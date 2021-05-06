ГастроУжгород: що скуштувати в місті вже цими вихідними

Як часто ви балуєте себе? Зустрічаєтеся з друзями чи з рідними, але за межами дому чи звичних місць? У яких закладах в Ужгороді найчастіше буваєте? Чи у вас уже традиційний маршрут і тільки улюблені страви? Можливо, саме знак, що час відвідати новий для себе ресторан і скуштувати щось екзотичне?

Ми повертаємося із нашими смачними підбірками для ваших вихідних. Нагадуємо, що це не є рекламний матеріал, а просто дружні рекомендації із наших посиденьок в атмосферних міських кафе.

Боул із вугром унагі

Ви немов опиняєтеся в Азії, коли вам подають цю страву. В ній нетутешнє все, але це так смачно, так ситно. Чудова вечеря для довгого вечора, з поживним білком і розумними калоріями. Тут багато зеленого: зелені боби едемаме, водорості вакаме, мікс салату, огірок, авокадо. Солодкості додає манго. Сир Філадельфія контрастує з ікрою тобіко. Кунжутний соус об’єднує цей візерунок. А зверху – вугор. І його щедро так. До боулу окремо подають соус Sriracha Mayo. Таку саму позицію готують із лососем.

Локація: PLAN B, Ужгород, вулиця Л. Толстого, 3В.

Азіатський салат із креветками

Так, сьогодні в нас трохи Азії. Здавалося би, що все доволі класично: креветки, авокадо, багато зелені, перець, цукіні. Але ж ні, тут усе сміливіше. Маринований дайкон (різновид редьки), гриби Шіїтаке та багатогранний соус. Салат теплий, а тому є повноцінною другою стравою.

Локація: YeahNot, Ужгород, вулиця Льва Толстого, 12.

Удон із телятиною

Пікантна, масляниста локшина з напрочуд ніжною телятиною. Коли правильна паста удон, гармонійно тушковані овочі та м’ясо, що немов тане. Музики додають соус та сезам. Є ще варіація із моропродуктами.

Локація: Das Haus, Ужгород, вул. Льва Толстого, 3.

Млинець на прогулянці

Нещодавно на початку вулиці Корзо відкрилося кафе млинців. Ми куштували ще під час карантину. Так ось – саме на карантині оптимально з такою вуличною їжею. Власне млинець, тісто – направду смачно, вершково, текстурно, масляно. Щедра начинка, ми обрали з курятиною. Зручна коробочка, тож комфортно для прогулянки. Дійсно ситно, тому один млинець – один обід.

Локація: BLIN, Ужгород, вул. Корзо, 3.

Чизкейк

Так, можна зухвало казати, що серед найсмачніших чизкейків у місті – ті, що подають в кафе Mango на площі Петефі. Йдеться про лімітовані крафтові позиції. І який не обереш – щоразу до тремору в тілі. Наприклад, вишня-кокос. Ніжна хмаринка, йогуртова текстура, солодка вишня із пряною кислинкою. Або ж арахіс та кокос, огорнуті солоною карамеллю. Є ще з пікантною ромовою ноткою. Щодня – різні, але завжди зіркові. Можливо, це і є найсмачніші чизкейки в Ужгороді?

Локація: ManGo, Ужгород, площа Петефі, 21.

Евеліна Гурницька, Varosh