із них ми розкладаємо тут — міфи й упередження, які роками зупиняють потенційних донорів. Час їх переглянути. І зрозуміти: сучасне донорство — це не страшно. Це чесно. І життєво важливо.

— Упереджень та міфів, які нам доводиться долати багато, і з кожним потрібно працювати по-своєму, — каже директорка Biopharma Plasma, Оксана Мулярчук.

Страх за своє тіло: “мені зроблять боляче”, “щось нестерильне”, “заберуть забагато крові”

Це найпоширеніше. Люди бояться голок, синців, непритомності. Але ми пояснюємо: усе обладнання одноразове, все відкривається при донорі, медперсонал перед кожною донацією змінює рукавички, центри чисті, стерильні, сучасні.

Так, бувають синці — це флеботомії, і вони трапляються у 5% донорів по всьому світу. Це статистика. Так само, як і випадки втрати свідомості — у межах світової норми.

Ми навіть кажемо: “Не хочеш одразу здавати — просто прийди, подивись. Побудь в центрі. Відчуй атмосферу. Тоді вирішиш”.

Упередження щодо “торгівлі кров’ю”

Є люди, які думають: от я здам кров, а хтось на цьому наживеться. Але правда така:

– плазма їде на завод, де з неї виготовляються препарати.

– Так, ці препарати продаються. Це — світова практика. Фракціонування — це дуже дорога технологія. Жодна держава не може зробити це самотужки. І державні центри крові сьогодні мають таку саму систему простежуваності, як і ми. Компонент крові відслідковується від вени донора до вени пацієнта. Важливий момент, що плазма, зібрана в Україні, в мережах донорських центрах Biopharma Plasma, залишається в Україні для наших пацієнтів. А препарати з плазми, придбаної за кордоном, йдуть на експорт.

Ми часто запрошуємо донорів на екскурсію на завод, щоб вони побачили цей процес на власні очі. Щоб зруйнувати міф “торгівлі кров’ю“.

Страх: “а що, як у мене щось знайдуть?”

Це про виявлення вірусів — гепатитів, ВІЛ. І страх, що хтось дізнається про діагноз.

Але все — анонімно.

Усі пробірки — штрихкоди, без імен та прізвищ. Тестує лаборант, який не знає, для кого саме цей зразок. Результати знає лише лікар, який повідомляє людину особисто.

Ми тестуємо не лише на гепатити B, C, ВІЛ, а й на гепатит A і парвовірус. Це навіть ширше, ніж в державних центрах крові.

Міф, що донорство — це разова акція

Ні. Безпека — у регулярності. Чим частіше донор приходить, тим вища впевненість, що він здоровий. У кожного вірусу є інкубаційний період, і тільки регулярне тестування дозволяє вчасно щось виявити.

У нас у Франківську вже 2000 донорів, 27% з них — повторні. І моя мета — зробити 90% регулярних донорів у кожному центрі. Це і безпечніше, і ефективніше.

Українське законодавство дозволяє здавати плазму раз у два тижні, тоді як в Європі, приміром, це можна робити раз у три дні. Плазма дуже швидко відновлюється, особливо якщо ведеш здоровий спосіб життя.

“Це не модно. Це щось із СРСР”

Це теж треба змінювати. Донорство — це: безкоштовна діагностика (яка в приватній лабораторії коштує ~1700 грн), відчуття спільноти, здоровий спосіб життя, реальна можливість допомогти, компенсація, яка може стати ресурсом для благодійності.

Є донори, як-от Антон з Кам’янського, який здав 56 разів.

Він заходить у центр — і всі його знають. Він каже, що це його родина. Це атмосфера, яку не купиш ні за які гроші, ні за який мерч.

“Я не маю зайвих грошей, щоб донатити”

А донорство — це ще й можливість стати героєм, навіть якщо ти не можеш зробити донат на ЗСУ з зарплати. Один друг — воює, інший — волонтер, третій — збирає на дрони, а ти можеш здавати плазму. Отримати компенсацію — і ці гроші використати як власний донат. Я це називаю: героєм тричі. Або й чотири рази. Бо ти:

Живеш в Україні, Доноруєш, Донатиш, І твоя плазма стає препаратом для дітей на кшталт Матвія з Одеси, який знає, що “Біовен — це моє життя”.

Це — про культуру. Про довіру. Про нову нормальність.

