Чим жило Закарпаття у 2021 році: 15 фото головних подій краю

Коронавірус, вакцинація, паводок у Стебному, засмічена Боржава та водосховище Тередля-Рікської ГЕС, лінійний прискорювач у протипухлинному центрі та 12-річна Таня, яка врятувала чотирьох дітей – чим у Закарпатті запам’ятався рік, що минув?
Початок 2021 року: учасник мітингу підприємців під стінами ОДА.
Рятувальники допомагають розчищати засмічену Боржаву.
Відкриття реконструйованого басейну у м.Ужгород.
Домашній пес, котрий пережив паводок у Стебному.
Таня Тулейдан – 12 річна геройка, яка врятувала чотирьох дітей під час паводку в Ясіня.
Очистка берегів водосховища Теребля-Рікської ГЕС.
Чардаш у винних підвалах виноробні Чизай.
Молодий учасник благодійного запливу отримує нагороду.
Монтаж лінійного прискорювача у Закарпатському протипухлинному центрі.
Королівське Євангеліє.
Людина на апараті ШВЛ у реанімації ковідного відділення.
Екскаватор працює на одній з доріг Великого Будівництва.
Вакцинація у “Дасторі”.
Іван Мирон – в’язень ГУЛАГу.
Відкриття найвищого флагштоку у Закарпатті.
Військовий парад на площі Народній в Ужгороді.
Олеся Смирнова
Фото люб’язно надані Романом Молдавчуком, керівником управління інформаційною діяльністю та комунікацій з громадськістю у Закарпатській ОДА