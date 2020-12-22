Перша в Україні гастрономічно-винна віртуальна мандрівка з реальною дегустацією: як це було

Нещодавно ми писали про Дорогу вина та смаку Закарпаття, а цього разу розповідаємо про нашу віртуальну мандрівку “Дорога вина та смаку Української Бессарабії”. Ми взяли участь у престурі Одеською областю через програму Zoom. Це, до речі, перший в Україні онлайн-медіатур із реальною дегустацією. Такий формат – новий досвід для нас. Ми спілкувалися з іншими учасниками подорожі крізь монітор, проте водночас насправді відчули Одещину на смак.
Ми стали першими українськими zoom-мандрівниками у престурі, який втілила організація “Дорога вина та смаку Української Бессарабії” у партнерстві з експертами проєкту “Geographical Indications in Ukraine/Географічні зазначення в Україні”. До подорожі приєдналися 70 учасників з усієї України: редактори та ведучі всеукраїнських і регіональних ЗМІ, блогери, чиновники, керівники регіональних “Доріг вина та смаку”, представники міжнародної спільноти Slowfood, а також ініціативні групи Закарпаття, Херсонщини, Прикарпаття, Буковини, Слобожанщини, Криворіжжя та Черкащини.
Учасники отримали дегустаційний сет із продуктами “Дороги” та дві пляшки вина від одного з її виробників. Розклали сет, під’єдналися до Zoom-конференції, відтак подалися у мандрівку “Дорогою”, її локаціями, зустрічалися із власниками фермерських господарств та виноробень, дегустували крафтові смаколики і навіть проходили майстер-класи.
“Дорогу вина та смаку Української Бессарабії” визнано першим регіональним інноваційним гастротуристичним продуктом України. Про це зазначила Олена Мотузенко, національна експертка Проєкту ЄС з еногастрономічного туризму та гарантованих традиційних особливостей, координаторка експертної групи з розбудови Доріг вина та смаку України. За її словами, наразі триває розбудова системи Доріг вина та смаку України з їх подальшою інтеграцією у загальноєвропейський простір.
Проєкт “Дорога вина та смаку” – це не тільки про кращу крафтову гастрономію і якісне місцеве вино. Йдеться про еклектику еногастрономічного туризму з різними туристичними атракціями: історичними, архітектурними, мистецькими та спортивними, екстремальними та релаксом. Скажімо, в одній подорожі поєднуються різні види відпочинку, які комплексно демонструють туристичні можливості регіону.
Учасники туру віртуально відвідали Центр культури вина Шабо; комплекс етнографічного сільського зеленого туризму та сімейного відпочинку “Фрумушика-Нова”; медово-горіховий кластер “Причорномор’я”; органічні виноградники V.Petrov, відкриті для відвідування; контактну козину ферму “Бринзарня”; острівну зупинку “Зелена Гавань” у Вилковому; винний льох “Винарія”; зелену садибу “Хлъбна кща”; сімейну виноробню “Колоніст”; виноробне підприємство “Винхол Оксамитне” (ТМ «Villa Tinta»); сімейну сироварню “Щедра околиця”; виноробню BOLGRAD (ПАТ “Харчовик”) та сімейне виробництво традиційних м’ясних делікатесів “Балканські Ястія”.
Ми скуштували перевірені смаколики, які експерти внесли до “Дороги вина та смаку Української Бессарабії”. Усі можна замовити на сайті проєкту.
Varosh