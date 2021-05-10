10 правил ідеальної сукні від дизайнерки Роксолани Новак

Нещодавно співачка Тіна Кароль виступила у фіналі “Голосу країни” в сукні дизайнерки з Ужгорода Роксолани Новак. Це була мрія Роксолани, вона до неї довго і впевнено прямувала. У контексті цього інформаційного приводу ми запитуємо в дизайнерки про її бачення ідеальної сукні – повсякденної та святкової. А ще вона розповіла виданню Varosh про тонкощі базового гардеробу та про тренди літа 2021.

Далі – пряма мова.

“…Сукня на щодень насамперед має бути…”

Сукня на щодень має бути насамперед зручною. У ній має бути комфортно. Важливу роль відіграє місце, куди ми йдемо. Погодьтеся, недоречно виглядатиме комфортна та зручна сукня із пір‘ям до підлоги, якщо ми йдемо на роботу в офіс. Проте та ж таки сукня буде огранічно і доречно виглядати на оперній діві в театрі. Тому перший пункт – це відповідність певній події.

“…Мої власні улюблені повсякденні сукні…”

Мої власні улюблені повсякденні сукні поділяються на два види: лаконічного крою із яскравим акцентом, або ж оригінального крою із однотонної тканини. Надаю перевагу пастельній кольоровій гамі, а саме – бежевим відтінкам.

“…Люблю поєднувати сукні з…”

Люблю поєднувати сукні та спідниці пастельних тонів із яскравим акцентним взуттям на низькому ходу. Це переважно мюлі, лофери, кеди. Обожнюю біле взуття, воно витягує будь-який образ і робить його особливим. Якщо вечірній час, то обираю туфлі на підборах.

Сумка на день має бути місткою і гарно тримати форму. Колір сумки не підбираю в тон до взуття – це правило вже давно застаріле, його варто застосовувати хіба що для вечірнього дрес-коду.

Люблю доповнювати щоденні луки хустинами, маю чималу колекцію. Почала збирати хустки ще задовго до того, як це стало трендом. Як на мене, проста базова сукня, якісний жакет правильного крою, акцентне взуття і гармонійно підібрана хустина – запорука стильного образу.

“…Моя сукня 2021…”

Моя сукня 2021 – це сукня від @roksolana.novak.brand.

“…Ідеальна вечірня сукня — це…”

Ідеальна вечірня сукня – та, в якій жінку видно. Важливо, як ви почуваєтеся в сукні. Коли вам комфортно і ви усміхаєтеся, то, безперечно, оточуючі побачать вашу красу і бездоганний образ. А якщо ви сумна, вам некомфортно, бо кісточки від корсету врізаються в тіло, ви не можете спокійно їсти, щоби “не виліз животик”, то це помітять всі. І байдуже, що та сукня – вся ручної роботи, від відомого бренду.

У стильній сукні дівчині завжди зручно – це головне правило. А ще я рекомендую обирати такі фасони, в яких поїла і це не видно. 😉

“…Найсміливіші сукні з колекцій Roksolana Novak — це…”

“Овен” із колекції “Зодіак”. Вона цілком вишита вручну, і в ній є глибокий зміст. Знак зодіаку зображений і вишитий в центрі сукні. Це вбрання викликало найбільший резонанс і з нього почалася нова історія бренду.

“Беата” – сукня створена для нареченої, яка вразила нас своєю красою та харизмою. Сукня із прозорим корсетом, вишитим коштовним камінням та кришталем. Конструктивно складна спідниця підкреслила бездоганні форми. А доповнив образ шовковий шлейф, який надав легкості та шику.

“DIVA” – сукня, що за формою нагадує квітку білого ірису. Саме ця сукня спричинила найбільший резонанс, оскільки її обрала діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль для прямого ефіру вокального шоу “Голос країни” на телеканалі 1+1. Сукня ручної роботи, оздоблення і драпірування виготовлено мною особисто, кожна деталь, складка – на своєму місці, все продумано до дрібниць. Вона бездоганна. Тіну бачили мільйони людей, ми отримали сотні репостів і схвальних відгуків. У ту мить я відчула, що ми рухаємося в правильному напрямку.

“…Наймасштабніший мій проєкт із сукнею – це…”

Наймасштабніший мій проект із сукнею – фотопроєкт “DIVA”. У ньому знялись 20 відомих жінок нашого краю. Кожна з них – еталон, у кожної – своя місія. Саме це мені хотілося показати через одяг. Колекція складалася із суконь та костюмів, їхня унікальність – в ручному оздобленні та лімітованій кількості. Безумовно, наш фірмовий почерк видно на кожній із одиниць, і одразу видно жінку, вдягнену у вбрання от-кутюр.

“…Моя ідеальна сукня майбутнього…”

Моя ідеальна сукня майбутнього – це сукня, про яку боюся говорити, щоби не зурочити. Скажу тільки, що ми високо підняли планку, тепер потрібно взяти новий рівень.😉

“…У сукні жінка стає…”

У сукні жінка стає леді. ♥ Хтось – романтичною, а хтось – серйозною, хтось – феєричною, а хтось – курйозною. Кожна дівчина обирає вбрання під себе. Ми різні, і в цьому наша унікальність. Важливо відчувати і розуміти себе. Те, як ми виглядаємо зовні, повинно відображати нас зсередини.

“…Формування власного стилю – це…”

У виборі будь-якого одягу і у формуванні власного стилю варто відповісти на питання: хто я, де я, куди я, коли я? До прикладу: якщо дівчина працює лікарем і весь час проводить із пацієнтами, то навряд чи їй потрібно 20 суконь.

Загалом гардероб має складатися із хороших базових речей. Це не тільки сукні, а й два-три костюми з брюками правильної посадки, кілька білих футболок та сорочок, дві водолазки, джинси, які ідеально сидять на фігурі, шкіряна косуха, білі кеди та кросівки, ідеальні тілесні туфлі-човники на підборах, універсальна сумка базового кольору на всі випадки життя. Якщо на холодну пору, то варто мати пальто оверсайз довжини міді. Це той мінімум, який допоможе сформувати безліч образів, і у вас не буде виникати думок про те, що нема чого одягнути. Базу можна доповнити ультра-модними фасонами та кольорами за сезоном – і у вас вийде модний гардероб.

Varosh