Чи потрібен Ужгороду підземний паркінг на Поштовій? Влада проводить онлайн-опитування

Ужгородська міська рада цікавиться думкою мешканців щодо можливого будівництва підземного багаторівневого паркінгу на площі Поштовій, у межах об’єму площі та зі збереженням наземної функції як громадського простору.

На офіційному сайті Ужгородської міської ради створено рубрику “Публічні консультації”, де можна взяти участь у консультації до 25 березня.

Ужгородців запрошують відповісти на питання: «Яка ваша думка щодо будівництва підземного багаторівневого паркінгу на площі Поштовій?». Варіанти відповіді: “підтримую” та “не підтримую”.

Зробити вибір можна також ресурсі “Ваша думка”. А ще можна надіслати SMS (вартість – за тарифами кожного з операторів) за номером +38 (093) 177-00-35, з таким змістом: «4496 пробіл і номер обраного варіанту».

«На сьогодні розглядаються концепції перебудови площі Поштової. Якщо містяни підтримають такі втручання, то не раніше ніж за рік-два можуть розпочатися практичні речі. Бо потрібно ще дослідити геологію, грунтові води, виготовити проектну документацію та отримати усі дозволи від органів культурної спадщини», – каже Микола Яцков, регіональний координатор Всеукраїнської ініціативи “Активна громада” у місті Ужгороді.

У цьому контексті є цікава думка Сергія Денисенка, співорганізатора масштабних творчих подій в Ужгороді. Ось що він написав у фейсбуці.

Ужгородська міська рада хоче дізнатися думку жителів міста про можливе будівництво підземного багаторівневого паркінгу на площі Поштовій. Спробую сформулювати свою думку з цього питання.

“ЗА”

Проблема з паркуванням у центрі дійсно є. І наша міська влада роками нічого не робила, щоб її вирішити. Машини паркуються хаотично, ніхто за цим не стежить. Стоянку на Собранецькій, за облрадою, вже забудували. Стоянку біля “Перечинського” автовокзалу нещодавно обнесли парканом, там теж буде будівництво. За останні кілька років у центрі виросло кілька багатоповерхових торгово-офісних центрів, ще кілька — в процесі будівництва. Все це призведе до ще більшої кількості машин в центрі. Підземний паркінг на 150 автомобілів проблему цілком не вирішить, але істотно полегшить.

“ПРОТИ”

Нинішня міська влада на прикладі Петефі, “Набки” та деяких інших об’єктів показала, що навіть просто рівно покласти тротуарну плитку — це для них завдання вище середнього рівня складності. Скільки років будуватиметься така складна конструкція, як багаторівневий паркінг, і якою буде якість робіт — навіть боюся уявити. Мабуть, мерія турбується, щоб не тільки Олександр Шевелюк, але і його діти і внуки мали тему для жартів у фейсбуці. А питання бюджету цього будівництва я навіть чіпати не хочу.

І ще. Подивіться на проєкт і на нинішнє фото площі, і знайдіть 10 відмінностей. Так, це ялини. Їх доведеться зрубати. Як зрубали кілька таких красунь біля колишньої “молочарні”, та ще багато дерев. На превеликий мій жаль, наше місто-сад в останні роки перетворюється в місто бетонних коробок і дешевої плитки. Загалом, питання не таке просте, яким здається на перший погляд. Не дарма його винесли на голосування.

Що таке публічні консультації? Це процес комунікації між органами місцевого самоврядування та громадянами (зацікавленими сторонами), за допомогою якого обидві сторони стають поінформованими про різні перспективи та пропозиції. Це інструмент, який надає громадянам змогу впливати на зміст рішень, що їх ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Для інформації. Всеукраїнська ініціатива “Активна Громада” – об’єднання людей та громадських рухів задля самоорганізації та участі у вирішенні місцевих проблем. Ініціатива створена в рамках діяльності ГО “ВГО “Інститут “Республіка”. Проект “Задай курс владі” впроваджується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI).

Varosh

Головне фото — концепція схеми підземного паркінгу на площі Поштовій в Ужгороді