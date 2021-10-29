Порушення прав журналістів на Закарпатті: до суду за 9 місяців року справи не направляли

У найзахіднішій області України станом на кінець трьох кварталів цього року правоохоронці розслідували 4 кримінальні провадження щодо можливих порушень прав журналістів, ще два кримінальні провадження були закриті, оскільки в них не було виявлено ознак злочину. Водночас до суду із 1 січня по 30 вересня не було скеровано жодного провадження із обвинувальним актом.

Такі дані автор отримав із Закарпатської обласної прокуратури у відповідь на інформаційний запит.

Усі 4 кримінальні провадження, які на Закарпатті наразі на розслідуванні поліції під процесуальним керівництвом прокуратури – відкриті за статтею 171 Кримінального кодексу України – «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Ще два кримінальні провадження за цією ж статтею цьогоріч були закриті за різними пунктами частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, яка загалом передбачає підстави закриття кримінального провадження без доведення справи до суду та пред’явлення обвинувачення.

Також цього року на Закарпатті було відкрито одне кримінальне провадження за статтею 345-1 Кримінального кодексу – «Погроза або насильство щодо журналіста». Ця справа також була закрита без встановлення факту злочину, відповідно – до суду обвинувальний акт не направлявся.

Щодо решти «медійних» статей Кримінального кодексу – «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста»; «Посягання на життя журналіста»; «Захоплення журналіста як заручника» – за ними на Закарпатті у період із 01 січня по 30 вересня кримінальні провадження не відкривалося.

Така статистика свідчить, що, порівняно, на Закарпатті ситуація із порушенням прав журналістів за дев’ять місяців року була задовільна. Це означає, що у правоохоронців є можливість приділити більше уваги «журналістським» справам, детально вивчити усі аспекти подій, у зв’язку з якими відкрито кримінальне провадження. Втім не завжди у поліції та прокураторі такою можливістю користуються. Наприклад, у липні поліція закрила кримінальне провадження у зв’язку із ненаданням відповіді на запит журналістці з боку місцевого комунального підприємства міста Виноградів. Втім того ж місяця Виноградівський районний суд скасував постанову про закриття і де-факто зобов’язав поліцію знову детально розслідувати справу.

Інша сторона згаданої статистики – вона свідчить не про те, що на Закарпатті все спокійно і ніхто не порушує права журналістів. Такі дані радше показують сам стан журналістики в регіоні: є мало медійників і медійниць, що працюють у жанрі журналістських розслідувань чи висвітлюють інші суспільно резонансні теми. А саме у цих жанрах, на жаль, в Україні найбільше трапляється випадків порушень прав журналістів і журналісток – від фізичного перешкоджання у роботі до ненадання відповідей на інформаційні запити. Можна спрогнозувати, що із активізацією розслідувальної журналістики у регіоні, потенційно збільшиться і ймовірність випадків перешкоджань професійній діяльності медійників та медійниць.

На Закарпаття за 9 місяців року не фіксувалися випадки фізичної агресії проти журналістів та журналісток. За інформацією автора та даними Барометру свободи слова ІМІ, порушені кримінальні провадження стосуються випадків саме ненадання відповідей на інформаційні запити журналістів.

Втім, як бачимо, на Закарпатті правоохоронці цьогоріч ще не знайшли підстав, аби почати доводити суду, що навмисне перешкоджання роботи медійника чи медійниці було. Хоча 2021 рік ще триває. Можливо, 4 кримінальні провадження, якими зараз займаються правоохоронці в області, і закінчаться 4 обвинувальними актами. А можливо і ні. Побачимо це ближче до кінця року.

Ярослав Гулан,

регіональний представник ІМІ в Закарпатській області

Матеріал підготовлено в межах проєкту «Мережа медіаспостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House.