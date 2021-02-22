10 причин зареєструватися у Clubhouse. Пояснює ужгородський маркетолог Йосип Кобаль

Закарпатський сегмент інстаграму наразі активно обговорює нову соцмережу Clubhouse, місцеві поступово реєструються на новій платформі. Що це таке “Clubhouse”, у чому його популярність і хайп, чим займатися у новій мережі, як витиснути з неї максимум користі. У своїй колонці пояснює наш колумніст Йосип Кобаль. Дуже радимо вчитатися і поширити, адже новий бренд уже впливає на ринок соцмереж і тому не варто зволікати, а краще швидше дізнатися про його сильні сторони.

Сьогодні про Clubhouse говорять усі – нова соцмережа з аудіочатами набирає неабиякої популярності. Лише за кілька тижнів додаток став одним із найбільш завантажуваних у AppStore.

У лютому хайп довкола Клабхауса в Україні перевалив далеко за всі попередні бенчмарки. Google Trends прогнозує і надалі зростання пошукових запитів про нову соцмережу, тому я вирішив підготувати коротке рев’ю і з’ясувати, що це таке Clubhouse і як туди потрапити.

У результаті народився список із ТОП-10 причин, чому варто приєднатися до клабхаусу.

1

Простий інтерфейс, досить інтуїтивний та зрозумілий. Звичні елементи меню, що складаються з налаштувань профілю та панелі сповіщень. З нового – панель доступних для вас запрошень, а також календар ваших майбутніх подій, що дуже зручно.

2

Щодо персоналізації даних, то можна додати bio (коротку інфу про себе, наприклад, про професійні інтереси), лінки на свої профілі в соцмережах (інстаграм, твіттер). До речі, змінювати “username” (ім’я профілю) чомусь можливо тільки раз, тому добре подумайте, що вказуєте при налаштуваннях профілю.

3

Є функція персоналізації вподобань, на їх основі мережа пропонуватиме вам релевантні (цікаві самі для вас) чат-кімнати. Це плюс.

4

Додаток синхронізує ваші контакти із записної книги телефона; тут ви можете обрати двох людей, кому надіслати запрошення. Обдумайте, кому це цікаво, бо на старті ви маєте всього два запрошення.

5

Коли ви підписуєтеся на інших користувачів, вам автоматично пропонуються кімнати, у яких вони беруть участь.

6

Найбільшим плюсом є власне кімнати, в яких можна слухати багато цікавих подкастів, конференцій, обговорень, брати участь в інтелектуальних іграх (все залежить від налаштувань ваших вподобань).

7

У Clubhouse є багато інсайдерського контенту і він наразі абсолютно безкоштовний.

8

Тут є можливість слухати світових лідерів думок, як-от Ілона Маска. У реальному часі, сидячи вдома.

9

До речі, застосунок працює у фоновому режимі, що круто; можеш займатися своїми справами і слухати корисний контент, не відволікаючись від інших завдань.

10

Clubhouse – чудовий інструмент як для брендів, так і для спікерів чи блогерів; ще одна можливість стати корисними для своїх фанів, аудиторії.

Як потрапити до Клабхаус

Засновники обіцяють зробити додаток відкритим, та наразі у Clubhouse залишається система запрошень (тобто учасник спільноти має надіслати вам запрошення або підтвердити вашу заявку). Наразі застосунок можна завантажити лише на пристрої із операційною системою iOS (заявлено, що додаток можна встановити, починаючи з iPhone 7, однак він також працює і на попередніх версіях, до прикладу, на iPhone 6s). Планують зробити платформу доступною і для Android.

Потрапити до Clubhouse можна двома способами:

отримати запрошення від вже зареєстрованого користувача;

або подати заявку на реєстрацію і чекати, коли хтось уже зареєстрований із ваших контактів її схвалить.

Які бувають кімнати?

Є кімнати трьох типів:

приватні,

групові,

групові зі спікерами та слухачами.

У приватних кімнатах можуть розмовляти навіть двоє людей, і більше ніхто не зможе долучитись. У групових кімнатах збираються люди для колективного обговорення якоїсь загальної теми. Є й такі, у яких лише обмежена кількість веде бесіду, а кілька тисяч користувачів слухають та можуть задавати спікерам питання (до кімнати за участі Ілона Маска приєдналося понад 5 тисяч користувачів).

У чому полягає популярність?

Хайп довкола Clubhouse частково зумовлений можливістю провести особистий чат із відомими людьми. Теоретично будь-який користувач, який приєднався до кімнати, може вступити у діалог зі спікером. Така комунікація сприймається навіть більш особисто, ніж відеостріми з коментарями. Це ніби шанс отримати номер телефону свого кумира і мати змогу зателефонувати йому в будь-який момент. Круто, правда?

Окрім зіркових користувачів Clubhouse зібрав чимало експертів та цікавих спікерів у різних галузях. Водночас можна прийти послухати подкаст про тренди в маркетингу та бренд-стратегії, поки у сусідній кімнаті обговорюватимуть музику.

Як Клабхаус вплине на інші соцмережі?

Вважаю, хвиля хайпу, що, головним чином, тримається на віральному ефекті, в Україні може протриматися ще місяць. Наразі боротьбу за увагу вже програє TikTok і така тенденція зберігатиметься протягом пікового періоду. Водночас позитивну динаміку зберегли такі гіганти як YouTube та Instagram.

Проте, не варто поспішати з висновками, оскільки Клабхаус уже демонструє деякі переваги. Наприклад, фоновий режим додатка дає змогу споживати навчальний контент і при цьому займатися іншими справами. Це суттєва перевага в сучасному світі, де наша мультифункціональність вже стала вимогою часу. Саме тому YouTube може потенційно втратити певну аудиторію, яка плавно перетече у Клабхаус, де слухати подкасти зручніше, до того ж фоновий режим безкоштовний.

Ще одна перевага – відсутність реклами, принаймні у звичних для нас форматах. Схожа ситуація була з TikTok, популярність якого, вважаю, пояснюється контентом та меншим відсотком реклами. Зрозуміло, що поява нових соцмереж є рефлексією на зміну нашої поведінки. Ми “тікаємо” на нові платформи, оскільки там відпочиваємо від брендів та адвертайзингу, таким чином і з’являються проєкти з новим форматом.

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Йосип Кобаль, спеціально для Varosh

Ілюстрації автора