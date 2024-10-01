10 концертів цієї осені, на які варто встигнути в Ужгороді

Осінь 2024 року в Ужгороді обіцяє бути насиченою музичними подіями. Від української поп-музики до джазу, від рок-гуртів до лауреаток Євробачення — усі знайдуть концерт до душі.

1. SHUMEI

Дата: 7 жовтня, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 290 – 840 гривень

SHUMEI (Олег Шумей) — яскравий представник новітньої української музики. Його трек «Тривога» став музичним втіленням емоцій українців після повномасштабного вторгнення. Концертні програми артиста складаються як з проникливих авторських робіт, так і з оригінальних каверів.

2. Антитіла



Дата: 8 жовтня, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 590 – 1290 гривень

Гурт «Антитіла» відомий своїми енергійними виступами та соціально значущими текстами. Гурт активно підтримує українських військових та волонтерів від початку російської агресії. Їхні пісні «Люди як кораблі», «TDME», «Лови момент» стали справжніми хітами.

3. Kalush Orchestra



Дата: 9 жовтня, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 390 – 950 гривень

Переможці Євробачення 2022 представлять нову програму з оновленим звучанням та яскравим візуальним супроводом. Олег Псюк, один з ключових учасників Kalush Orchestra, коментує:

«Ми багато працювали над новим матеріалом та експериментували. Нам хотілося, щоб наші пісні звучали дещо по-іншому: несли більше сенсів та дарували різноманітні емоції. В цьому турі на вас чекає потужна програма: наші нові пісні й, звичайно улюблені хіти. Готові дивувати та зробити ці концерти найкращими, які ви тільки могли бачити. Зустрінемося вже дуже скоро!».

Традиційно частина коштів з квитків піде на благодійність.

4. Jazz Travels. Олексій Петухов



Дата: 11 жовтня, 18:30

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 300 – 350 гривень

Олексій Петухов — український джазовий музикант. За свою кар’єру він співпрацював з такими яскравими представниками сучасного джазу як Рей Браун Джуніор, Кевін Махогані, Грегорі Портер, Щенда Рул, Аллан Харріс, Карл Фоієрсон.

Вечір буде сповнений розкішних імпровізацій відомих джазових стандартів, а також авторських мелодій із насиченими емоційними образами та яскравими переживаннями.

5. Jerry Heil



Дата: 4 листопада, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 390 – 1240 гривень

Так, це вона представляла Україну на Євробаченні 2024 разом з alyona alyona. Jerry Heil стала відомою завдяки своїм вірусним хітам (чого варта тільки «Охрана отмєна»!). Її музика поєднує в собі елементи попу, фолку та електронної музики.

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6. Олександр Пономарьов та Михайло Хома



Дата: 31 листопада, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 490-1490 гривень

Один з найвідоміших українських поп-виконавців Олександр Пономарьов і Михайло Хома (більш відомий під псевдонімом DZIDZIO) разом представлять нову програму «Україна Переможе!». Концерт проходитие у супроводі бенду.

7. БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ



Дата: 11 листопада, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 690 – 1290 гривень

Гурт «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» — один з найпопулярніших рок-гуртів України, відомий своїми потужними live-виступами та глибокими текстами. Вони представлять нову програму «Сильні серця« та виконають улюблені хіти: «Без неї ніяк», «ДИМ», «Весь світ», «Зорі запалали», «Вільні люди» та інші. Концерт є благодійним, кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Сергій Танчинець, лідер гурту, наголошує:

«Куплений вами квиток – це донат для українських військових, а тим самим – внесок у нашу Перемогу. Більшу частину цих коштів ми витратимо на закупівлю дронів та автомобілів для ЗСУ. Війна почалась ще у 2014 році, але 24 лютого 2022 року кожен з нас відчув це пекло на собі. В цей день український народ почав рух до справжньої Незалежності. Немає іншого шляху у нас з вами, як шлях до Перемоги. І саме зараз, весь український народ, та в першу чергу – Збройні Сили України, рухають нашу Країну до цієї неминучої, української Перемоги».

8. Jamala



Дата: 28 листопада, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 490 – 1350 гривень

Переможниця Євробачення-2016 відома своїм унікальним вокалом та стилем, що поєднує джаз, соул, R&B та етнічні мотиви. Jamala вирушає у свій перший з початку повномасштабного вторгнення концертний тур Україною під назвою «Свої». Співачка ділиться своїми почуттями:

«Перший тур після повномасштабного вторгнення — дуже багато для мене важить. За ці більш ніж два роки, я побувала майже усюди.

У різних країнах я відчувала важливість виступати для іноземної аудиторії, яка не знає про нас, розказувати через творчість про нашу боротьбу та біль або, щоб вони обов’язково допомагали нам. І дуже часто це вдавалося! Я використовувала свій імідж переможниці Євробачення-2016, всю свою музику, слово, все що могла у Європі, Канаді, США, Австралії.

Я зустрічалась з волонтерами закордоном, з нашими військовими, які чекають протезування, дітьми. Співати й підтримувати моральний дух, надихати людей, які залишаються не в Україні так саме важливо як і тих, хто залишається в Україні. Нарешті я можу обійняти піснями всіх “Своїх” слухачів вдома ! Я дуже скучила за вами. І це перший концертний тур за довгий час, ще й у новому статусі багатодітної мами. Ви для мене найкращі слухачі у світі: найінтелігентніші, вдумливі, добрі та щирі. Я бачила тисячі разів наскільки ви такі свої як ви не боїтесь бути собою на моїх концертах! Тому я і назвала цей тур “Свої”. Бо хочу побачити своїх слухачів, вперше за довгий час: поділитися своєю енергетикою з вами, підтримати, відчути вашу енергетику та надихнути жити попри все. Чекаю на кожного з вас, на “СВОЇХ”. Люблю!».

9. YAKTAK



Дата: 29 листопада, 19:00

Місце: Закарпатський обласний музично-драматичний театр

Ціна квитків: 450 – 990 гривень

YAKTAK — сучасний український виконавець, який стрімко набирає популярність. Його музика поєднує в собі елементи хіп-хопу, R&B та поп-музики. YAKTAK відомий своїми емоційними текстами та мелодійними треками. Його пісні часто потрапляють у топи українських чартів, а живі виступи вражають енергетикою та щирістю.

10. Latexfauna

Дата: 30 листопада, 19:00

Місце: ALIVE (Ужгород, вул.Капушанська, 20)

Ціна квитків: 590 – 790 гривень

Latexfauna — український інді-поп гурт, відомий своїм унікальним звучанням, яке вони самі називають «українська тропічна музика». На концерті гурт виконає свої популярні пісні «Лайм», «Баунті», «Черкащина», «Масандра», а також представить нові композиції.

Ця осінь в Ужгороді обіцяє бути насиченою музичними подіями. Не пропустіть можливість насолодитися живими виступами улюблених виконавців і виконавиць, підтримавши українську музику!

Катерина Майборода, Varosh

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