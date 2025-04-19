Великдень на Закарпатті 100 років тому: як святкували наші прабабусі й прадіди. Фото

Як виглядав Великдень на Закарпатті у 20–40-х роках минулого століття? Колекція фото Михайла Марковича відкриває нам двері в той час, коли свято відчувалося шкірою: у запаху випеченої паски, у холоді світанку дорогою до церкви, у важливості кожної вишитої нитки на святковому одязі.

Люди йшли до церкви пішки з гірських сіл, їхали кіньми чи возами. Навіть у найскромніших хатах готували великодній кошик, одягали святкову сорочку, чекали на спільну молитву та на можливість першими принести додому добру звістку:

Христос воскрес!

Ці фотографії — це спогад про час, коли Великдень був не просто днем у календарі, а серцевиною року. Про те, як жваві приготування, жива розмова і весняне повітря створювали відчуття справжнього дива.

Життя змінилося, ми змінилися, але дещо залишилося — світло цього свята і можливість, як і сто років тому, сказати ці важливі слова:

Христос воскрес! — Воістину воскрес!

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Діана Тищенко, Varosh

Фото з колекції Михайла Марковича

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