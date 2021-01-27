Чому ідея – це “повітря” для локального бізнесу? Колонка Йосипа Кобаля

Більшість бізнесу знає, що робить. Деякі підприємці знають, як вони роблять те, що роблять. І тільки невеликий відсоток має власну ідею та усвідомлює, яка мета їх існування.
Після матеріалу “Маркетинг vs реклама, або що слід розвивати локальному бізнесу в 2021?” логічно розглянути, як слід розвивати маркетинг та як написати стратегію? Де її взяти і що має лягти в основу цієї стратегії?
І тут на допомогу бізнесу приходить ідея. Чому важливо мати ідею та вміти пояснити її в рекламі? Як вона може допомогти у спілкуванні з людьми? Цього разу шукатимемо відповіді на ці запитання.
Цей вислів належить Марку Полларду, відомому американському маркетинговому та бренд-стратегу, автору книги “Strategy Is Your Words”. Недаремно відправною точкою матеріалу є саме ці слова.
Створення стратегії для бізнесу – це творчий процес і, відповідно, потребує творчих людей. Звісно, є приклади, коли бізнес десятиліттями має успіх і при цьому не часто продукує нові ідеї чи змінює підхід у комунікації з аудиторією. І це стається або через те, що такий бізнес має дефіцит працівників з креативним мисленням. Або через те, що бізнес звик слідувати бізнес-моделі, не відволікаючись на пошук нових ідей та форм.
Проте, якщо у вашій команді є “креативники”, то для вашого бізнесу ідеї – це повітря.
Ідеї – це думки, але не всі думки – це “ідеї”. Давайте розглянемо приклад використання слова “ідея” для кращого розуміння: «Я маю ідею – давайте зробимо якийсь цифровий продукт для атлетів, скажімо, бігунів». Це не те щоб неправильно, це – несерйозний підхід.
У традиційному розумінні бізнесу “ідея” означає нову концепцію. Але коли термін використовується як у прикладі вище, це маскує відсутність фактичної ідеї.
А тепер давайте порівняємо приклад з використанням слова “ідея” як нового концепту. «Я маю ідею – хочу створити інструмент, за допомогою якого бігуни можуть відстежувати, яку дистанцію подолали; вони також зможуть конкурувати між собою, публікуючи свої досягнення в інтернеті та власне соцмережах. Бігуни відстежуватимуть це за допомогою трекінгової технології у своєму взутті, яка буде передавати дані на мобільний додаток».
Тож думки та ідеї сприймаються по-різному, еге ж? Перший випадок добре ілюстрував зародження думки, а другий – зародження конкретної ідеї.
У бізнесі та світі цифрових агенцій виділяють наступні ідеї:
І, зрештою, стратегії також є ідеями. Ось чому бізнесу варто мати ідею, яку можна перетворити у повноцінну стратегію.
Якщо прибрати комерційну складову бізнесу, то для чого існує ваша організація? Я часто рекомендую провести цю вправу і спробувати відповісти на запитання. Адже бізнес не може просто звертатися до аудиторії з меседжем: «Купуйте наші товари/послуги, бо таким чином ми отримуємо прибуток». Інакше все було би значно простіше, ніж є насправді. Щоби зрозуміти, чому так важливо вміти пояснити ідею, слід врахувати наступне:
Аби продати ідею, спершу її потрібно пояснити. Для цього необхідно дотримуватися наступних принципів:
Ось короткий гайд:
Давайте розглянемо онлайн-маркет Comfy, як приклад успішного застосування ідеї та вміння пояснити її в рекламі. Ось моє тлумачення.
Бізнес-ідея – перший омніканальний рітейлер побутової техніки та електроніки в Україні.
Ідея бренду – робити життя людей простішим.
Слоган бренду – “Намбер ван по домашнім гаджетам”.
Рекламна ідея – Пуш – забрендоване щастя (після ребренду Comfy у січні 2017 року компанія презентувала символ, який передає емоції від нової покупки. Словом “пуш” вони назвали суперматеріал, який символізує щастя).
Ідея кампанії – радість від покупки, від техніки, від нових крутих гаджетів (для прикладу я обрав саме “пушову” кампанію, яка була запущена одразу після ребренду).
Виконання – віжуали в соцмержах, борди та сітілайти за участі символу кампанії “Пуш”.
Про автора колонки:
Йосип Кобаль, дизайнер-фрілансер/маркетолог
Сфери діяльності та інтереси: графічний дизайн/айдентика/брендинг/веб-дизайн/маркетинг/діджитал-маркетинг/цифрові та комунікаційні стратегії.
Додаткові інтереси: краєзнавчі дослідження з історії реклами та дизайну.
Йосип Кобаль, спеціально для Varosh
Ілюстрації: Йосип Кобаль
*** Матеріал опублікований як авторська колонка, відтак редакція Varosh може не розділяти погляди та думки, які автор висловив у цій публікації.