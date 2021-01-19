Як чоловікам одягатися стильно та сміливо у 2021-му. Розповідає Валерій Кісюк

Валерій Кісюк – ужгородець, який мешкає у Лондоні. В Ужгороді він вирізнявся нетривіальним смаком, а Лондон, де формується мода, підсилив неординарність його стилю. Разом із Валерієм записуємо про актуальні речі, фасони, текстури і фактури, кольори, взуття і аксесуари для чоловіків у 2021-му. Він ділиться власним баченням, сміливим, самобутнім, індивідуально трактує сучасні fashion-віяння.

Далі – пряма мова.

Не трендово, а стильно

— Я завжди кажу, що не варто хапатися за тренди, дуже чіплятися за них і носити тільки те, що модно. Основне, що кожна людина має зрозуміти і визначити, – що є трендом саме для неї. Ця річ має вам пасувати, ви маєте органічно в ній почуватися. Якщо щось називають модним, це не обов’язково треба брати за чисту монету і одразу вдягати, бо можете безглуздо виглядати, адже це не буде ваш стиль.

Костюми з відголосками сімдесятих-вісімдесятих, жабо і бантики

Я можу сказати, що для мене є трендами 2021-го. Що я хочу визначити для себе трендом у цьому році – це такі, натхненні вісімдесятими роками, чоловічі костюми. Широкі брюки прямого крою, піджаки з широкими плечима. Деякі бренди навіть підкладають підплечники, аби вони були квадратної форми. Ці піджаки – двобортні, у них широкі лацкани. Я думаю, що масмаркет скопіює цю форму і вже в новій колекції ZARA ми побачимо такі піджаки.

Один із учасників групи One Direction Гарі Стайлс мав фотосесію із Gucci – там такі відголоски сімдесятих, наприклад, брюки-кльош.

Також думаю, і надалі будуть актуальними широкі брюки на високій талії, зі стрілками і защипами зверху.

Цього року може бути тренд на жабо і бантики – це краватки, які зав’язуються на бантик.

Звісно, такі костюми, аксесуари і поєднання – не для щодня.

Верхній одяг: пальта і плащі, квадратні кардигани, оверсайз в усьому

Я вважаю, що пальта оверсайз залишаться трендом. Оверсайз навіть переходить на тренчі, плащі. У Лондоні погода така, що і взимку можна плащ одягнути. Якщо у вас є теплий шерстяний піджак, який застібається під горло, чи шерстяна куртка, то можете спокійно одягнути її, а зверху – плащ оверсайз . Так, плащ – це не тільки листопад.

Щодо кардиганів, то актуальні, наприклад, із грубої в’язки, оверсайз, квадратні, такі “обрізані”, але з довгими рукавами, вони дуже класно виглядають. Узагалі, тепер переважає квадратна форма – для кардиганів, светрів. При цьому, рукава довгі, що виступають на пальці, а сама річ – до поясу, якби “обрізана”.

На осінь – плащі оверсайз , з текстурою вітровок. Плащ може бути не тільки пісочного кольору, але й пильно-рожевого, світло-блакитного. Під такий плащ можна одягнути гольф яскравого неонового кольору, а низ – сірий.

Для літа куплю собі шорти-бермуди, нижче коліна, широкі, зі стрілками і защипами.

Текстура і фактура: Смужка, в’язка, екошкіра, трикотаж

Навесні мікротрендом може бути морська тематика – синя смужка, біла й синя, якорі на сорочці. Я бачив покази, де дуже часто, чомусь, використовують якорі. Бренд Casablanca має дуже багато морської тематики… Мені завжди подобалися речі в смужку, вони завжди круто виглядають.

Навесні, мені здається, буде дуже класно одягати в’язані жилетки. Їх можна навіть на голе тіло. А поєднувати – з широкими штанами, широкими шортами… Якщо в’язану жилетку заправити у широкі штани на високій посадці, то це дуже класно виглядає.

Якщо говорити про текстури, то, наприклад, про екошкіру. Тепер бачу її всюди на показах та в масмаркеті. Це екошкіра різних кольорів. Із неї шиють усе: штани оверсайз, сорочки, я нещодавно купив собі у ZARA таку бордову. Ці сорочки – оверсайз, плечі трохи приспущені, а це ідеально для тих, хто хоче візуально розширити плечі.

Тонкий трикотаж – теж популярний. Гольфи, жилетки, безрукавки.

Кольори: яскраві і пастельні

Щодо кольорів, то вже тепер пробиваються такі неонові, супер-яскраві. Мені, наприклад, дуже подобається поєднувати супер-яскраво-жовтий колір, салатовий навіть, – із сірим. Можна одягнути сірі бермуди і салатову майку або широку сорочку, і це вже буде класно. Дуже ультра-колір розбавляємо чимось стриманим.

Мені здається, що популярними будуть пастельні відтінки. Такий брудно-рожевий, сіро-зелений, сіро-блакитний, я дуже люблю ці кольори.

Чорно-біле завжди буде трендовим.

Взуття: кросівки вже не надто актуальні

Бренди трохи вже відходять від кросівок і поєднання “пальто-кросівки”. Орієнтуються більше на високі ботоси на шнурівці і з товстою підошвою. Навіть штани-карго заправляють у ці високі ботоси, а зверху одягають пальто. Я не можу собі цього дозволити, бо я не такого високого зросту, але високим це дуже класно.

Для літа актуальними стають шльопки на товстій-товстій підошві, ніби це кросівку переробили на шльопку. Мені це не дуже подобається. Я люблю сандалі-гладіатори з переплетінням. Але їх не одягнеш із широкими шортами-бермудами та широкою майкою, тоді треба обирати кросівки.

Аксесуари: поєднання двох ланцюжків

Стає популярним і я хочу придбати – поєднання двох ланцюжків на шиї – тонкого із якоюсь підвіскою та грубого коротшого. Це можуть бути позолота або срібло. Цим аксесуаром можна підкреслити піджак із майкою або світшот оверсайз, а під нього – джогерси такого ж кольору. Можна одягнути до спортивного трикотажного мішковидного костюму. Але якщо оберете чорний гольф, чорний піджак і золотий ланцюжок, то це вже не буде трендом, а відголосок дев’яностих.

Головні убори, окуляри, сумки

Щодо головних уборів, то люблю капелюхи з широкими рівними полями з товстої тканини, не люблю викривлені поля. На прогулянку можете вдягнути спортивний костюм оверсайз , а до нього – панамку “пельменю”.

Якщо говорити про окуляри, то для мене це класична штука: “рейбени” або “авіатори” завжди підійдуть до кожного стилю.

Відносно сумок, то надаю перевагу сумкам у руку. Називаються tote bag, типу, ташка. Ще досі є тренд на мікросумки через плече, але для мене це непрактично. Я не люблю щось носити в кишенях, тому обираю сумку в руку.

Три улюблені бренди

Серед моїх улюблених брендів – COS, Allsaints, ZARA — це три основні, які формують мій гардероб.

Антитренд?

Скажу свою думку ˜– що я вважаю антитрендом. Ось ці величезні написи всюди і розірвані джинси з підкладкою під діркою – це мені здається “зовсім ні”. А головний антитренд, я вважаю, це коли всього дуже багато. І кепка Ferrari, і порвані джинси, і червоні лаковані кросівки Ferrari, і сумка кросбоді.

Головне, аби все було доречно. Аби ви в парку не виглядали так, неначе три тижні готувалися до виходу.

А ще – одягатися треба за своїми можливостями. Як-от “хочу тренч Burberry, шкіряну куртку TOM FORD”. Ні, це абсолютна маячня, треба купувати за своїми можливостями. Наприклад, я надихаюся дизайнерськими речами, а потім шукаю щось у середній ланці або в масмаркеті. Краще зачекати і придбати не сейлі.

Евеліна Гурницька, Varosh