Тест. Що ти знаєш про Карпатську Україну?

15 березня 1939 року на Закарпатті постала незалежна Карпатська Україна. Того ж дня вона загинула під натиском окупантів, а разом із нею — й цвіт закарпатського українства, який зі зброєю в руках боронив свободу на Красному Полі та інших рубежах. Англійський мандрівник Майкл Вінч, що став очевидцем цих подій, згодом назвав свою книгу про Карпатську Україну символічно — “Одноденна держава”.

Ми створили тест, який проведе вас крізь ключові події, видатні постаті та маловідомі факти про Карпатську Україну. Це можливість перевірити свої знання, відкрити нові аспекти цієї історичної сторінки та краще зрозуміти її значення. Готові прийняти виклик?

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Галина Гичка та Діана Тищенко, Varosh

Ілюстрація на обкладинці: листівка авторства українського графіка, іконописця та громадсько-політичного діяча Михайла Михалевича. В образі звірів митець зобразив ворожих сусідів Української держави.

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