В Україні запустили першу краудфандингову платформу для воєнних зборів. Як це працює

Для українців це звична практика, коли волонтери збирають кошти на особисті картки/банки, щоб допомогти рідним/знайомим в ЗСУ та оборонних силах. Але при цьому донедавна не було єдиного майданчика для них, який міг би пришвидшити відкриття таких зборів.

Так з’явилася «Доповідай» («ДОПОмогу ВІйськовим ДАЙ») — перша в Україні краудфандингова платформа для зборів коштів на волонтерські проєкти, спрямовані на допомогу ЗСУ та іншим оборонним структурам.

Проєкт запустили група IT-компаній Netpeak Group та акселератор громадських проєктів «Моє Місто».

Кошти збираються виключно на проєкти, які допомагають нашим захисникам, армії, військовим частинам, близьким чи сім’ям військових.

— Ми прагнемо, щоб українці закривали збори через «Доповідай» прозоро та безпечно. Переконані, що реалізація більшої кількості мілітарних проєктів допоможе наближати перемогу. Крім цього, ми хочемо побудувати ком’юніті волонтерів, яке буде кооперуватися між собою, ділитися досвідом та зміцнювати наше громадянське суспільство, — говорить СЕО «Моє Місто» та «Доповідай» Сергій Лукачко.

За час існування платформи до зборів долучились 1860 доброчинців, які підтримали 20+ проєктів на суму близько 3,5 мільйони гривень. Лише за останній місяць на платформу вдалося залучити понад 600 000 грн.

Як подати свою заявку на волонтерський збір?

Якщо ви представляєте волонтерську чи громадську ініціативу і потребуєте підтримки, то можете подати свій збір на «Доповідай» за посиланням ТУТ.

Які критерії відбору заявки? Чи є мінімальний та максимальний ліміт суми, яку можна зібрати?

Ліміту суми немає. Автор проєкту вказує ту, яка необхідна для реалізації проєкту чи закриття потреби. “Ми рекомендуємо подавати проєкти з бюджетами до 500 000 грн. З нашого досвіду, це оптимальна сума, аби її точно зібрати”, — каже Сергій Лукачко.

Скільки часу йде на розгляд заявки?

Зазвичай після відправлення проєкту на модерацію заявку розглядають до 3-х робочих днів. Запуск проєкту на збір може тривати від 3-х до 10 днів. Команда намагається публікувати збір якомога раніше. Проте це залежить від якості проєкту, який подається, та оперативності автора.

Заявку справді може подати будь-який волонтер?

Так, проєкти приймаються як від волонтерських груп, ГО, фондів, так і від окремої людини. Але автору проєкту варто розуміти, що зібрана сума передається за договором на юридичну особу, тобто в автора має бути партнерська ГО, БФ, або ФОП для того, аби отримати зібрану суму і реалізувати її згідно з договором та дати звіт. Якщо цього немає, то в окремих випадках платформа “Доповідай” може провести всі закупівлі від себе і передати на баланс все закуплене майно.

Як відбувається відбір заявки? Чи є відбір того, на що збираються гроші?

Перед запуском проєкту команда модерує подану заявку на факт чіткого заповнення. Чи заповнені всі поля, чи чітко все описано, що хоче зробити автор і який це результат дає, а також безпосередньо бюджет та релевантність проєкту. Кожного автора верифікують, перевіряють його діяльність – чи має він досвід у сфері, якою займається, чи прозоро він веде свою діяльність, чи є звіти про діяльність. Після цього команда платформи знайомиться з автором проєкту, дізнається більше про проєкт. Разом переглядають план збору, а якщо його немає, то допомагають його сформувати. Насамкінець підписується договір про запуск проєкту, він публікується на сайті й починається збір донатів. Команда платформи протягом збору допомагає інформаційно, а також надає рекомендації щодо просування проєкту.

Я не маю проєкту для збору, але хочу підтримати один із них. Як це зробити?

Кожен охочий може долучитись до доброчинців платформи та допомогти закрити збір. Наразі 6 проєктів на “Доповідай” чекають на фінансову підтримку. Задонатити можна тут.

Varosh

Фото: з особистого архіву Сергія Лукачка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.