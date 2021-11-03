Як в УжНУ створили брендбук Центру інформаційних технологій (ІЛЮСТРАЦІЇ)

В Ужгородському національному університеті діє Центр інформаційних технологій (ЦІТ), який займається дослідженням, розвитком та впровадженням ІТ у виші. Центр був створений на базі реорганізованого навчально-наукового інституту інформаційно-комунікаційних технологій (ННІ ІКТ) у 2015 році. Нещодавно тут втілили брендбук, про який видання Varosh розповідає в цьому тексті.

Концепцію та рішення для оновленого візуального іміджу розробив ужгородський дизайнер Йосип Кобаль.

За його словами, центральна ідея візуалізації – постійні зміни, повсякчасний розвиток, стрибок у майбутнє.

«У сучасному світі, щоби досягнути амбітних цілей, просто бігти – недостатньо. Необхідно стрибати. Тому віримо, що створення “простору безперервного навчання” забезпечить “стрибок в майбутнє”. Обираючи growth mindset (“мислення зростання”, – ред.), у центрі готові не просто постійно навчати, але робити це в умовах постійних змін».

Місія ЦІТ – у сприянні всім поколінням в отриманні необхідних знань, завдяки діджиталізації навчального процесу та використання новітніх інформаційних технологій.

Візія символізує невпинний навчальний процес.

«Ми віримо в ідею інформаційного суспільства та його основні цінності – інформацію та знання. Тому візія ЦІТ і полягає в створенні простору “безперервного навчання”».

Слоган центру – “Стрибай в майбутнє”. Він відображає загальну концепцію бренду: знання новітніх інформаційних технологій – як символ стрибку в майбутнє. Формулювання “Стрибай в майбутнє” є особистим зверненням до різних поколінь. Це нагадування про необхідність безперервного руху вперед та водночас заклик до дії і зміни способу мислення на користь “growth mindset”.

Логотип складається із комбінації графічного та шрифтового знаків. Літера “С” англомовного варіанту абревіатури стилізована у формі силуету людини, яка сидить за робочим місцем. Оскільки в сучасних ІТ-технологіях та комунікаціях значну роль досі відіграє людина, то стилізована фігура, таким чином, підсилює цей зв’язок.

Водночас, прихований зміст символу покликаний зруйнувати стереотип про те, що ІТ – це нудно, даючи змогу розглянути силует людини, котра здійснює стрибок. Відтак бачимо “технологічний стрибок” фахівців ІТ-сфери.

«Таке рішення народилось внаслідок дизайнерського дослідження, що проводилось напередодні етапу розробки».

Власне, для ЦІТ створені логотип, постери, загалом візуалізація для онлайн та зовнішнього використання під час конференцій та інших подій, в яких залучений центр.

Ось що каже Олексій Куруца, в.о. начальника Центру інформаційних технологій УжНУ.

«З березня 2020 року було введено перші карантинні обмеження з переходом на дистанційну форму навчання всіх студентів. Саме з цього часу комунікація між фахівцями центру та студентами, викладачами університету зросла в рази. Доступ до платформи електронного навчання за особистими обліковими записами отримали понад 17 тисяч користувачів. ЦІТ забезпечує різні напрямки діяльності університету в галузі ІТ та надає різні види послуг. Для більш ефективної взаємодії в межах університету з нового навчального року було створено облікові записи Google для всіх студентів (понад 15 тис.)».

За словами Олексія, реагуючи на потреби працівників та студентів університету, які ЦІТ отримував із різних засобів комунікації (e-mail, Google-форми, месенджери тощо), виникла потреба створення брендбуку, щоби поєднати представлення різних відділів центру під єдиним візуальним видом із більш чіткою ідентифікацією.

«Робота над розробкою брендбуку була розпочата навесні цього року, та після кількох зустрічей було визначено основні вимоги та потреби. Результати виконаної роботи можна буде бачити на офіційному сайті, в соціальних мережах, у презентаціях, в інструкціях, навчальних матеріалах тощо. Отож, стрибай в майбутнє!”.

Varosh