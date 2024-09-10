5 закладів азійської кухні в Ужгороді, які варто відвідати

Не сакурами єдиними! Все частіше в Ужгороді можна знайти заклади, де можна скуштувати страви азійської кухні. Сюди ми відносимо страви з японської, корейської, китайської, індійської, тайванської кухні тощо. Цікаво, що власники цих закладів або іноземці, або українці, які колись бували у цих країнах й захопилися їхньою культурою.

Скуштувала за цей час багато страв та напоїв, і можу сказати таке: “Порції величезні, смаки — гострі й цікаві”. До речі, завжди раджу уточнювати гостроту всіх страв, щоб не перетворитися на дракона відразу за столом.

Тож — досліджуйте кухні азійського континенту в нашому мультикультурному Ужгороді.

“Індиго” — найстаріший заклад азійської кухні в Ужгороді, який трансформувався з індійського магазину IndiGo до закладу з особливими традиціями чаювання та азійською кухнею.

Частинка “шанті” у назві кафе перекладається з санскриту як “спокій, мир у думках”. Відчиняючи двері Indigo потрапляєш у дуже спокійну атмосферу — яскравий інтер’єр, зручні подушки та плетені торшери. Здається, ніби й справді тут куточок яскравої Індії. Тут тільки спокій та рівновага, аж хочеться розмовляти пошепки.

В меню — найпопулярніші позиції за останні роки. Тут всі страви — без м’яса, за рецептурою власника закладу Армена Михайлянца, який багато разів бував у Тибеті, цікавився кухнями різних народів.



Що варто скуштувати:

— Японський рамен — бульйон на основі водоростей Комбу, грибів шиїтаке та кокосового молока. Локшина у цій страві може бути не лише традиційно пшеничною, але й гречаною (соба).



— Страви з хумусу — це окрема позиція у меню, за якою варто прийти саме сюди. Хумус — перетертий до консистенції пюре нут — тут поєднується з пітою, грибами ерінгами чи рожевими гливами.



— Лаваші за авторськими рецептом власника закладу, який за національністю вірменин. Тут можна спробувати більш знайомі: лаваш “Мексика Буріто” або ж більш ексклюзивний варіант з фалафелем та запеченим на мангалі баклажаном.

У цьому кафе працював Максим Плеша, загиблий український захисник, історію якого ми записали ще коли він тільки пішов у військо: «… Я просто не міг залишатися вдома». Як троє митців із Ужгорода добровільно змінили творчість на фронт

Власники, вони ж і кухарі, готують для своїх відвідувачів так, як роблять це у них вдома, у Китаї. Тому — готуйтеся до справді незвичних і дуже автентичних азійських смаків.

Що варто скуштувати (у закладі, чи з доставкою):

— Чао-міень — традиційна рисова локшина з куркою, свининою, овочами та тофу.

— Мапо тофу — відома сичуанська страва, відома своїм унікальним гострим смаком. Основні інгредієнти цієї страви включають м’який тофу та яловичий фарш зі спеціями.

— Дзяоцзи, або “пельмені по-китайськи”. Тут можна скуштувати смажені дзяодзи з курячим фаршем.

Заклад заснований відносно недавно, його власники — корейці, а відвідувачі — прихильники k-pop та представники міжнародних місій в Україні. Тут все пристосовано для того, щоб відчути дух Кореї. А ще тут можна купити різні корейські товари та наліпки з “айдолами” — членами k-pop груп.

В Ужгороді є два заклади мережі — на БАМі (вул.Університетська, 25) та у центрі (вул. Івана Чендея, 8А).

Що скуштувати у закладі:

— Bubble tea з тапіокою. Кульки тапіоки — найважливіші інгредієнти бульбашкового чаю. Виготовляються з коренів рослини маніоки та мають специфічний крохмальний присмак.

— Гострий суп Юккедян — традиційний корейський суп на яловичому бульйоні з крабом та огірками. Важливо, страви дуже гострі! Навіть, якщо ви дуже любите гостре, гострота по-корейськи це зовсім інший рівень. На щастя, тут вам можуть запропонувати обрати гостроту від 1 до 5.



— Гьодзе — японські смажені пельмені з курячим фаршем.

Окрім всього тут можна спробувати суші у найрізноманітніших варіаціях.

А офіціанти зможуть розказати українською і англійською мовами вам більше про страви й про кей-поп культуру.

Відомий заклад Кривого Рогу, який відкрив свій перший заклад в Ужгороді у травні цього року. Засновники — корейці, звідси й цікаве походження назви. Пам’ятаєте наші магазинчики “У Світлани”, “У Людмили”? Прізвище бабусі власника Лі, тож вийшло запрошення посмакувати традиційну страву, як у бабусі — рамен у Лі.

Що можна скуштувати?

— Очевидно, що рамен у різних варіаціях. Пшенична локшина або навіть чорна з чорнилами каракатиці, виготовлена вручну, бульйон з курятиною, свининою чи лососем. Я спробувала базовий “рамен чікен місо” — смачний, не гострий. Порція аж 600 грамів, тож можна наїстися.

— Бао — парові булочки з начинкою на будь-який смак (куряче філе, свинина з перцем).

— Десерти моті — традиційні японські солодощі. Тісто роблять з рисової муки, а начинка — це поєднання м’якого сиру та фруктів (вишня, маракуйя).

Інтер’єр закладу — яскравий та молодіжний, є простора тераса та місце у дворику. Як знайти — йдіть у провулок з великим червоними ієрогліфами та українським прапором!

Колись цей заклад був на вулиці Волошина в Ужгороді, а зараз — перемістився у Боздошський парк. Всі традиції закладу збережені — вегетаріанські страви, котрі готують на пательні вок. Все за найкращими канонами вуличної їжі — готують у трейлері та подають замовлення у зручному паперовому контейнері. Можна замовити доставку, або ж поїсти прямо біля трейлера, насолоджуючись медитативною музикою.

— Кім чі — найпопулярніша страва корейської кухні, поєднання квашеної пекінської капусти з гострим та ароматним чілі, імбирем, дайконом.

— Том кна — гострий тайський суп з кокосовим молоком. Паста, гливи, тофу, соєвий соус у поєднанні дають цікавий кисло-гостро-солодкий смак. Дещо схожий на том-ям, але завдяки кокосовим вершкам має більш м’який та солодкий смак.

— Сироїдні цукерки — веганський десерт з шоколадом, фініками, горіхами кеш’ю та соковитою вишнею.

А які заклади азійської кухні подобаються вам найбільше?

Галина Гичка, Varosh

Фото Галини Гички та з Instagran-сторінок закладів

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