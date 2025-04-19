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Історія

Великдень на Закарпатті 100 років тому: як святкували наші прабабусі й прадіди. Фото

19 Квітня 2025 27

Як виглядав Великдень на Закарпатті у 20–40-х роках минулого століття? Колекція фото Михайла Марковича відкриває нам двері в той час, коли свято відчувалося шкірою: у запаху випеченої паски, у холоді світанку дорогою до церкви, у важливості кожної вишитої нитки на святковому одязі.

Люди йшли до церкви пішки з гірських сіл, їхали кіньми чи возами. Навіть у найскромніших хатах готували великодній кошик, одягали святкову сорочку, чекали на спільну молитву та на можливість першими принести додому добру звістку:

Христос воскрес!

Ці фотографії — це спогад про час, коли Великдень був не просто днем у календарі, а серцевиною року. Про те, як жваві приготування, жива розмова і весняне повітря створювали відчуття справжнього дива.

Життя змінилося, ми змінилися, але дещо залишилося — світло цього свята і можливість, як і сто років тому, сказати ці важливі слова:

Христос воскрес! — Воістину воскрес!

Великдень в Ясіня. Листівка 1930-х рр. ХХ ст.

Ясіня. Листівка 1930-х рр. ХХ ст.

 

Свячення пасок в селі Богдан на Рахівщині, 1929 рік. Фото Амалі Кожмінової

Свячення пасок в селі Богдан на Рахівщині, 1929 рік. Фото Амалі Кожмінової

 

Свячення пасок в Усть Чорній в часи Чехословаччини. Фото з журналу Pestrý Týden 1938 рік

Свячення пасок в Усті Чорній в часи Чехословаччини. Фото з журналу Pestrý Týden, 1938 рік

 

Великдень в с. Волосянка, Великоберезнянщина. 50 ті рр. Фото з Fb сторінки Віктора Ковача

Великдень в с. Волосянка, Великоберезнянщина. 50-ті рр. Фото зі сторінки В.Ковача

 

Ясіня. Свячення пасок. Листівка чехословацького періоду

Ясіня. Свячення пасок. Листівка чехословацького періоду

 

Свячення пасок у селі Брустури, нині Лопухів на Тячівщині. Фото з журналу Pestrý Týden 1938

Свячення пасок у селі Брустури, нині Лопухів на Тячівщині. Фото з журналу Pestrý Týden,1938

 

Чехословацький період. Свячення пасок у Лохові, Мукачівщина. Фото з Fb сторінки Dudinszky Genealogy Blog

Чехословацький період. Свячення пасок у Лохові, Мукачівщина, Dudinszky Genealogy Blog

 

Свячення пасок у Лохові, Мукачівщина. Чехословацький період. Фото з Fb сторінки Dudinszky Genealogy Blog

Свячення пасок у Лохові, Мукачівщина. Чехословацький період, Dudinszky Genealogy Blog

 

Великдень на Тячівщині Pestrý Týden 1938 рік

Великдень на Тячівщині, Pestrý Týden, 1938 рік

 

Свячення пасок в Усть Чорній в часи Чехословаччини Pestrý Týden 1938

Свячення пасок в Усті Чорній в часи Чехословаччини, Pestrý Týden, 1938

 

Великдень у Воловому, нині Міжгір’я. 30 ті р ХХ ст. Фото з Fb сторінки Михайла Цендри

Великдень у Воловому, нині Міжгір’я. 30-ті рр. ХХ ст. Фото зі сторінки М.Цендри

 

Великдень в Ясінях 1930 ті рр. ХХ ст.

Великдень в Ясіні, 1930-ті рр. ХХ ст.

 

Додому з кошарами. Великдень в с. Ставне, Великоберезнянщина. Фото 30 х рр з Fb сторінки Віктора Ковача

Великдень в с.Ставне, Великоберезнянщина. Фото 30-х рр. зі сторінки В.Ковача

 

Рахівщина. Великдень. Фото 40 х рр. ХХ ст.

Рахівщина. Великдень. Фото 40-х рр. ХХ ст.

 

Ясіня. Свячення пасок. Листівка 1930 х рр. ХХ ст.

Ясіня. Свячення пасок. Листівка 1930-х рр. ХХ ст.

 

Свячення пасок в Ясінях 1930 ті рр.

Свячення пасок, Ясіня 1930-ті рр.

 

Ясіня. Великдень. Листівка 30 х рр. ХХ ст.

Ясіня. Великдень. Листівка 30-х рр. ХХ ст.

 

Великдень на Тячівщині Pestrý Týden 1938

Великдень на Тячівщині, Pestrý Týden, 1938

 

Освячення пасок в селі Кушниця. 1936 рік. Istoria.ko.net.ua

Освячення пасок в селі Кушниця. 1936 рік. Istoria.ko.net.ua

 

Великдень у Волосянці. Кінець 30 х – поч. 40 х рр. Life.ko.net.ua

Великдень у Волосянці. Кінець 30-ті – поч. 40-х рр., Life.ko.net.ua

 

Свячення пасок в Ясінях 1930 ті рр. ХХ ст

Свячення пасок в Ясіні, 1930-ті рр. ХХ ст.

 

Паски з Ясіні. Фото з книги Makovski, 1926 р.

Паски з Ясіні. Фото з книги Makovski, 1926 р.

 

Великдень у с. Волосянка на Великоберезнянщині. 40 ві рр. Life.ko.net.ua

Великдень у с. Волосянка на Великоберезнянщині. 40-ві рр., Life.ko.net.ua

 

Великдень в с. Волосянка на Великоберезнянщині. 40 ві рр. Life.ko.net.ua

с.Волосянка на Великоберезнянщині. 40-ві рр.

 

Великдень у Волосянці на Великоберезнянщині. Кінець поч. 1940 х рр.

Великдень у Волосянці на Великоберезнянщині. Кінець 1940-х рр.

 

Писанки з Рахівщини, 1921 р. Фото Рудольфа Гулки з книги «zmizelý Svět Podkarpatské Rusi Ve Fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961)». Автор розмальовував фото фарбами

Писанки з Рахівщини, 1921 р. Фото Рудольфа Гулки

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Діана Тищенко, Varosh
Фото з колекції Михайла Марковича

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