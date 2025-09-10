10 років разом: My School та Я Сям відзначили ювілей благодійним святом у парку

7 вересня ужгородський Боздоський парк перетворився на місце, де зійшлися дитячий сміх, концерти та благодійність. Тут відбувалося святкування десятиріччя освітньої мережі Я Сям та My School.

Свято організували не у форматі камерного заходу, а як відкрите міське дійство: з майстерками, розвагами, виступами колективів і збором коштів для благодійної організації “Місто Добра”, яка підтримує жінок і дітей у кризових ситуаціях. Святкування стало не лише підсумком пройденого шляху, а й кроком на зустріч добрим справам.

“Зростати разом з дитиною”: як Я Сям та My School стали простором для розвитку та навчання сотень дітей

Як усе починалося

Десять років тому в Ужгороді відкрився невеликий центр розвитку для дітей. Це не було продуманим бізнес-проєктом чи спробою “змінити систему”. Засновники хотіли створити простір, де дитина почуватиметься впевненою, матиме підтримку й свободу для перших кроків.

“Ми прагнули створити місце, де дитина не просто “перебуває”, а досліджує, помиляється, відкриває нове й вчиться діяти самостійно — навіть якщо це означає впасти й піднятися знову”, — згадує співзасновниця Неля Голіна.

Назва народилася з дитячого вигуку “Я сям!”. У цих словах — суть філософії: дати дитині право пробувати, помилятися і рости у власному темпі. З маленького центру з гуртками поступово виросли нові формати: у 2016 році відкрився садочок повного дня, у 2019 — початкова школа, згодом середня, а торік мережа доповнилася ліцеєм.

Кожен крок був відповіддю на запит батьків і дітей. Саме ця відкритість до діалогу й стала причиною того, що за десять років Я Сям та My School перетворилися на повноцінну освітню мережу — від садочка до старших класів.

Сьогодення My School та Я Сям

Сьогодні мережа охоплює всі етапи навчання: від перших років у садочку “Я Сям” до профільних предметів у ліцеї My School.

Тут навчається понад тисяча дітей, з якими працює велика команда педагогів та фахівців. Заклади з площею понад п’ять тисяч квадратних метрів розташовані у сучасних і просторих приміщеннях із навчальними класами, лабораторіями, творчими студіями, спортивними залами й зонами для відпочинку. Але головне — це єдиний простір, де дитина може пройти свій шлях навчання від садочка до випускного класу, залишаючись у знайомому середовищі.

Освіта майбутнього вже в Ужгороді: ліцей, про який говорить усе місто

Добре показує цю ідею історія Дарини. У 2019 році вона вперше переступила поріг садочка “Я Сям”. Тоді її дні складалися з ігор і малювання. Коли настав час йти до школи, батьки вирішили зберегти для доньки звичну атмосферу — і Дарина перейшла у My School. Сьогодні вона вже навчається у ліцеї, має профільні предмети, працює над проєктами й думає про майбутню професію.

Її приклад — лише один із сотень. За десять років у мережі Я Сям та My School виросло ціле покоління дітей, які зробили свої перші кроки у садочку, а тепер впевнено готуються до дорослого життя.

Ювілей у Боздоському парку

Святкування десятиріччя відбулося у найбільшій зеленій зоні міста — Боздоському парку. Це було символічно: школа відзначала свій день народження не в стінах закладу, а у відкритому просторі разом з ужгородцями.

На сцені виступали музичні й танцювальні колективи, дитячі ансамблі. Довкола працювали майстерки, де діти могли творити власноруч, а атмосфера нагадувала великий міський фестиваль: морозиво, солодка вата, попкорн, аніматори та фотозони.

Але головне — свято мало благодійну мету. Упродовж дня зібрали майже 86 000 грн. для “Міста Добра”, щоб підтримати жінок і дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тож день у парку поєднав два виміри: радість і веселощі для сотень сімей та можливість підтримати тих, хто цього потребує.

Символізм Свята

Десятиріччя стало нагодою озирнутися назад і побачити, як невеликий садочок поступово виріс у повноцінну школу та ліцей. Святкування у Боздоському парку підкреслило, що ця історія — не лише про окремий заклад, а й про громаду, з якою він розвивався.

Для когось день у парку був нагодою долучитися до майстерок і концертів, для когось — підтримати благодійну ініціативу. У результаті подія поєднала кілька вимірів: святковий настрій для дітей і батьків та водночас — допомогу тим, хто цього потребує.

Організувати захід вдалося завдяки зусиллям дітей, батьків, педагогів і партнерів. Саме ця спільність і стала головним підсумком десятиріччя — підтвердженням, що школа вміє виходити за власні межі й бути частиною життя міста.

“Для нас цей ювілей — це не просто свято. Ми хочемо, щоб наші учні не боялися мріяти й уміли втілювати свої мрії у життя”, — наголошують засновники школи.

Попереду — нові завдання та нові історії. А ювілей у парку залишив по собі відчуття: за десять років освітня мережа Я Сям та My School не тільки виросла сама, а й зуміла стати майданчиком для об’єднання людей.

