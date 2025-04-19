Великдень на Закарпатті 100 років тому: як святкували наші прабабусі й прадіди. Фото

Як виглядав Великдень на Закарпатті у 20–40-х роках минулого століття? Колекція фото Михайла Марковича відкриває нам двері в той час, коли свято відчувалося шкірою: у запаху випеченої паски, у холоді світанку дорогою до церкви, у важливості кожної вишитої нитки на святковому одязі.
Люди йшли до церкви пішки з гірських сіл, їхали кіньми чи возами. Навіть у найскромніших хатах готували великодній кошик, одягали святкову сорочку, чекали на спільну молитву та на можливість першими принести додому добру звістку:
Христос воскрес!
Ці фотографії — це спогад про час, коли Великдень був не просто днем у календарі, а серцевиною року. Про те, як жваві приготування, жива розмова і весняне повітря створювали відчуття справжнього дива.
Життя змінилося, ми змінилися, але дещо залишилося — світло цього свята і можливість, як і сто років тому, сказати ці важливі слова:
Христос воскрес! — Воістину воскрес!
Ясіня. Листівка 1930-х рр. ХХ ст.
Свячення пасок в селі Богдан на Рахівщині, 1929 рік. Фото Амалі Кожмінової
Свячення пасок в Усті Чорній в часи Чехословаччини. Фото з журналу Pestrý Týden, 1938 рік
Великдень в с. Волосянка, Великоберезнянщина. 50-ті рр. Фото зі сторінки В.Ковача
Ясіня. Свячення пасок. Листівка чехословацького періоду
Свячення пасок у селі Брустури, нині Лопухів на Тячівщині. Фото з журналу Pestrý Týden,1938
Чехословацький період. Свячення пасок у Лохові, Мукачівщина, Dudinszky Genealogy Blog
Свячення пасок у Лохові, Мукачівщина. Чехословацький період, Dudinszky Genealogy Blog
Великдень на Тячівщині, Pestrý Týden, 1938 рік
Свячення пасок в Усті Чорній в часи Чехословаччини, Pestrý Týden, 1938
Великдень у Воловому, нині Міжгір’я. 30-ті рр. ХХ ст. Фото зі сторінки М.Цендри
Великдень в Ясіні, 1930-ті рр. ХХ ст.
Великдень в с.Ставне, Великоберезнянщина. Фото 30-х рр. зі сторінки В.Ковача
Рахівщина. Великдень. Фото 40-х рр. ХХ ст.
Ясіня. Свячення пасок. Листівка 1930-х рр. ХХ ст.
Свячення пасок, Ясіня 1930-ті рр.
Ясіня. Великдень. Листівка 30-х рр. ХХ ст.
Великдень на Тячівщині, Pestrý Týden, 1938
Освячення пасок в селі Кушниця. 1936 рік. Istoria.ko.net.ua
Великдень у Волосянці. Кінець 30-ті – поч. 40-х рр., Life.ko.net.ua
Свячення пасок в Ясіні, 1930-ті рр. ХХ ст.
Паски з Ясіні. Фото з книги Makovski, 1926 р.
Великдень у с. Волосянка на Великоберезнянщині. 40-ві рр., Life.ko.net.ua
с.Волосянка на Великоберезнянщині. 40-ві рр.
Великдень у Волосянці на Великоберезнянщині. Кінець 1940-х рр.
Писанки з Рахівщини, 1921 р. Фото Рудольфа Гулки
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Діана Тищенко, Varosh
Фото з колекції Михайла Марковича
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