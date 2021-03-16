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Думки

Що потрібно, аби знімати кіно на Закарпатті. Колонка акторки Римми Зюбіної

16 Березня 2021 267

Це доволі жорстка колонка від акторки Римми Зюбіної, проте цей текст може спонукати Закарпаття змінюватися, ставати ефективнішим і привабливішим для кінематографістів. Римма взяла участь у панельній дискусії “Креативні індустрії Закарпаття” на Форумі Re:Open Zakarpattia, а також дала інтерв’ю у проєкті Varosh Talks. Відтак розповіла з позиції акторки, що області варто робити, аби тут охочіше знімали кіно, а молодь активніше розвивалася у культурному сенсі.

Далі – пряма мова.

Що зробити, аби на Закарпатті розвивалася кіноіндустрія

На запитання, що треба Закарпаттю, щоби воно почало знімати кіно, я сказала би, дороги, дороги і ще раз дороги. Знімальна група, яка привезе назад розбиті освітлювальні прибори або камери, більше ніколи не поїде туди знов знімати, і розкаже всім, що туди їхати не можна. Ми не можемо прилетіти гелікоптерами і опуститися на локацію. І коли в Румунії за пів години можна проїхати такі ж Карпатські гори, а тут ми їдемо чотири години з матюками, які потім вирізаються з кадру, то це біда величезна.

Нам на Закарпатті бракує, знову ж таки, готелів. Нам треба розміщати знімальні групи, а це велика кількість людей. Ці об’єкти мають мати охорону, адже ми веземо дорогу техніку. У таких готелях обов’язково мають бути конференц-зали, де ми могли би зустрічатися. Наприклад, коли ми знімали у Вижниці, то зайняли цілком увесь туристичний комплекс. Знову ж таки, потрібен сервіс кейтерингу, адже нам треба нагодувати стільки людей з команди, як на гуцульське весілля.

Ужгород, яким би красивим, яким би улюбленим він не був, але ми не можемо пишатися ним для зйомок, приміром, історичного кіно. Історичний центр неможливо в нас знімати. Нам дешевше побудувати павільйони, схожі на Ужгород, і знімати. Адже в Ужгороді немає такої вулиці, де не було би пластикових страшних вікон на історичних будинках, “тарілок”, “всього сучасного”.

Пластикові вікна, сучасна плитка, сучасні кольори… Ця історія, в принципі, повсюди, але у Львові є програма реставрації вікон і дверей, і вона підтримується містом. А тут ніхто не уявляє собі, як можна поставити не пластикове вікно, а дерев’яне. У моєї мами в Ужгороді, на площі Шандора Петефі, мабуть, “найстрашніше” вікно, бо я сказала, що тільки через мій труп ми поміняємо його на пластик. Я не можу знайти майстра, може, хтось відгукнеться, аби відреставрувати це вікно. І я розумію, що це коштує шалених грошей…

Як розвивати креативну освіту закарпатської молоді

У мене є така мрія, щоби хтось колись відновив той колишній Палац піонерів на набережній. Яка там була студія образотворчого мистецтва, театральна зала. Я там займалася балетом та в театральному гуртку. Там був прекрасний театр “Ровесник”, який організував Лев Луцкер. Там була просто якась неймовірна атмосфера. Якби я повернулася в Ужгород, я “поклала би око” на цей центр, відновила би роботу всього, що там було. Ну, не може бути тільки один центр для дітей – це ПАДІЮН, і то, дуже далеко від центру. Туди навіть небезпечно ходити взимку, коли темно. А в палаці піонерів було комфортно і дуже-дуже класно.

З іншого боку, у нас виходить так, що дитинка – дійсно талановита, вона ходить і на музику, і на балет, і на малювання, але “ліпше би вона собі файно вийшла заміж і робила би на таможні”. І це наша закарпатська, все ж таки, мрія. Бо знаєте, є різні мрії, а є закарпатська мрія.

Якщо говорити про те, де навчатися: тут чи там (йдеться про Закарпаття та Київ, – ред.), то є гарний прикладом театру режисера Аттіли Віднянського. У 1989 році в Карпенка-Карого (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого) був спеціальний набір угорського курсу. Приїхали наші діти із Закарпаття, їх чотири роки навчали в Києві, де вони паралельно ходили на вистави, прем’єри фільмів, у ті ж галереї, дивилися майстер-класи, надихалися містом. І потім усім курсом повернулися для того, щоби тут створити театр. Цей театр дуже багато мандрував. Не секрет, що вони отримали не лише українське фінансування.

Коли заснували Закарпатську фільмкомісію, я приїздила і розповідала, але мені здається, що не надто прислухалися до цього всього. Усе, що знаю, розповідаю, адже мені здається, що знаннями треба ділитися. У мене, окрім знань, є величезний досвід, досвід зйомок на Закарпатті. Я завжди відкрита, в мене є сторінки в усіх соцмережах, будь-який абітурієнт може мені написати, що “я поступаю, порадьте, що читати”, або “приїдьте до нас провести майстер-клас”.

Мене запрошували викладати в культосвітній коледж, але це тоді треба приїхати й жити. Я можу приїжджати з п’ятьма майстер-класами або ще з чимось. Я, власне, це роблю, коли приїжджаю.

Щодо творчого потенціалу в області – це все прекрасно, але без фінансів, без підтримки цей творчий потенціал так і залишиться лише потенціалом. І людина побідкається, позбирає біля себе волонтерів, зробить одну виставу, одну акцію, а потім збереться і поїде. Тому що, на відміну від галерейників, художників, від людей, які більш усамітнено працюють, актори, режисери мають там розвиватися, де для цього є індустрія.

Цей матеріал створений редакцією Varosh у форматі авторської колонки на основі прямої мови Римми Зюбіної з панельної дискусії «Креативні індустрії Закарпаття» Форуму Re:Open Zakarpattia».

Цей матеріал представлений ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цієї продукції у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання в будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

Принагідно запрошуємо вас переглянути запис панельної дискусії “Креативні індустрії Закарпаття”, в якій взяла участь Римма Зюбіна.

Varosh

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# Re:Open Zakarpattia # римма зюбіна

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