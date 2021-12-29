Наш цікавий 2021: знайомство з Розою, фотосети у пологовому та міфи про родимки

2021 рік став для нас всіх нелегким випробуванням. Науково доведено, що читання – це чудовий антидепресант. І наша команда з радістю створювала для вас матеріали, які б допомогли відволіктися від рутини, а часом – усвідомити і розібратися в актуальній проблемі.

Ми створили рейтинг найчитаніших матеріалів, щоб разом з вами пригадати, чим цікавилися у 2021.

Очолює наш рейтинг історія про найвідомішу ромку Ужгорода Розу. “Взяти інтерв’ю у Рози виявилося значно складнішою справою, ніж я очікував. Навіть промайнуло відчуття, ніби пробую взяти інтерв’ю у Римського Папи, а не у ромської жінки”, – каже автор Банді Шолтес.

А потім в Ужгороді запрацювала перша школа української мови (ШУМ) – “СОВА”. Її заснували Марія Кіщук та Ольга Мочан, які і є вчителями у цьому просторі. Ця школа не тільки готує випускників до ЗНО, а й навчає усіх – дітей, підлітків, студентів, дорослих. Тут і уроки для представників різних професійних сфер, хто прагне вдосконалити рідну мову в роботі та повсякденності. І ми спільно з дівчатами розказали про новий навчальний заклад.

У 2021 всі захоплено читали історію нашої Евеліни Гурницької про те, як з’їздити в Чорногорію самостійно. Загальний бюджет на 10 днів для однієї людини (дорога, житло, музеї, без харчування) склав: €300.

Матеріали на екологічну тематику, нажаль, у нашому краї завжди атуальні. Стаття про те, як угорець із українським корінням зняв фільм про проблему відходів на Закарпатті стала одною з найчитаніших на нашому сайті.

На вулицях Ужгорода з’явилися жовті електросамокати. Послуга оренди самокатів стала дуже популярною, як і наш матеріал про те, як це працює і чому це зручно, вигідно й екологічно.

У 2021 в Ужгородському пологовому почали робити професійні фотосесії народження дітей.Світлини створює Крістіна Полуденна, яка професійно займається фотографією в Ужгороді. Спільно з пологовим вона заснувала проєкт Birth aesthetics, тож може вільно проводити зйомку.

Спільно із засновником Романом Діком ми розказали історію про бренд “Пекарня Дік”, з якого в Ужгороді сформувалася нова культура хліба, змінився формат хлібних закладів, у місті викристалізувалася ця гастрономічна ніша.

Якщо вам здається, що соцмережі й блоги лише відволікають сучасних школярів від здобуття знань, то історія Олесі Калинич переконує в протилежному. Креативна вчителька ефективно застосовує новітні медіа, сучасні методики в педагогічній діяльності: проводить 40-денні марафони в інстаграмі, разом з учнями “оживлює” письменників, літературних героїв, використовує меми й елементи арт терапії на уроках. Водночас ділиться ідеями з колегами, розповідає про апробовані методики під час майстер-класів, ще й створює власні посібники.

У березні понад 170 пацієнтів в Ужгороді лежать в стаціонарі з Covid-19. Усі вони у дуже непростому становищі, адже система на межі колапсу, а вірус став агресивнішим та нещаднішим. Ми опублікували нашу розмову з 4 лікарками, які працюють або ж працювали у ковідних відділеннях.

Нам приємно, що наші читачі свідомі того, що здоров’я – це найшоловніша цінність людини. Розмова з Романом Яремкевичем, лікарем-дерматологом, дерматоонкологом, дерматохірургом, головним лікарем клініки “Асклепій” про родимки, міфи і сучасну діагностику стала дуже популярною.

Ми писали про те, що в Ужгороді встановлять перші п’ять парклетів. Оголошено конкурс креативних ідей.

Ми розказали про нові гастрономічні локації в Ужгороді. Тут Мексика, Азія та Сучасна українська кухня. І ще десерти, матча і пуер. Словом, достатньо тематичного.

А чи знаєте ви, що на Закарпатті є неймовірне місце “сили”, “для зйомок”, “споглядання” та “вдалих” фото – базальтові стовпи біля Кольчина та Сільця? Високі стрімкі схили з цікавими геометричними формами привертають увагу багатьох подорожувальників. Відносна легкість доїзду, безкоштовний вхід, а головне – унікальні пейзажі є перевагою при виборі місця для відпочинку. Звісно, знаєте, адже прочитали це у нашому матеріалі.

Львів‘янка в Ужгороді. Христина Яремкевич розказала, чому Ужгород комфортний для життя і чому його потрібно цінувати.

Потім ми познайомилися ближче із власницями шоуруму, які знають багато дієвих секретів по догляду за шкірою, а також з’ясували, як наважитися на власний бізнес у період карантину, які косметичні засоби обирати в різних ситуаціях та що повинно міститися в косметичці сучасної жінки.

Історія про те, Віктор Дьомін виграв премію від тематичного порталу Fearless Photographers, найбільш авторитетного серед західних фотографів. Журі обрали його світлину для підбірки Collection 60 також стала однією з найчитаніших на нашому сайті.

Матеріал нашої Лариси Липкань про Олега Петросова і його професію лікаря-діагноста схожа на роботу слідчого, його лікарський стаж у діагностуванні онкологічних захворювань складає 47 років. За цей час він зробив близько 200 тисяч аналізів. На Закарпатті такого досвіду не має жоден спеціаліст у цій галузі.

Наступною найчитанішою історією стала історія: Як брати Кочути розвивають свою справу у 8-ми країнах світу і планують масштабуватися на 100.

Ми із задоволенням читали матеріал про Юліанну Федько. Це лікар, акушер-гінеколог, завідувачка приватної жіночої консультації клініки “Асклепій”. До неї звертаються пацієнти, які хочуть отримати максимально повну фахову гінекологічну консультацію; ті, хто планує вагітність; завагітніли і бажають мати “свого” лікаря, з яким контактуватимуть та почуватимуться комфортно впродовж усього періоду вагітності; пари, котрі бажають подолати проблему непліддя; жінки, які хочуть чи вже користуються послугами інтимної контурної пластики.

Історія маленьго Павлика Мотички завершує наш рейтинг. Батьки Павлика, а також волонтери, які допомагають зібрати кошти для хлопчика із села Синевир на Міжгірщині розказали про те, як закарпатці можуть допомогти хлопчику. У дитини – важкий діагноз – спінальна м’язова атрофія. Хлопчика можуть врятувати дороговартісні ліки: ін’єкція, яка подарує дитині здоров’я, коштує 2 мільйони доларів.

Ми вдячні, що ви читали нас і обіцяємо створювати ще більше цікавих історій у наступному році.

Varosh