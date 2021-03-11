Як в Ужгороді стати волонтером або ж знайти волонтерів для своїх проєктів

У цій публікації розповідаємо, як долучитися до волонтерства і чому це важливо. А ще розкажемо, як знайти волонтерів для своїх ініціатив.
Йдеться про Українську Волонтерську Службу (УВС). Це неприбуткова організація, яка займається волонтерством і втілює соціальні проєкти по всій Україні. В Ужгороді також можна приєднатися до цієї спільноти. Ганна Рейпаші, координаторка УВС в Ужгороді, розповіла нам про важливі рішення, які втілюють активісти.
УВС уже зробила чимало:
Це річна програма розвитку волонтерських спільнот по всій Україні. Кожен місяць присвячений певному виду волонтерства.
Ганна: Щомісяця ми маємо організувати тематичну волонтерську акцію. До прикладу, лютий – допомога безпритульним, березень – шкільне волонтерство тощо. Волонтер може спробувати себе в багатьох сферах і для подальшої діяльності обрати ті, що найбільше до душі. Така система розвиває, але й кидає величезний виклик. Кожні два місяці і щоразу в іншрому місті в нас відбувається навчання, ми вже відвідали Одесу та Львів.
Програмі вже три роки, а охочих взяти участь – чимало. Наразі в Ужгороді є двоє Агентів Волонтерства – Ганна Рейпаші та Аліна Фіглар. У лютому вони допомагали безпритульним, а в березні проведуть шкільні уроки волонтерства.
“Мій телефонний друг” (МТД) – це всеукраїнський проєкт для підтримки людей, які опинилися на самоті. Волонтеру надають номер людини, яка виявила бажання мати телефонного друга. Вони зідзвонюються кілька разів на тиждень і розмовляють.
Найчастіше звертаються літні люди , але є і молоді, наприклад, із інвалідністю.
МТД має чат волонтерів, де можна ділитися своїми переживаннями, попросити про пораду чи просто дуже тепло поговорити. Також кожен волонтер доєднується до чат-бота, де знайде купу корисних порад, дайджестів або може поспілкуватися власне з координаторами проєкту.
Бажаєте стати волонтером? Чи хочете знайти волонтерів для своїх проєктів? Тоді тисніть на сайт і реєструйтеся.
Varosh