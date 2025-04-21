Поливанки на Закарпатті: звідки взялася давня великодня традиція

Великодній понеділок на Закарпатті — це не просто другий день святкування Великодня, а день, коли кожен ризикує промокнути до нитки. Ні, це не про дощі, а про традиційне обливання водою, яке досі зберігається у багатьох куточках нашого регіону. Цей веселий обряд має назву “поливанки” і приносить радість, відчуття оновлення та своєрідного очищення.

Що це за обряд?

Вода завжди символізувала очищення, оновлення та родючість. Наші предки вірили, що обливання водою принесе здоров’я, красу та силу, а також захистить від злих духів. Перші задокументовані згадки про обряд “поливанок” на Закарпатті є від кінця 18 – початку 19 століття. У наш час “поливанки” це радше радісна гра, ніж серйозний ритуал, однак суть його залишилася незмінною.

Закарпаття як мультикультурний регіон увібрало у себе звичаї багатьох народів, зокрема угорців та словаків. Угорський «Поливаний понеділок» (угорською — Húsvéti locsolkodás) і словацька Oblievačka стали органічною частиною великодніх обрядів у нашому краї.

На Закарпатті поливанки збереглися як яскравий приклад локальної традиції, що ввібрала елементи різних культур. Про цю традицію у різних регіонах краю ми поговорили з Василем Коцаном — доктором історичних наук, директором Закарпатського музею народної архітектури та побуту.

— Так, дійсно, ця традиція досі живе на Закарпатті, хоча варто зазначити, що поливанки збереглися не в усіх районах області, — розповідає Василь Коцан. — У більшості випадків обливання водою відбувається саме на Великдень або ж у перші дні після нього — у понеділок і вівторок.

У понеділок хлопці поливають дівчат, а ті дарують їм писанки. А вже у вівторок дівчата можуть “відплатити” — обливати хлопців і теж дарувати символічні подарунки. Усе це — в атмосфері веселощів і флірту. Наприклад, на Рахівщині була поширена така гра: хлопці й дівчата ставали в пари — 10–15 пар — бралися за руки, утворюючи своєрідний місточок, і передавали одне одному маленьку дівчинку, яка «йшла по руках» з однієї пари в іншу. Це супроводжувалося сміхом, співами й жартами.

Цікаво, що писанки дівчата готували особливо ретельно. Іноді обряд мав навіть елементи ворожіння. Вранці, поки ще була роса, дівчата котили яйце по траві. Потім це яйце дарували хлопцеві. А під час передвесняних свят — Андрія, Катерини — ці ж писанки використовували для ворожіння: куди покотиться — звідти й майбутній наречений, вірили дівчата.

Сучасні традиції — водяні пістолети й пластикові пляшки

Сьогодні великоднє поливання стало частиною масових гулянь. У містах та селах Закарпаття молодь озброюється пластиковими відрами, пляшками та навіть водяними пістолетами. Але класичне «відро з криничною водою» все ще не втрачає свого шарму.

На площах, у парках і навіть на центральних вулицях Ужгорода можна побачити, як молоді люди намагаються облити один одного. Ця весела забава вже стала своєрідним спортивним змаганням — хто виявиться спритнішим — залишиться сухішим.

Європейські паралелі

Великодні поливанки — це не лише українська традиція. Подібні обряди існують у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Сербії та навіть Німеччині.

У польській традиції відомий звичай під назвою Сьміґус-Динґус (поль. Śmigus-Dyngus), де хлопці обливали дівчат на знак симпатії. У Чехії та Словаччині обливання супроводжувалося хльосканням спеціально сплетеною вербовою лозою. В Угорщині цей звичай Великоднього понеділка відомий як locsolkodás (обливання). Традиційно молоді чоловіки обливали молодих жінок відром холодної води (зазвичай на світанку, коли дівчата ще спали). П’ятдесят років тому ще було звичним бачити, як дівчат кидали в корито, одягнених у найкращий одяг для цієї урочистої події. Зараз це вже не так поширено, це була сільська форма флірту. Натомість жінки повинні були дати чоловікам розписані яйця або чарку “палінки”.

Навіщо це сьогодні

Звичай поливатися на Великдень зберігся на Закарпатті не лише як обряд, а як частина культурного коду. Він об’єднує людей, дарує відчуття спільності та дозволяє хоч ненадовго відчути себе частиною живої традиції.

А що найголовніше — поливанки на Закарпатті залишаються живими, попри всі зміни. Зараз молодь іноді можна побачити з парфумами замість відер із водою. Це вже така нова версія “поливанок”. Але як би не змінювався світ, старовинний звичай продовжує жити, оновлюючись разом із кожним поколінням.

Приєднуйся до цієї мокрої, але надзвичайно веселої традиції!

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Діана Тищенко, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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