Бухгалтерія, податки та кадри: чому цим має займатися спеціалізована компанія. Досвід “Line Protection”

Дві професійні юристки, Марія Грибанич і Мар’яна Гартман займаються наданням на Закарпатті консалтингових послуг. 2 роки тому вони заснували компанію «Line Protection», яка працює за трьома основними напрямками: бухгалтерський та податковий облік, кадровий аутсортинг та правове забезпечення. Послуги виявилися затребуваними на бізнесовому ринку області, фірма швидко наростила клієнтську базу і завоювала репутацію у ділових колах.

Про важливість управлінського консультування, захист клієнтів від податкових ризиків та фінансових втрат, підвищення прибутковості бізнесу розпитуємо співзасновниць «Line Protection». А між тим, це ще й історія про справжню жіночу дружбу, яка ламає стереотипи та не є на заваді спільного бізнесу.

Історія Марії Грибанич та Мар’яни Гартман розпочалася з 2007 р. Дівчата познайомилися на першому курсі юридичного факультету УжНУ, який обидві закінчили з відзнакою. Потім разом влаштувалися на роботу до Комінвестбанку. Мар’яна пропрацювала 3 роки і подалася в науку, захистила успішно дисертацію, Марія продовжувала будувати кар’єру в банку і протягом 3-х років отримала керівну посаду – стала наймолодшою керівницею відділу управління персоналом.

Подруги продовжували спілкуватися попри те, що їхні дороги розійшлися. Мар’яна стала науковцем, двічі вигравала гранти на навчання в Австрії. Марія приїздила до неї в гості і обидві розмірковували про те, що треба розвиватися самостійно, шукати себе в бізнесі та виходити зі статусу «найманого працівника».

Перед від’їздом до Австрії Мар’яна працювала на посаді штатної юристки у приватному медичному закладі «Асклепій».

– Я надавала юридичні послуги приватній клініці, була штатною юристкою, паралельно почала відкривати ліцензії для інших медичних закладів та зрозуміла, що це незайнята ніша в Закарпатській області. Це наштовхнуло мене на думку, що займатись ліцензуванням медичної практики потрібно не «в тіні», а відкрито, ну, і розширяти діапазон послуг. Так зародилася ідея більш ширшого консалтингу, аби не обмежуватися лише медичною сферою, оскільки Ужгород занадто мале місто, щоб ставити себе в рамки виключно ринку медичних послуг. Я запропонувала цю ідею Марії – людині, з якою готова була ризикнути – пригадує Мар’яна Гартман.

Консалтинг – це рішення організаційних або управлінських завдань всередині фірми за допомогою зовнішніх фахівців. Зрозумівши, що такі послуги затребувані на Закарпатті, дівчата заснували ТОВ «Line Protection».

Сьогодні компанія забезпечує комплексне обслуговування 30-ти фірм. Види діяльності найрізноманітніші: виробництво меблів, продуктів харчування, роздрібна та оптова торгівлі, вантажні перевезення, кур’єрська доставка, стоматологічні, косметологічні та медичні послуги, діяльність громадських спортивних та медичних організацій тощо.

Щодо юридичних послуг та сфери ліцензування, клієнтська база нарощена і за межами Ужгорода. Це – всі райони Закарпатської області, Київ, Львів, Одеса, Червоноград, Рівне, Хмельницький.

Переваги консалтингових послуг очевидні. Підприємство, особливо невелике, економить на робочих місцях, технічному забезпеченні працівників, офісних площах.

– Наприклад, у нас є фірми, які займаються міжнародними перевезеннями. Не завжди ці люди мають офісні приміщення, переймаючись більше товарооборотом, збутом та логістикою. У такому випадку наші послуги є особливо доцільними, адже обійдуться дешевше, ніж оренда офісу, заробітна плата того ж бухгалтера чи юриста, соціальні та податкові навантаження, – пояснює Марія Грибанич.

Якщо на підприємстві планується перевірка, компанія бере на себе усі клопоти з надання та перебігу контролю за ходом перевірки.

– Фактично на підприємстві ми заміняємо трьох працівників, працюючи дистанційно та зустрічаючись з керівництвом за потреби. І головне – ми несемо повну відповідальність за свою роботу. Це суттєво оцінюють ті клієнти, які до цього працювали з бухгалтерами на особистих домовленостях. Договори на обслуговування укладаються офіційно, де чітко прописані умови конфіденційності, адже нам часто доводиться працювати з конкурентними фірмами, – відзначає Мар’яна.

Часто представники консалтингової компанії виступають у якості антикризових менеджерів. Після укладання договору на підприємстві проводиться повний аудит, після чого керівнику повідомляється про виявлені проблеми та недоліки. Затим спеціалісти надають клієнтам поради та можливі шляхи покращення ситуації.

– У нас був випадок, коли засновник за весь період діяльності підприємства (більше 20 років) не отримував з нього «чистого прибутку», натомість фірма була збиткова. Всього за рік нам вдалося вийти на потрібний рівень і власник вперше отримав «живі гроші» через виплату дивідендів. Часто до нас приходять підприємства збиткові, але є механізми, як вивести фірму на прибутковість за допомогою оптимізації доходів, видатків і т.д. Все робиться абсолютно чисто і прозоро. Тим часом власники мають можливість займатися своїми справами, поки ми наводимо лад на своїй ділянці роботи їхнього підприємства. В результаті особливо приємно чути від клієнтів слова подяки на кшталт: «Невже це реально? Як добре, що ми вас знайшли!»– розповідає Марія.

– Нас запрошують на робочі зустрічі з керівництвом. Коли йде мова про розширення чи реорганізацію підприємства, де наші поради стають у нагоді. Наприклад, власник має ідею, але не знає, як її реалізувати у правовому полі, ми розповідаємо про всі нюанси, варіанти та ризики. В таких випадках, як мінімум радимо керівникам проконсультуватися з фаховим юристом чи бухгалтером, – додає Мар’яна.

Окрім фахових питань, працівники «Line Protection» виконують певною мірою і функції психологів. Адже коли справа стосується роботи з людьми, емоцій не уникнути. Тут вступають в силу комунікаційні навики, делікатність і такт.

– Нам доводиться стикатися з емоційними моментами всередині підприємства, пов’язаними зі звільненням працівників, владнанням конфліктних ситуацій у колективі. Тож часто доводиться виступати у ролі медіаторів, а іноді просто вислухати, як психолог. Адже зі сторони завжди легше холоднокровно оцінити, запобігти або владнати спірну ситуацію. Ми вміємо слухати і це ще один вагомий аргумент співпраці з нами, – посміхаючись, відзначає Марія.

Спеціалісти ТОВ «Line Protection» – молода амбітна команда, яка постійно вчиться і розвивається. Наразі це 5 постійних працівників і штат впевнено зростає. Головним критерієм прийому на роботу є не стільки робочий досвід кандидата, як його особиста відповідальність.

– У нас з Марією чітко розділені стилі менеджменту, адже розуміємо, що працівникам не завжди легко з двома шефами. У підборі персоналу керуємося єдиним принципом: ми навчимо всім робочим нюансам, а от людські якості виховувати не будемо, бо це не має сенсу. Тому відповідальність, бажання працювати та розвиватися разом з нами – головні критерії, на які ми звертаємо увагу. Таким чином у нашому колективі працюють фахівці, на яких ми повністю можемо покластися, – зазначаєМар’яна.

Співзасновниці компанії стверджують, що Україна поки що на шляху до повноцінної консалтингової діяльності. Хоча в Європі це загальнопоширена і добре зарекомендована практика. Рідко хто із суб’єктів малого бізнесу винаймає окремих працівників, якщо доцільно скористатися послугами консалтингу. Однак поступово і в Україні починають розуміти, наскільки це зручно і вигідно.

– Конкретно в нашому випадку, розпочавши свою діяльність, ми зіштовхнулися з певним скептицизмом. Думаю, це було пов’язано, в першу чергу, з нашим молодим віком. Але ми розуміли, що зобов’язані дотриматися обіцянки, яку дали одна одній – іти назустріч тому, що нас лякає та стрибнути у вир з головою. Хто знає, що могло б бути без цього стрибка? В іншому випадку ми б так ніколи і не дізналися, на що здатні. Сьогодні про нас уже говорить наша репутація. І це те, чим ми найдужче пишаємося, – підкреслює Марія.

Консалтинг – це зручно і ефективно, – запевняють у «Line Protection» та запрошують переконатися у цьому на практиці.

Адреса ТОВ «LineProtection:

м. Ужгород, Волошина, 26. (ІІІ поверх ТЦ «Едельвейс»).

т. 0990707017

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Фото: Карл Смутко