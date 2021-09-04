Вражаючі весілля від агенції Mopis: інтерв’ю із засновницею, яка родом із Мукачева

Вже понад 10 років весільна агенція Mopis здійснює найсміливіші мрії. Масштабні проєкти, вишукані дизайнерські рішення та унікальні історії – це лише частина краси, яку вони творять. І керує агенцією засновниця Аліса Василинка, яка виросла в Мукачеві, а тепер разом із командою втілює красу по всьому світу.

– Алісо, як ви обрали для себе цю сферу, чому саме весілля?

– Для мене завжди великим щастям була можливість втілювати в життя шалені мрії. Саме тут я знаходжу найщиріші емоції і це дуже важливо як для мене, так і для всієї команди. Ми буквально поринаємо в океан почуттів пари, і наповнюємось ними самі – це дозволяє нам не працювати, а по-справжньому творити дещо особливе.

– Де географічно ви працюєте?

– Наш офіс знаходиться у Львові, а тим часом наші проєкти подорожують частіше за нас (ред. – сміється). Ми працюємо в різних містах України та за кордоном. За 10 років ми вже підкорили схили Карпатських гір, сонячні Італію та Іспанію, приголомшливу Норвегію, Німеччину та декілька міст США.

– Ви родом із Мукачева, які емоції у вас викликає весілля на Закарпатті?

– Ми дуже любимо весілля на Закарпатті – з нашими нареченими у нас виникає особливий конект. Ми чудово розуміємо специфіку, нюанси святкування та враховуємо всі побажання пари та гостей. Для нас дуже важливо зробити свято таким, як хочуть наречені, й навіть ще кращим. І, звісно, я не можу не згадати про наші підготовки весіль на Закарпатті – цей час був наповнений такими крутими моментами та справді неймовірним результатом. Ми й досі підтримуємо класні стосунки з нашими нареченими.

– Є одне питання щодо організації весілля, яке найчастіше всіх цікавить. Скільки ж коштує розкішне весілля?

– Це справді цікаве питання. Буває, що наречені мають певні побажання й ми вже від цього формуємо бюджет події. А буває, що пара приходить вже зі сформованим бюджетом і нашим завданням є грамотно його розподілити.

Насправді, кожне весілля унікальне й до кожного в нас індивідуальний підхід. Ми завжди намагаємося так розподілити бюджет клієнта, щоби результат виглядав вдвічі дорожче та перевершував очікування пари. Тому якщо весілля коштує мільйон, то ми зробимо все, щоби воно виглядало на два мільйони.

– Ви працюєте тільки з українськими зірками на весіллях, чи також із закордонними?

– Часто на наших весіллях можна побачити українських зірок – DZIDZIO, Tayanna, Олю Полякову, гурт KAZKA та ін. Якщо в пари є своя особлива пісня, під яку вона познайомилась або ж перший раз станцювала – ми зможемо запросити зірку, яку побажає пара. Буває так, що наречені навіть не здогадуються про те, що ми можемо привезти практично будь-якого виконавця. І коли ми говоримо про це – ви б тільки бачили ці очі, повні захвату (ред. – сміється).

– З чого складається підготовка весілля та які найважливіші етапи підготовки ви можете виділити?

– Весілля розпочинається зі знайомства з парою – ми багато спілкуємось та аналізуємо, щоби створити ідеальне свято. Нашим першочерговим завданням є втілення такої атмосфери, щоб наречені почувалися гармонійно. На одному з перших етапів підготовки ми формуємо концепцію свята. Я щиро вважаю, що кожне весілля індивідуальне й воно має розкривати характер закоханих та показувати їх особливість.

Далі розпочинається найцікавіший етап: ми починаємо втілювати концепт у всіх елементах – у сценарії, розважальній програмі, підборі підрядників і, звичайно, в декорі. Скажу чесно – декор це наша окрема любов.

– Як вам вдається створювати такий неймовірний декор і кожного разу унікальний?

– У нас своя команда декораторів та флористів – і це дозволяє нам братись за найбільш складні та вражаючі оформлення. Для нас не існує слова “неможливо”. Але є безліч годин брейншторму, креативу та, в результаті, дуже особливих рішень. Тож, якщо для наречених надважлива візуальна складова свята, то ми зможемо створити для них WOW-декор.

– Розкажіть про одне з нещодавніх весіль, яке ви організовували. Як усе було?

– Вже пройшов місяць, а нас ще досі гріють спогади з останнього масштабного святкування в Edem Resort. Перед агенцією стояла непроста задача: створити атмосферу легкості, щоб майже 200 гостей відчули себе немов у казці балу. І нашій команді декораторів вдалось створити неймовірне – оформлення весілля було масштабним, вишуканим та водночас невагомим. Елегантна монофлористика в білих тонах, конструкція арки, що створювалась індивідуально для події, унікальна доріжка зі срібного глітеру та створення бального майданчика площею понад 240 квадратних метрів. Про це весілля я можу розповідати ще багато, але головне, що нам вдалось “перенести” гостей у чарівну атмосферу і, найголовніше, перевершити очікування наших наречених.

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Varosh

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