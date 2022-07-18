3 речі, які вмотивують вас відвідати курси української мови 

З квітня в офісі Varosh діють безкоштовні курси вивчення української від мовної школи “Сова”. Їх мета — навчити всіх бажаючих розмовляти соловʼїною мовою, ба більше — полюбити її.

Викладачка школи Марія Кіщук розповідає, що за підсумками 4 місяців навчання спад кількості учнів не відслідковується. Навіть навпаки — щотижня з’являються нові бажаючі вчити українську.

— За весь час маємо 50 заявок, а стабільно курси відвідує 10 людей. Багато з наших учнів вже повернулися додому, але й нових стає дедалі більше.

Цікаво, що середній вік тих, хто приходить — 30-40 років. Переважно, це вимушені переселенці, які приїхали в Ужгород після початку повномасштабного вторгнення. Хоча є й ті, хто живе в Ужгороді вже тривалий час.

— Прагнення у всіх різні. Комусь потрібно навчитися розмовляти, комусь просто підучити, хтось для іспиту відвідує заняття, є навіть ті, хто планує отримувати українське громадянство. Як от пані Ірина з Ірпеня, громадянка Білорусі. Вона мені найбільше запам’яталася, бо дуже емоційно розповідала про ті страшні дні, коли їй в останній момент вдалося виїхати.

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Отже, 3 причини, які мотивують вас відвідати курси української мови від “Сова”:

№1. У групі позитивна та невимушена атмосфера, а викладачі враховують потреби студентів.

№2. Учні вже показують результати навчання.

— Вже можемо похвалитися вагомим досягненням курсів. Наша учениця з Харкова — Катерина, займалася з нами з першого заняття. І, буквально минулого тижня склала іспит на рівень володіння українською мовою для держслужбовців. Ми з нетерпінням чекали результат і от — С2! Це найвищий рівень! Катерина не сподівалася, а ми в захваті.

№3. Курси безкоштовні.

А отже, зекономлені кошти ви можете перерахувати на допомогу ЗСУ.

Важливо, що якість викладу матеріалу від цього не страждає.

Викладачки “Сови” планують з наступного місяця зробити ще одну групу, адже кількість учнів збільшується.

— Важко сказати, доки будемо працювати, орієнтуємося на попит та відвідуваність. Але ми зі свого боку гарантуємо, що будемо працювати до останнього, бо мова це актуально і круто, а ми любимо вчити й ділитись знаннями.

— Ще додам, що приходять до нас і з інших курсів, після першого заняття вони у нас залишаються і це справді круто.

Форма для реєстрації на курси тут.

Чекаємо на вас!

Varosh

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