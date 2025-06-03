13 подій літа в Ужгороді, що обіцяють нові емоції та враження

Літня афіша подій в Ужгороді – це різножанрові й розмаїті заходи, покликані подарувати нові емоції та враження. Концерти від артистів різних музичних напрямків, стендапи, відверте шоу, етно- й Anime&K-pop фестивалі – все це вже найближчим часом в Ужгороді.

Літній культурний сезон пропонує події й заходи на будь-який смак. Зібрали для вас афішу на наступні три місяці – аби ви вже нині могли внести їх до свого календаря.

Гомін. Ужгород: Kugatessa, «Скажи щось погане», «Пропаща сила»

Коли: 5 червня, 19:00.

Де: Alive Art Center.

Квитки: від 299 грн.

Гомін. Ужгород – це подія, яка об’єднує нову хвилю української інді-сцени та створює незабутні моменти. Цього разу у лайнапі:

KUGATESSA – учасниця шоу “Топ-модель по-українськи” та співачка, яка створює експериментальний інді-поп, поєднуючи класичні та електронні інструменти та долаючи межу між поп-культурою та андеграундом.

«Скажи щось погане» – київський дует, що поєднує гаражний саунд з пристрасним блюз-роком, змішуючи п’янкі романтичні балади з вибуховими бойовиками.

«Пропаща сила» — меланхолійний інді-рок з британським впливом, вкрапленнями суржику та простими, але водночас винахідливими образами.

Концерт Phil it

Коли: 6 червня, 21:00.

Де: ресторан “Твоя Італія”.

Квитки: від 1400 грн.

Phil it — творча спілка, створена музикантом та продюсером Пилипом Коляденком. Це об’єднання митців, які досліджують нові музичні форми, поєднуючи живу акустику з електронними елементами. На концерті акустика переплітатиметься з сучасною електронікою, створюючи атмосферу повного занурення. На гостей чекає камерний формат, затишне середовище, свіже повітря та музика, що звучить поруч — як розмова.

Віктор Павлік та Великий симфонічний оркестр

Коли: 11 червня, 19:00.

Де: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Квитки: 390-1190 грн.

Цього року народному артисту України Віктору Павліку виповнюється 60 років. І він відзначає свій ювілей як справжній артист – великим концертом у супроводі симфонічного оркестру. Найвідоміші хіти, які стали саундтреками життя для мільйонів українців. Ліричні композиції та особливі музичні моменти. Симфонічне звучання пісень, які знають і люблять слухачі, у новому аранжуванні.

Стендап Володимира Шумка

Коли: 12 червня, 18:00.

Де: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Квитки: від 320 грн.

“Майже усі проблеми з дитинства!”. Ви, мабуть, неодноразово чули ці слова в своєму житті. Я перший раз почув їх у документальному фільмі про психотерапію. Здається там було так: “Якщо вас щось тригерить зараз – це дзвінок з дитинства!”. Давайте разом спробуємо додзвонитися собі. Що, невже, там знову зайнято? Це не там зайнято! Це ви дуже зайняті, щоб по справжньому поговорити із самим собою. Я чую, як у вашій голові звучить фраза: “ЦЕ НЕМОЖЛИВО!”. Тоді вам точно туди, тому що в дитинстві таких слів просто не існувало. Все було можливо: надпити з батьківського бокалу пиво, переплутати вулик з собачою будкою і бігти як вітер. Поцілувати дівчинку яка тобі подобається і просто стояти з нею під дощем. Уявляєте, в мене вийшло! Я додзвонився! І ми відверто поговорили. І я себе почув. І я себе зрозумів. І ми тепер на зв’язку!

Ця вистава для тих, хто загубив того хлопчика або дівчинку і продовжує шукати.

FIЇNKA та гурт ZAPAL

Коли: 14 червня, 19:00.

Де: курортний комплекс «Деренівська купіль».

Квитки: 600 грн.

На сцені:

FIЇNKA — вибухова, автентична, заряджена на максимум. Її голос пронизує, а енергетика — здіймає хвилю, що долітає навіть до Карпат.

ZAPAL — фіналісти шоу «Україна має талант», які вражають міксом харизми, живого українського звучання й справжнього сценічного запалу.

IX Фестиваль сучасної духовної музики

Коли: 15 червня, 17:00.

Де: Закарпатська обласна філармонія.

Квитки: від 200 грн.

Звітний концерт Blitz Dance Studio

Коли: 20 червня, 19:00.

Де: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Квитки: 300-790.

Студія сучасного танцю „Бліц” — це найбільша танцювальна школа Закарпаття, яка вже понад 30 років формує сучасну хореографічну культуру регіону. За роки своєї діяльності „Бліц” випустив велику кількість учнів, багато з яких стали відомими танцюристами та хореографами, що успішно працюють у різних сферах мистецтва. Студія неодноразово підтверджувала свій статус національного та міжнародного рівня, здобуваючи звання чемпіона світу, Європи та України в різних категоріях сучасного танцю.

Концерт ANIME. Part 2. Музичний гурт SVITLOMUSIC

Коли: 23 червня, 18:30.

Де: Закарпатська обласна філармонія.

Квитки: від 300.

На вас чекає прекрасний концерт, де прозвучать мелодії з улюблених аніме. Ви зможете поринути у світ пригод разом зі знайомими героями та познайомитись з новими історіями. Завдяки талановитим виконавцям музика створить довкола вас фантастичну атмосферу.

SQUIRT: The Las Vegas Show

Коли: 25 червня, 19:00.

Де: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Квитки: 390-2250.

Шоу світового рівня SQUIRT від зірок Лас-Вегаса. Тут реальність зливається з фантазією, а мистецтво і чуттєвість танцюють в єдиному ритмі. Вистава, де кожен рух перетворюється на пристрасть, а кожен погляд — на виклик. Тут немає місця заборонам — лише елегантна провокація, магнетизм та краса людської природи. Це шоу для тих, хто готовий відкрити для себе непізнане, відчути свободу та насолодитися естетикою, що пробуджує найзаповітніші мрії.

Гумористичне шоу «Stadium Night»

Коли: 26 червня, 19:00.

Де: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Квитки: 490-890 грн.

Це сміливе та сучасне гумористичне шоу, де виступають найяскравіші коміки та комікеси країни. Актуальний гострий гумор, музичні номери, зіграні вживу акторами шоу, – все це Stadium Night. Відповідальними за настрій будуть резиденти Stadium Family: Іван Кухарчук, Анастасія Ткаченко, Єфим Константиновський, Володимир Мартинець, Андрій Рибак, Владислав Стеблівський, Вікторія Навольнєва, Дмитро Зелінський, Олександр Степаненко. Кожен зі своїм унікальним стилем, здивують глядачів жартами та темами без обмежень.

Етнофестиваль «Цвіт Папороті»

Коли: 26 – 27 липня.

Де: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту.

Квитки: від 650 грн.

Фестиваль «Цвіт Папороті» — місце, де природа, легенди та музика зливаються в магічну атмосферу. У серці автентичного Старого Села на відвідувачів чекає подія, сповнена традицій та творчості. Це не просто фестиваль — це мандрівка у світ обрядів, живої музики й сили землі.

У програмі:

ярмарок крафтових виробників, локальних смаколиків

тематичні майстер-класи

лекції про культуру, історію та звичаї

тетралізовані дійства

презетація – показ етноодягу та авторських колекцій

розваги для дітей та дорослих

живий виступ етногурту «ЩукаРиба»

живий виступ Hudaki Village Band

живий виступ гурту АНЦЯ

живий виступ гурту Rock-H.

YAKTAK

Коли: 1 серпня, 20:00.

Де: Амфітеатр.

Квитки: 490-1200 грн.

YAKTAK – український співак і автор пісень, який став справжньою сенсацією у світі української музики. За короткий творчий шлях він співпрацював і випустив чимало фітів із такими популярними артистами, як: Jerry Heil, MamaRika, KOLA та інші. Кожен трек YAKTAK потрапляє в музичні чарти та займає найвищі сходинки. На концерті ви зможете почути пісні, які вже встигли полюбитись слухачам : «Погляд», «Чекає вдома» «Уночі» «Порічка», “LaLaLa» та багато інших. Частина коштів з концертів відправиться на ЗСУ, а також на концерті ініціюють збір на авто для сил спеціальних операцій.

Summer Anime&K-pop Fest 2025

Коли: 21 серпня, 16:00.

Де: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Квитки: 450-750 грн.

Summer Anime&K-pop Fest — подія, створена для справжніх фанатів аніме, косплею та K-pop культури.

На відвідувачів чекають:

Яскрава концертна програма зі спеціальними гостями з Японії та України!

Виступи вокалістів, каверденсерів та феєричне косплей-дефіле.

Аніме та K-pop маркет.

Весела та різноманітна розважальна програма.

Благодійні аукціони з унікальними лотами – всі виручені кошти будуть передані на підтримку військових та благодійних фондів.

Обирайте із запропонованої афіші те, що найбільше припаде до душі. Літо обіцяє бути сповненим музики, сміливих шоу-експериментів, танцювальної феєрії та відвертих розмов із жартами та самоіронією. Тож не проґавте!

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: sarnynews.city

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