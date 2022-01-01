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історія

Чим жило Закарпаття у 2021 році: 15 фото головних подій краю

1 Січня 2022 1

Коронавірус, вакцинація, паводок у Стебному, засмічена Боржава та водосховище Тередля-Рікської ГЕС, лінійний прискорювач у протипухлинному центрі та 12-річна Таня, яка врятувала чотирьох дітей – чим у Закарпатті запам’ятався рік, що минув?

Початок 2021 року: учасник мітингу підприємців під стінами ОДА.

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Рятувальники допомагають розчищати засмічену Боржаву.

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Відкриття реконструйованого басейну у м.Ужгород.

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Домашній пес, котрий пережив паводок у Стебному.

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Таня Тулейдан – 12 річна геройка, яка врятувала чотирьох дітей під час паводку в Ясіня.

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Очистка берегів водосховища Теребля-Рікської ГЕС.

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Чардаш у винних підвалах виноробні Чизай.

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Молодий учасник благодійного запливу отримує нагороду.

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Монтаж лінійного прискорювача у Закарпатському протипухлинному центрі.

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Королівське Євангеліє.

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Людина на апараті ШВЛ у реанімації ковідного відділення.

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Екскаватор працює на одній з доріг Великого Будівництва. 

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Вакцинація у “Дасторі”.

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Іван Мирон – в’язень ГУЛАГу.

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Відкриття найвищого флагштоку у Закарпатті.

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Військовий парад на площі Народній в Ужгороді.

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Олеся Смирнова 

Фото люб’язно надані Романом Молдавчуком, керівником управління інформаційною діяльністю та комунікацій з громадськістю у Закарпатській ОДА

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