10 кліпів Аліни Паш і Cloudless, які варто переглянути перед фіналом відбору Євробачення

Аліна Паш та закарпатський гурт Cloudless стали фіналістами нацвідбору на Євробачення-2022

За можливість представляти Україну на Євробаченні-2022 боротимуться 8 виконавців. А фінал, де назвуть переможця, відбудеться у форматі концерту 12 лютого о 19:00.

Тим часом, ми підготували 10 кліпів Аліни Паш та Cloudless, які варто переглянути перед конкурсом.

Cloudless – український попрок-електронний гурт із Закарпаття, до якого входять Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов. Гурт заснований 2017 року.

У 2019-му разом із Юрієм Каналошем Cloudless файно розкачали нацвідбір на Євробачення. Їхній хіт “Drown Me Down” тоді став дуже популярним, про що свідчать цифри прослуховувань на стрімінгах: Soundcloud – 75 тисяч, Spotify – 52 тисячі, Apple Music – 155 тисяч, Shazam – понад 10 тисяч, а YouTube(audio + video) – понад мільйон.

Аліна Паш – відома українська співачка, реперка із Закарпаття. Нещодавно Аліна отримала нагороду Music Moves Europe Awards 2022. Це міжнародна премія для молодих артистів , які презентують сучасне і майбутнє звучання Європи.

Аліна має на меті стати представником фольклорної України й транслювати її народність через свою творчу призму. І цей концепт добре проглядається у її творчості.

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