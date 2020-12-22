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Ідеї

Перша в Україні гастрономічно-винна віртуальна мандрівка з реальною дегустацією: як це було

22 Грудня 2020 27

Нещодавно ми писали про Дорогу вина та смаку Закарпаття, а цього разу розповідаємо про нашу віртуальну мандрівку “Дорога вина та смаку Української Бессарабії”. Ми взяли участь у престурі Одеською областю через програму Zoom. Це, до речі, перший в Україні онлайн-медіатур із реальною дегустацією. Такий формат – новий досвід для нас. Ми спілкувалися з іншими учасниками подорожі крізь монітор, проте водночас насправді відчули Одещину на смак.

Ми стали першими українськими zoom-мандрівниками у престурі, який втілила організація “Дорога вина та смаку Української Бессарабії” у партнерстві з експертами проєкту “Geographical Indications in Ukraine/Географічні зазначення в Україні”. До подорожі приєдналися 70 учасників з усієї України: редактори та ведучі всеукраїнських і регіональних ЗМІ, блогери, чиновники, керівники регіональних “Доріг вина та смаку”, представники міжнародної спільноти Slowfood, а також ініціативні групи Закарпаття, Херсонщини, Прикарпаття, Буковини, Слобожанщини, Криворіжжя та Черкащини.

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Учасники отримали дегустаційний сет із продуктами “Дороги” та дві пляшки вина від одного з її виробників. Розклали сет, під’єдналися до Zoom-конференції, відтак подалися у мандрівку “Дорогою”, її локаціями, зустрічалися із власниками фермерських господарств та виноробень, дегустували крафтові смаколики і навіть проходили майстер-класи.

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“Дорогу вина та смаку Української Бессарабії” визнано першим регіональним інноваційним гастротуристичним продуктом України. Про це зазначила Олена Мотузенко, національна експертка Проєкту ЄС з еногастрономічного туризму та гарантованих традиційних особливостей, координаторка експертної групи з розбудови Доріг вина та смаку України. За її словами, наразі триває розбудова системи Доріг вина та смаку України з їх подальшою інтеграцією у загальноєвропейський простір.

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  1. Паштет з бессарабської козячої бринзи (Козина ферма “Бринзарня”),
  2. Сир Табакський пікантний (Сімейна сироварня “Щедра околиця”),
  3. Сир Кашкавал бессарабський (Сімейна сироварня “Щедра околиця”),
  4. Сирна цукерка Elegance з курагою та клюквою у шоколадній глазурі (Сімейна сироварня “Щедра околиця”),
  5. Родзинки сорту винограду “Юпітер” (Винний льох “Vinaria”),
  6. Плавлений мед (“Зелена гавань”),
  7. Святкова кштачка (“Хлебна Кьща).

Проєкт “Дорога вина та смаку” – це не тільки про кращу крафтову гастрономію і якісне місцеве вино. Йдеться про еклектику еногастрономічного туризму з різними туристичними атракціями: історичними, архітектурними, мистецькими та спортивними, екстремальними та релаксом. Скажімо, в одній подорожі поєднуються різні види відпочинку, які комплексно демонструють туристичні можливості регіону.

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Учасники туру віртуально відвідали Центр культури вина Шабо; комплекс етнографічного сільського зеленого туризму та сімейного відпочинку “Фрумушика-Нова”; медово-горіховий кластер “Причорномор’я”; органічні виноградники V.Petrov, відкриті для відвідування; контактну козину ферму “Бринзарня”; острівну зупинку “Зелена Гавань” у Вилковому; винний льох “Винарія”; зелену садибу “Хлъбна кща”; сімейну виноробню “Колоніст”; виноробне підприємство “Винхол Оксамитне” (ТМ «Villa Tinta»); сімейну сироварню “Щедра околиця”; виноробню BOLGRAD (ПАТ “Харчовик”) та сімейне виробництво традиційних м’ясних делікатесів “Балканські Ястія”.

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  1. Виноградне варення (Сімейна виноробня органічних вин “V.Petrov”),
  2. Тернове варення (Агроекологорекреаційний кластер “Фрумушика-Нова”),
  3. Нарізка Гранд Філе, баранина (Агроекологорекреаційний кластер “Фрумушика-Нова”),
  4. Качиний паштет (Козина ферма “Бринзарня”),
  5. Спеції: зелена –”Аромат бессарабського степу”, жовта – “Золото Бассарабії” (Козина ферма “Бринзарня”),
  6. Паприка (Механа “Балканські Ястія”),
  7. Волоський горіх класичний (Медово-горіховий кластер Причорномор’я),
  8. Сиров’ялені ковбаси від Механа “Балканські Ястія” – “Винна паличка” (свинина, яловичина), Суджук (баранина, яловичина), “Карнак” (яловичина).
  9. Вино від сімейної виноробні “Колоніст” (Кабарне, 2018, сухе витримане червоне; Шардоне, 2019, сухе сортове витримане біле).

Ми скуштували перевірені смаколики, які експерти внесли до “Дороги вина та смаку Української Бессарабії”. Усі можна замовити на сайті проєкту.

Varosh

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# вино # Дорога вина та смаку Української Бессарабії # подорожі Україною

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