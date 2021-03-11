Як в Ужгороді стати волонтером або ж знайти волонтерів для своїх проєктів

У цій публікації розповідаємо, як долучитися до волонтерства і чому це важливо. А ще розкажемо, як знайти волонтерів для своїх ініціатив.

Йдеться про Українську Волонтерську Службу (УВС). Це неприбуткова організація, яка займається волонтерством і втілює соціальні проєкти по всій Україні. В Ужгороді також можна приєднатися до цієї спільноти. Ганна Рейпаші, координаторка УВС в Ужгороді, розповіла нам про важливі рішення, які втілюють активісти.

УВС уже зробила чимало:

запустила всеукраїнську програму “Агенти Волонтерства”;

розробила перший в Україні курс із волонтерського менеджменту;

підготувала шкільний урок волонтерства спільно зі студією онлайн-освіти EdEra та МОН;

наволонтерила 600+ годин у 15 громадських організаціях;

створила перший telegram-канал волонтерських можливостей;

підтримала понад 400 проєктів;

працювала з волонтерами на фестивалях та масштабних подіях;

запустила проєкт “Мій телефонний друг”.

Хто такі Агенти Волонтерства

Це річна програма розвитку волонтерських спільнот по всій Україні. Кожен місяць присвячений певному виду волонтерства.

Ганна: Щомісяця ми маємо організувати тематичну волонтерську акцію. До прикладу, лютий – допомога безпритульним, березень – шкільне волонтерство тощо. Волонтер може спробувати себе в багатьох сферах і для подальшої діяльності обрати ті, що найбільше до душі. Така система розвиває, але й кидає величезний виклик. Кожні два місяці і щоразу в іншрому місті в нас відбувається навчання, ми вже відвідали Одесу та Львів.

Програмі вже три роки, а охочих взяти участь – чимало. Наразі в Ужгороді є двоє Агентів Волонтерства – Ганна Рейпаші та Аліна Фіглар. У лютому вони допомагали безпритульним, а в березні проведуть шкільні уроки волонтерства.

Про “Мій телефонний друг”

“Мій телефонний друг” (МТД) – це всеукраїнський проєкт для підтримки людей, які опинилися на самоті. Волонтеру надають номер людини, яка виявила бажання мати телефонного друга. Вони зідзвонюються кілька разів на тиждень і розмовляють.

Найчастіше звертаються літні люди , але є і молоді, наприклад, із інвалідністю.

МТД має чат волонтерів, де можна ділитися своїми переживаннями, попросити про пораду чи просто дуже тепло поговорити. Також кожен волонтер доєднується до чат-бота, де знайде купу корисних порад, дайджестів або може поспілкуватися власне з координаторами проєкту.

Бажаєте стати волонтером? Чи хочете знайти волонтерів для своїх проєктів? Тоді тисніть на сайт і реєструйтеся.

Varosh