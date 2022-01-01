Чим жило Закарпаття у 2021 році: 15 фото головних подій краю

Коронавірус, вакцинація, паводок у Стебному, засмічена Боржава та водосховище Тередля-Рікської ГЕС, лінійний прискорювач у протипухлинному центрі та 12-річна Таня, яка врятувала чотирьох дітей – чим у Закарпатті запам’ятався рік, що минув?

Початок 2021 року: учасник мітингу підприємців під стінами ОДА.

Рятувальники допомагають розчищати засмічену Боржаву.

Відкриття реконструйованого басейну у м.Ужгород.

Домашній пес, котрий пережив паводок у Стебному.

Таня Тулейдан – 12 річна геройка, яка врятувала чотирьох дітей під час паводку в Ясіня.

Очистка берегів водосховища Теребля-Рікської ГЕС.

Чардаш у винних підвалах виноробні Чизай.

Молодий учасник благодійного запливу отримує нагороду.

Монтаж лінійного прискорювача у Закарпатському протипухлинному центрі.

Королівське Євангеліє.

Людина на апараті ШВЛ у реанімації ковідного відділення.

Екскаватор працює на одній з доріг Великого Будівництва.

Вакцинація у “Дасторі”.

Іван Мирон – в’язень ГУЛАГу.

Відкриття найвищого флагштоку у Закарпатті.

Військовий парад на площі Народній в Ужгороді.

Олеся Смирнова

Фото люб’язно надані Романом Молдавчуком, керівником управління інформаційною діяльністю та комунікацій з громадськістю у Закарпатській ОДА