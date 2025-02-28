11 подій весни, на які варто піти в Ужгороді

Весна в Ужгороді обіцяє бути насиченою культурними подіями, які подарують незабутні емоції та враження. Відомі митці, музиканти, коміки та театральні колективи представлять свої виступи, охоплюючи різноманітні жанри та формати.

Freedom Ballet. Танцювальна вистава “Шафа”

Коли: 8 березня, 18:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 790-2590 грн.

Ви любите підглядати? Що, якщо вам запропонують зазирнути в “Шафу”, що зберігає чужі таємниці та особисті історії? І раптом ви побачите себе? Легендарному балету “Freedom” 20 років, і його історія знайшла місце в “Шафі” – квінтесенції творчості. Це “живий музей” особистих історій, де 14 танцюристів відкривають свої найглибші переживання. Чесність на межі, що провокує бути чесними з собою. У мові пластики розкривається природа часу, любові та пристрасті, і ви раптом побачите своє відображення в цьому дзеркалі.

Настя Зухвала. Звідусіль

Коли: 9 березня, 18:30

Де: Закарпатський академічний обласний театр ляльок

Квитки: 450-750 грн.

StandUp «Настя Зухвала. Звідусіль» – нова програма талановитої комікеси, що зачепить кожного. Життєвий гумор, який зарядить позитивом і оптимізмом. Настя Зухвала, одна з улюблених комікес українців, запрошує на сольний концерт, де порушуються важливі теми, зухвало і смішно. Вечір про самоідентифікацію, виживання та життя в умовах змін.

Kalush Orchestra “Великий Тур Україною”

Коли: 10 березня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 390 – 890 грн.

Гурт Kalush Orchestra вирушає в масштабний тур Україною з новою програмою. Артисти підготували оновлені образи, нове звучання та яскравий візуальний супровід. У програмі – нові пісні та улюблені хіти. Після успішних концертів 2023 року, де було зібрано кошти для ЗСУ, гурт відвідає 50 міст, частина коштів від квитків також піде на благодійність.

Chico & Qatoshi

Коли: 14 березня, 19:00

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: 690-1190 грн.

Chico & Qatoshi — автори суперхітів «Ластівки», «Допоможе ЗСУ», “Покохай мене”, “Акація” та ін., які не лише підкорили чарти, але й стали символом підтримки української армії. Їх музика втілює силу, боротьбу та надію, що резонує з кожним слухачем. Виступ обіцяє бути наповненим емоціями, драйвом і патріотичним духом.

Чорний квадрат. «І хочеться, і — колеться»

Коли: 25 березня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 320 – 550 грн.

Яскрава, гостра та непередбачувана комедія! Вистава, яку важко описати – її треба бачити. Про те, чому багато хто з нас вважає себе нормальними, хоча насправді хворі, але це не страшно! Теми, про які зазвичай не говорять зі сцени: від мрій повій до таємниць чоловіків та жінок. Побутовий абсурд, епатаж і смішні несподіванки – ця вистава точно не залишить байдужим жодного глядача. Багато гумору та позитивних емоцій для тих, хто не боїться поглянути на життя без святенництва

Сергій Жадан. Презентація книжки “Арабески”

Коли: 26 березня, 19:00

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: 340-590 грн.

Цієї весни Сергій Жадан презентує свою нову книгу “Арабески” в рамках освітньо-комунікаційного туру “Хартія Туру”, підтримуючи 13-ту бригаду НГУ «Хартія».

“Арабески” — це книга про людей, які змінюються разом із часом. Дванадцять історій сплітаються в єдиний візерунок, де минуле перегукується із теперішнім, а голоси героїв звучать у просторі змін і випробувань. Це книга про відповідальність, пам’ять, силу та ніжність, які визначають сьогоднішню реальність.

На виступах також буде представлена виставка, присвячена “Хартії”, а всі охочі матимуть змогу підтримати бригаду донатами. 100% прибутку будуть передані на потреби бригади.

KOLA

Коли: 1 квітня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 520-1390 грн.

Концерт обіцяє стати особливою історією, де музика зустрічається з емоціями та об’єднує слухачів. Артистка представить свої хіти в новому аранжуванні, включаючи «Чи разом?», «Дочекаюсь», «Біля серця» та інші. Музика KOLA стала емоційною підтримкою для багатьох, її пісні про любов, надію та мрії допомагають у складні часи. Тур також має соціальну місію – допомога ЗСУ. Не пропустіть можливість відчути атмосферу музики та єдності!

SHUMEI

Коли: 7 квітня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 380-880 грн.

SHUMEI (Олег Шумей) — яскравий представник новітньої української музики. Його трек «Тривога» став втіленням емоцій українців після вторгнення. Концерти включають як авторські пісні, так і кавери. Це зворушливі виступи, що дарують віру в майбутнє та підтримку тим, хто бореться за мир. Не пропустіть можливість бути частиною цього туру!

Іздрик. Літературний вечір

Коли: 2 травня, 18:00

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: 330-690 грн.

На початку травня стартує літературний тур Україною з видатним письменником сучасної української літератури — Юрієм Іздриком.

Іздрик, з його неповторним стилем та глибиною думок, зачарує нас своїми вже знайомими всім творами, які завжди викликають захоплення і роздуми. Виступ буде сповнений емоцій й особистих переживань, адже Автор майстерно поєднує слово і почуття, створюючи справжнє літературне мистецтво.

Цей вечір надасть можливість всім присутнім насолодитися сучасними оповіданнями, поставити питання автору та поспілкуватися з Юрієм особисто. Це буде вечір, сповнений творчості та інтелектуальної насолоди.

Без Обмежень. «Сильні серця»

Коли: 15 травня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 590 – 1390 грн.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вирушають у новий масштабний тур під назвою «Сильні серця». Програма включатиме нові пісні та хіти, такі як «Без неї ніяк», «ДИМ», «Весь світ» та інші. Всі концерти будуть благодійними, спрямованими на підтримку ЗСУ. Гурт вже зібрав близько 50 мільйонів гривень для армії. Основною метою туру є збір коштів на авто та дрони для ЗСУ. Кожен квиток — це донат для перемоги України.

Ніно Катамадзе

Коли: 31 травня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 650-2300 грн.

Ніно Катамадзе – насправді легендарна постать у світі сучасної музики. Творчість артистки гармонійно поєднує в собі етнічні грузинські мотиви, джазові настрої та елементи інших стилів. Музика Ніно Катамадзе – велична та інтелектуальна, вона закликає до міркувань та дарує щиру естетичну насолоду. Композиції у виконанні співачки звучать грузинською мовою, але є близькими і зрозумілими кожному, адже написані мовою емоцій та почуттів.

Весна в Ужгороді буде сповнена мистецтва та музики. Кожен зможе знайти щось для себе, отримати натхнення та відчути єдність у спільному культурному просторі.

Не пропустіть події, що зроблять вашу весну особливою!

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Діана Тищенко, Varosh

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