Бренд-стратегія: як локальному бізнесу створювати бренди у 2021

Мати бізнес ще не обов’язково означає мати і бренд. Що більш важливо, не завжди є потреба в створенні бренду. Можна торгувати на ринку і для цього не обов’язково витрачати час та ресурси на розробку системи бренду та стратегії, хіба що обрати вигідне місце з хорошим трафіком відвідувачів. Проте якщо ви готові протягом кількох років вкладати в свою справу час, енергію та кошти, тоді вам потрібна бренд-стратегія.

Якщо ви хочете систематизувати свої ідеї та думки довкола вашого бізнесу, тоді читайте далі та дізнайтесь основи стратегічного фреймворку та базову техніку з написання стратегії.

Ця техніка буде особливо корисною для малого та середнього бізнесу, оскільки дає можливість:

самостійно систематизувати та структурувати ваш бізнес в одній візуальній матриці (своєрідному шаблоні);

допоможе зрозуміти основні елементи в побудові стратегії та взаємозв’язки між ними;

також цю техніку можна використовувати як вправу для практикування креативного мислення у вирішенні бізнес-завдань.

Що таке стратегічний фреймворк?

Дослівно “framework” – робочі рамки. Вони використовуються для планування та структурування даних. Стратегічний фреймворк покликаний систематизувати ідеї та думки довкола бренду в одну візуальну матрицю (дивіться приклад нижче).

Фреймворки чудові за своєю суттю, ви можете структурувати все, що є в житті, все, що існує в світі – і це чудово. Вважаю це те, як стратегія працює.

Розробка стратегії бренду потребує ряду досліджень, часу та чималих інвестицій. Зрозуміло, що на старті не всі можуть дозволити собі розробку стратегії. Особливо це стосується представників малого та середнього бізнесу. На початках вони суттєво вкладаються в організаційні моменти та побудову інфраструктури власне бізнесу.

Але що ж тоді робити малому та середньому бізнесу? Як створювати бренди в цьому сегменті? Чи варто починати без стратегії? Я не рекомендував би починати будувати бренд без стратегії. Якщо нема можливості звернутися до спеціалістів, то проведіть власні дослідження, намагайтеся зрозуміти, які проблеми споживача ви можете вирішити своїм брендом. Після цього з’ясуйте, яким чином ви можете вирішити їх. Тут у пригоді стануть базові техніки стратегування.

Часто трапляються випадки, коли бренд-стратегії помилково заміщуються поняттями SMM чи digital-стратегії. Це поширене явище, вважаю, потребує висвітлення заради досягнення простої цілі – щобb локальний бізнес та бренди були успішними. Від цього виграють споживачі, власники бізнесу та загалом регіон.

Техніка чотирьох пунктів

Це базова техніка, що допоможе розкласти ваш бізнес чи проєкт по полицям. Для успішного запуску бренду та його масштабування власникам малого та середнього бізнесу слід визначити наступні чотири пункти: проблему, інсайт, переваги та в результаті згенерувати рішення.

Єдине застереження перед тим, як перейдемо до розгляду техніки. Структурування ідей та думок часто може сприйматися за перемогу. Однак цього не завжди буде достатньо для вирішення самої проблеми. Використовуйте структуру для обмірковування даних, які ви в неї помістили. І в результаті має народитися ідея. Пам’ятайте: ідеї – це також стратегії.

Проблема бренду

Яку проблему споживача намагається вирішити ваш бізнес? Намагайтесь максимально конкретизувати її. Уникайте поєднання кількох проблем. Це суттєво ускладнить процес пошуку рішень та, зрештою, призведе до втрати фокусу на головній проблемі.

Інсайт бренду

Негласна правда, що проливає нове світло на проблему. Давайте наведу приклад, коли ви бачите рекламний текст і вас “йокає” чи у вас виникає сильний емоційний зв’язок, то це і є інсайт. Це означає, що за текстом криється правда, яку кожен із нас розпізнає через асоціацію із собою чи власним досвідом.

Перевага бренду (ключ)

Після визначення інсайту – переваги бренду стають очевидними. Завдяки перевагам можна більше конкретизувати ідею, яка вирішить проблему споживача крізь ваш бізнес.

Бренд-стратегія

Це ідея в одному реченні, що покликана вирішити проблему. Аргумент на користь того, що повинно відбутися.

Приклад реального кейсу стратегії для ювелірного бренду з власної практики

Проблема:

Дівчата втомилися від китайських прикрас, які масово продають в інстаграмі.

Інсайт:

Кожна дівчина бачить себе особливою і прагне підкреслити це в своєму стилі.

Перевага:

Прикраси, що не схожі на прикраси твоєї подруги.

Стратегія:

Показати, що головне – не власне прикраси, а те, як ти носиш ці прикраси, комбінуючи та експериментуючи з різними стилями, створюючи власні індивідуальні образи.

Підсумки:

Перед створенням бренду пам’ятайте, що не завжди є потреба у його створенні. Визначте проблему споживача, яку ви хочете вирішити своїм бізнесом. Познайомтеся зі своєю аудиторією, зрозумійте та відшукайте інсайт для неї. Завдяки інсайту з’ясуйте переваги вашого продукту та його позиціонування на ринку. Виходячи з отриманих даних, сформулюйте ідею, яка вирішить проблему споживача. Інвестуйте час, енергію та кошти у свою ідею, масштабуйте з часом. Інвестуйте у візуальну комунікацію та дизайн. Підтримуйте свою ідею, повторюйте її протягом років. За потреби – коригуйте.

Ну що ж, бажаю успішних стратегій та креативних ідей. Сподіваюсь, що наприкінці 2021-го ми побачимо з вами нові закарпатські бренди з цінними ідеями та переможними стратегіями.

Йосип Кобаль, маркетолог, дизайнер, спеціально для Varosh

Ілюстрації: Йосип Кобаль