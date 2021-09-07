25+ ідей як відпочити з родиною на Закарпатті восени: путівник

Ми віримо, що прохолодне літо компенсує тепла осінь – така, якою вона була попередні два роки. Тому ми сформували ідеї для осіннього сімейного відпочинку з дітьми на Закарпатті. У нашому переліку – різнопланові й різноформатні локації, атракції та активності.

Ми підготували “закарпатську туристичну осінь” спільно з трьома гідами, а також додаємо кілька варіацій відпочинку з нашого досвіду.

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Ігор Гуледза, гід

Ігор пропонує ідеї сімейного відпочинку в осінньому Закарпатті з фокусом на вікенд. Йдеться про Мукачево, Хустщину, Міжгірщину, симбіоз небанальних розваг із автентичною кухнею.

Поплавати, політати, скуштувати

Мукачево та околиці

Насамперед йдеться про замок Паланок, а також про центральну частину Мукачева, адже, за словами Ігоря, турист не завжди доходить до центру. Якраз на цю прогулянку можна “нанизувати” інші пропозиції, як-от дегустації меду, варення, вина, локальної кухні.

Мед : “Медовий дім”. Дегустація для дорослих – 140 грн, для дітей – 100 грн.

Варення : “POVNA BANKA” (за попереднім записом в інстаграмі ).

Вино : “Винний сад” , що на околицях Мукачева, посеред виноградників. Дегустація від 15 чоловік – 200 грн, до 15 чоловік – 300 грн, мінімальна кількість учасників – 5.

Локальні страви: “Графський двір” (який змінив назву на “ : “Графський двір” (який змінив назву на “ Порядний ґазда ”).

«Ще такий цікавий погляд на Мукачево – це пропозиція політати над містом на дельтаплані. Команда “Touch the sky” організовує польоти з Чинадієва, над Мукачевом, на Боржаву, в бік полонини Руни. Можна літати від 15 хвилин до півтори-двох годин».

Щодо водних атракцій, то в Мукачеві є два аквапарки: Карпатія (від 200 грн у будні та від 300 грн у вихідні з дорослого) та Aqua City (від 80 грн для дітей та 120 грн для дорослих).

Замок, контактні зоопарки, термальні води, тортики, сир та музей сиру, равлики

Хустщина

«Обов’язково варто подивитися на Хуст, як столицю Карпатської України, глянути руїни Хустського замку, з якого відкривається прекрасна панорама на околиці міста, долини річок Ріки, Тиси».

Цю програму можна підсолодити символічними тортиками “Хуст” (42 грн за шматочок), “Нарцис” (40 грн за шматочок) у кондитерській “Maletta Dessertia”.

Опісля є ідея проїхатися фермами, крафтовим виробництвом локальних смаколиків і контактними зоопарками.

«Це може бути дегустація овечого та коров’ячого сирів у сироварні Бараново. У них прикольна територія, невеличкий контактний зоопарк із вівцями, свинками, кролями, буйволами. Вони створили Музей сироваріння, оздобили його різним реманентом, що демонструє, як раніше робили сир. І це дуже контрастує із тим, що бачиш уже на сучасному виробництві».

Дегустація:

6 видів сиру та напій на вибір – 120 грн.

12 видів сиру, 2 види ковбаси та напій на вибір – 170 грн.

Дітям до 6 років – екскурсія безкоштовна.

Далі варто їхати на дегустацію равликів на Ранчо Хайленд. Тут територія має різні сектори: не тільки з равликами, а й, до прикладу, поле лохини. Ферма названа на честь шотландської породи корів, які тут оселилися. Вони помаранчеві, з характерним чубчиком над очима. Також тут мешкають страуси, кози, альпійські цапи, нутрії, лебеді.

Екскурсія: діти до 7 років – безкоштовно, діти до 12 років – 20 грн, дорослі – 40 грн.

Набір овочів для годування тварин — 20 грн.

Дегустація равликів – 120 грн.

А тепер прямуємо в Горінчово, на буйволину ферму “Райський куточок”. Зустрічаємо буйволів на полі, відвідуємо контактний зоопарк зі страусами, павичами, оленями й маленькими оленятками. Господарі запропонують молочне та м’ясне частування.

Екскурсія територією – 30 грн, діти до 6 років – безкоштовно.

Дегустація сирно-молочної продукції – 60 грн за тарілку, м’ясної – 60 грн за тарілку.

«У них є така ексклюзивна пропозиція: можна спробувати поспілкуватися із буйволом Григорієм. Це півторатонний буйвіл, зі спокійним характером, він дозволяє застрибнути собі на спину».

Програму можна доповнити “закарпатським СПА” – покупатися в “Теплі води Велятино”. Дорослі – від 150 грн, діти – від 75 грн.

Закарпатська Верховина

Тут Ігор рекомендує відвідати село-музей Колочава.

«Це село посеред гір, хвойних лісів, де ви знайомитеся із життям, побутом місцевих мешканців гірської території Закарпаття приблизно столітньої давності. Звідти можна здійснити поїздку до Синевирського озера, але я радив би більше звернути увагу на озеро поруч, яке наразі перебуває “в тіні”, – “Дике озеро”, або “Озірце”».

Колочава: для дорослих – 90 грн, для студентів/пенсіонерів – 60 грн, для школярів – 45 грн. Окремо можна замовити екскурсію, ціна залежить від кількості людей.

Маршрут до Озірця нескладний, в один бік – близько 3,5 км пішки. Дорога починається від руїн Музею лісу і сплаву. Там, до речі, колись можна було побачити, як водою сплавляли зрубану деревину. Під час паводків 1998 року музей дуже пошкодило, проте деякі його частини можна оглянути на території Національного природного парку Синевир, так ви матимете уяву, як він раніше виглядав (10 грн – із дорослого, 3 грн – із дитини).

Марія Заболотна, гідеса Ужгорода й Закарпаття

Марія пропонує три варіації відпочинку в Ужгороді та неподалік нього. Її фокус: гастрономічний туризм, тому всі активності поєднуються із крафтовими смаколиками Закарпаття.

Пізнавальний туризм

Ужгород: Скансен (Закарпатський музей народної архітектури та побуту), Чеський квартал “Малий Ґалаґов”

На думку Марії, Скансен, чомусь, часто оминають туристи й екскурсоводи, мовляв, в Ужгороді достатньо відвідати Ужгородський замок. Однак дівчина радить таки приділити йому увагу.

І ось чому.

Тут ви дізнаєтеся про всі райони Закарпаття. У музеї буде цікаво і діткам, адже відбуваються квести, які можна замовити на конкретний час для конкретної групи. Такі розваги проводить екскурсоводка Юліанна Малик.

«Також Скансен цікавий тим, що якщо правильно підібрати дату або наперед подивитися його фейсбук-сторінку, то можна підлаштувати свою подорож під дегустаційний день – коли музей оживає, коли там грає наша регіональна музика, коли відбувається дегустація місцевих страв, як-от сушликів, сирів, вина, меду».

Якщо ви не натрапили на частування, то локальну кухню варто скуштувати в сусідній ресторації “Угорський двір”.

Чеський квартал “Малий Ґалаґов”

До ужгородської програми Марія радить додати прогулянку “Чеським кварталом” у центрі міста. Він, чомусь, найактивніше наповнюється туристами під час цвітіння сакури, проте прекрасний і восени. А поруч – Липова алея, яка красиво вкривається сонячно-осінніми півтонами, стає різнобарвною.

«На площі Народній можна зробити коло, пройтися через розарії і повернутися до центру міста через дитячу лікарню, там, де залишки від колись величезного дендросаду Лаудона. Восени там теж різнобарв’я, коли листяні дерева вже пожовкли, потрошку опадають, а хвойні дерева, наприклад, кипариси – ще зелені».

По завершенню пізнавальної екскурсії Скансеном і Чеським кварталом гідеса рекомендує повечеряти в закладі “Комітат Унг”, де також представлена закарпатська традиційна кухня.

Активний відпочинок

Березнянщина, Перечинщина: ночівля на Яворнику, пікнік на водоспаді Воєводин

Активний відпочинок на Закарпатті, як жартує Марія, це не тільки на Говерлу сходити. Адже можна обрати помірні маршрути, прийнятні для більшості туристів. Вона рекомендує починати мандрівку з Ужгорода, а звідти виїздити до близьких локацій. Є варіант податися до Ужанської долини, тим паче, відновлена дорога через Ужоцький перевал, тож можна комфортно доїхати і з Ужгорода, і зі Львова.

У межах Ужанської долини гідеса радить піднятися до Туристичного притулку Явірник. Це 2-4 години пішої прогулянки, навіть діти 5-6 років і люди 70+ спокійно долають цей маршрут. До місця підйому можна дістатися і громадським транспортом: доїхати до Великого Березного, а звідти вже пішки на Явірник.

«Але треба розраховувати, що це маршрут на два дні. Тобто піднімаємося, там ночуємо, а наступного дня спускаємося».

А ось пікнік на водоспаді Воєводин – це одноденний маршрут на пів дня: можна виїхати о 9 ранку, а о 15.00 вже повернутися в Ужгород (сюди можливо їхати власним транспортом або трансфером).

«Восени дуже гарно на водоспаді Воєводин, тому що там листяні ліси – жовті, зелені».

Маршрут – 3 км пішки, одна година, зможе кожен.

Похід класно поєднати з пікніком – із дегустацією закарпатських смаколиків. Гастрономічну пригоду можна замовити в Марії та її партнера Костянтина Балабанова, адже вони вже організовували такі атракції на Воєводині, Блакитній лагуні та навіть на горі Пікуй. Це направду інстаграмна трапеза серед природи і змога скуштувати Закарпаття на смак.

«Ми з Костею проводили пікнік із дегустацією закарпатських сирів. Ми проводили дегустацію закарпатського вина у вигляді гастрогри. Вино – у кришталевих келихах, посеред лісу, все, як має бути, а не в пластикових склянках».

Марія каже, що цікаво, до прикладу, зробити пікнік із місцевими крафтовими сирами, локальними вином, лекварями (варенням), а в дорогу взяти сушлики для перекусів.

Є ідея організувати кейтеринг на місці, куди ще доїздить авто.

«Доки ми годинку йшли наверх, спускалися, нас унизу очікував Саша Холод, який робив майстер-клас із приготування бограчу. Тому можна, що завгодно, залежно від замовлення».

Якщо ж кортить маршрут на весь день, то після водоспаду Воєводин варто відвідати місто Перечин і пообідати чи повечеряти в культовому закладі “Підкова” або ж у новій “Реторті”, яку відкрили в будівлі старої бакалії в грудні 2020 року. Настроєво і в сироварні “Мануфактура”. У трьох місцях пропонують дегустації закарпатських спеціалітетів.

Підкова : дегустацію треба замовляти завчасно. Від 4 осіб. Ціна – 190 грн із особи.

Реторта : також слід бронювати завчасно. Можна і для однієї людини. Ціна – 175 грн із особи.

Мануфактура: 100 грн із людини.

Гобоші, Креймеші, Рейтеші й торт Добош: У Перечині відтворили рецепти кондитера Шнайдгена

Інстаграмна прогулянка

Ужгородщина: Деренівська Купіль, Шкільна винниця

Марія зауважує, що почастішали запити туристів на “класні інстафотки”.

«Це, скажімо, естетичний маршрут, коли люди їдуть просто насолоджуватися красою, без надмірної кількості історії чи завеликих фізнавантажень. Це просто “подивитися, роздивитися, сфотографуватися”. Тому їдемо в напрямку села Середнє, де є дві локації: дендропарк у Деренівській Купелі та Шкільна винниця».

У Деренівці восени надзвичайно красиво, коли дерева розмальовані в жовто-багряно-зелені фарби. Тут витончена архітектура та парк скульптур, на кожному кроці – безліч ідей для яскравих світлин.

Вхід: 50 грн. Можна безкоштовно скуштувати деренівської мінеральної води в бюветі. До послуг: купання в басейнах із прісною і термальною водою (криті й відкриті), СПА, гастрономія.

Далі їдемо в село Середнє, в урочище “Шкільна винниця”, на виноробню Влада Чопака, автора Čopak wine.

«Локація знаходиться в неймовірно естетичному місці: гарно оформлений дерев’яний будиночок, навколо – виноградники, ліс. Якраз восени відбувається збір винограду».

Тут можна замовити дегустацію вин Чопака.

«Неймовірно смакує вино з місцевого сорту винограду Липовина, яку Влад презентує як свою родзинку».

Можливо, буде змога потрапити і в підвали, аби побачити, яка технологія витримування вина.

Дегустація: 150 грн із особи за умови щонайменше десяти учасників.

Можна й просто приїхати, без дегустації, але за дзвінком. А вино придбати додому.

Юрій Славік, історик, гід

Юрій рекомендує різноманітні ідеї по всьому Закарпаттю. Тут яскраво поєднуються традиції, жартівливі події, легкий спортивний туризм, локальне СПА та місцева кухня.

Вечорниці

Хустщина, село Нижнє Селище, Колиба Опришків

Тут організовують “Вечорниці в опришків”.

«Вони передбачають як етнографічну складову, так і фольклорну, інтерактивну, тобто туристів теж залучають до дійства. Також відбувається дегустація страв локальної кухні».

Перша частина – театралізована, з побутовими сценками на закарпатському діалекті. У ній бере участь місцева молодь, гудаки музикують. Друга частина – навчання танцю опришків довкола вогнища – називається “Аркан”. А у фіналі господар грає на гітарі і співає відомі пісні. У процесі програми – колорит закарпатської кухні.

Подія традиційно відбувається щосереди. Можна й в інші дні, якщо є туристична група 25+ учасників, то власники колиби можуть додатково організувати, за попереднім замовленням.

Перечинщина, село Дубриничі, велосадиба “Bad & Bike”

Засновниця садиби Аліса Смирна влаштовує гастро-фольклорну вечірку “Лемківське весілля”.

«Тут відтворюють ритуали лемківського весілля, а героїв обирають серед туристів, їх одягають у традиційний для цієї місцевості весільний одяг. Подія цікава для різних туристичних груп і вона така досить активна».

Замки

Мукачівщина, Замок Сент-Міклош (Чинадіївський)

Окрім оглядин території та екскурсії замком, можна покататися на конях, вбратися у середньовічний костюм, сфотографуватися в лицарських обладунках. Це напрочуд цікаво й дітям.

До речі, саме тут відбувається фестиваль середньовічної культури “Срібний Татош”.

Хустщина, Хустський замок

«Мене найбільше вражає краєвид із висоти Хустського замку, на долини річок Тиса і Ріка. Взагалі, на Хустщині можна провести багато часу, бо там й історичні об’єкти, і сироварні, і ферми, і мінеральна вода в Шаяні. Це територія Закарпаття, де все поряд, але багато різного. За день-два можна побачити різноманіття і класно відпочити».

Ужгородщина, Невицький замок

«Історичний об’єкт, гарний краєвид відкривається, після реконструкції ця місцина стала надзвичайно атмосферною».

Зоо-локації еко-спрямування, водоспад Шипіт, гори й динозаври

Міжгірщина

Звісно, тут традиційно варто оглянути околиці села Синевирська поляна, Національний парк Синевир і, власне, озеро Синевир. Водночас Юрій радить відвідати Реабілітаційний центр бурого ведмедя і Долину вовків. Це дві зоо-території, які мають еко-спрямування, адже тварини переважно потрапили сюди з традиційних зоопарків, цирків, а тепер живуть за гідних умов.

«Долина вовків, насправді, має верблюдів, тигра, лева, ламу, косулі, оленя, віслюка та інших тварин. Це дуже класна точка для сімейного відвідування».

Також гід рекомендує водоспад Шипіт і проїхатися витягом на гору Гимба. Можна прогулятися хребтом Боржави з мальовничими краєвидами.

Берегівщина, село Яноші, ДиноПарк

«Для дітей – це просто захват! Недалеко від Динопарку є можливість відвідати термальні купальні, те ж саме Косино».

Парк Шенборнів, чани, полонина Руна

Перечинщина, Парк Шенборнів у комплексі “Воєводино”

«Якраз в осінній час він просто надзвичайно мальовничий, навколо букові ліси, тому якщо потрапити на “золотистий” період осені, то можна отримати максимальне естетичне задоволення».

А поряд – Лумшори – родзинка бальнеологічного туризму Закарпаття. Особливо – восени, коли стає прохолодніше, довкола живопис осені, контраст температур повітря й води.

«До речі, чани завжди більше запам’ятовуються туристам, викликають більше емоцій, ніж, наприклад, відвідування термальних басейнів на Берегівщині».

Із Лумшор можна податися нескладним промаркованим маршрутом на полонину Руну. Для цього можна завантажити аудіогід.

Ідеї від Varosh:

Евеліна Гурницька, Varosh