10 книжкових подарунків із Закарпаття: чому на них варто зупинити свій вибір

«Найкращий подарунок — книга» — з цією сентенцією багато хто знайомий і ми не станемо з нею сперечатися. Ба більше, пропонуємо підказку, що дарувати. У нашій підбірці 10 книжкових подарунків — якісних видань про Ужгород та Закарпаття, їхню історію та колорит. Це й альбомні подарункові видання, і історичні дослідження, кожне з яких може стати чудовим подарунком вашим друзям чи рідним.

Подарункові книги українською — колоритний презент в ексклюзивному оформленні

Михайло Маркович «Ватра у Карпатах»

«Ватра в Карпатах. Репортажі з минулого» — це перша книга дослідника історії, автора репортажів про старі фотографії Михайла Марковича. Книга включає 25 авторських нарисів, написаних на основі відомих історико-етнографічних досліджень та ілюстрованих історичними світлинами й листівками. Михайло каже, що це лише перший том з майбутньої тритомної серії «Карпатські контрасти».

Дуже гарний подарунок для людини, яка цікавиться історією Закарпаття і хоче роздивитися багато унікальних історичних світлин.

Книгу Антоніо Лукіча “Мої думки про кіно” презентували в Києві

Василь Коцан, Тетяна Сологуб-Коцан «А я свою вишиванку д’серцю пригортаю»

Директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан, автор книги, подає у виданні взірці вишивки з жіночих та чоловічих сорочок, а також скатертин кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Дуже гарне, яскраве альбомне видання стане чудовим подарунком для поціновувачів народного мистецтва.

Василь Коцан «Монистята на білиньку шию»

Ще одне видання Василя Коцана, цього разу — про жіночі прикраси з бісеру. У книзі багато кольорових фотоілюстрацій традиційних народних, а також авторських жіночих прикрас з бісеру із фондової збірки Ужгородського скансену. Тут представлено традиційні взірці виробів з бісеру долинян, гуцулів, бойків і лемків Закарпаття.

Михайло Дорогович «Відвертість»

Авторський фотоальбом «Відвертість» фотографа Михайла Дороговича — це своєрідний творчий підсумок роботи за понад 20 років. У видання увійшли знакові світлини митця. Альбом має 5 розділів, відповідно до авторських проєктів, над якими працював Михайло: «Відомі та цікаві особистості Закарпаття», «Роми-келделарі», «Високогірні мешканці українських Карпат», «Культурний етнос Закарпаття» та «Ференц Семан». Чимало світлин з альбому принесли автору та й Закарпаттю світову славу.

Воєнний щоденник ужгородця і волонтера “Війна з тильного боку”: Андрій Любка про нову книгу короткої прози

Чудовий подарунок для тих, хто цікавиться творчістю Михайла Дороговича та сучасною фотографією.

Тетяна Літераті, Ольга Тоїчкіна, Вікторія Алексович «Винна історія Закарпаття»

Історія становлення виноградарства й виноробства Закарпаття, переплетена цікавими фото та ілюстраціями. Це видання — результат 2-річної роботи колективу авторок: журналістки та письменниці Тетяни Літераті, співзасновниці винного простору «СироВина» Ольги Тоїчкіної та власниці й директорки компанії «OAK & WINE» LLC та ТМ Bousinage Вікторії Алексович.

Це – науково-популярне видання, але написане легкою й доступною мовою, а отже буде цікавим усім, хто не тільки п’є вино, а й цікавиться історією цього королівського напою.

Борис Жулканич, Тетяна Літераті, Сергій Денисенко. Фотоальбом «Ужгород колись і нині»

Як змінився Ужгород впродовж років — можна побачити у фотоальбомі «Ужгород колись і нині». Фотоальбом у вигляді книги презентували навесні 2024-го. Видання стало результатом спільної роботи викладача УжНУ Бориса Жулканича, за текстову частину взялася відома дослідниця історії Ужгорода, журналістка Тетяна Літераті, світлини сьогодення Ужгорода робив Сергій Денисенко.

У книзі систематизовані фото міста з його минулого та теперішнього: на кожному новому розвороті, порівнюючи ці світлини, можна оцінити, яким місто було колись і яким є зараз. З цією книгою в руках дуже цікаво прогулятися містом і на власні оці побачити, як воно змінилося.

“Мурашник”: дослідник історії, воїн ЗСУ Іван Гоменюк написав книгу про історію Галичини, Буковини та Закарпаття

Тетяна Літераті. Серія книг «Втрачений Ужгород»

Серія книг журналістки та дослідниці історії міста Тетяни Літераті «Втрачений Ужгород» буде неймовірним подарунком тим, хто пам’ятає, або цікавиться тим, яким місто було колись. У серії вийшло 5 книжок: «Втрачений Ужгород. Вулиці та будинки», «Втрачений Ужгород. Професії та підприємства», «Втрачений Ужгород. Пам’ятники та скульптури», «Втрачений Ужгород. Культові споруди» та «Втрачений Ужгород. Знакові місця».

«Архітектурна спадщина Ужгорода»

Цей альбом містить близько п’ятисот світлин 90-х років минулого століття, які дають можливість побачити місто, яке вже частково втрачене. У фотоматеріалах зафіксовані будівлі найстарішої частини міста – Замкової гори та її околу, будівлі адміністративно-житлових районів Малий Ґалаґов, Великий Ґалаґов, особняки й вілли.

Дуже цінний подарунок тим, хто пам’ятає, або цікавиться автентичними будинками старого Ужгорода.

Олег Олашин, Ліна Дегтярьова. «Архітектура Ужгорода. Австро-угорська доба»

Двомовне видання українською та угорською мовами містить матеріали досліджень, над якими впродовж двох років працювали дослідники історії архітектури Олег Олашин і Ліна Дегтярьова. Окрім історії та опису 23 ключових будівель міста, альбом-дослідження містить розділи про стилі, що були на той час актуальними на території монархії, та біографії архітекторів.

Альбом Тараса Данилича

Перший масштабний альбом робіт Тараса Данилича, подарункове видання з тисненням на обкладинці. Тарас Данилич — дуже сміливий художник, його називають “закарпатським Рене Магрітом”. На задній обкладинці — слова художника: “Для мене Закарпаття – це місце, де я народився та виріс. Де проживали мої батьки та рідні. Звідти черпаю і натхнення для своїх картин. Думаю, що за допомогою живопису цю красу донесу і до вас. І ви всі зможете на мить побувати у Карпатах”.

До однієї зі світлин в альбомі автор додав QR-код із… колядкою у виконанні Закарпатського народного хору.

Журнал Varosh «Ужгород мистецький»

Ну і наш бонус у списку видань — перший друкований журнал Varosh — «Ужгород мистецький». У ньому зібрані інтерв’ю, есеї, фото та архівні матеріали про мистецьке життя міста. Про митців і мисткинь, які змінюють Ужгород тут і зараз, не завжди гучно, але постійно. Це — майже 200 сторінок інтелектуально-естетичної насолоди.

Це дослідження міста через людей і процеси. Усі тексти — створені спеціально для цього випуску. Журнал не дублює те, що вже опубліковано на сайті. Є два способи отримати перший випуск журналу Varosh «Ужгород мистецький» — читайте за посиланням.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Читайте також:

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративні

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.