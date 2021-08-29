Анастасія Владичинська: «Потрібно трохи приглушити своє еґо, аби стати сервісним»

Анастасія Владичинська – авторка Першої в Україні Школи сервісу kmbs, нещодавно приїздила до Закарпаття з виступом про сервісність компаній. Близько 100 власників бізнесу зібралися в Мукачеві для того, аби дізнатися як не втратити клієнта від єдиної сертифікованої консультантки з побудови системи сервісу в Східній Європі за методологією DiJulius Goup – світового лідера в питаннях побудови сервісу.

Анастасія створює сервіс для компаній майбутнього та включає сервісне мислення. Переконані, що на Закарпатті їй вдалося «зачепити» власників бізнесів і все більше компаній замислюватиметься над тим, що якщо ти «граєш в довгу», то правила гри мають бути сервісними.

– На Закарпатті ви не вперше. Ваше бачення того сервісу, з яким тут стикаєтесь.

– Очевидно, що буваю не в найгірших місцях, а тому зріз буде доволі суб’єктивний. Втім… сервіс він же завжди суб’єктивний. Це дуже дивно, бо українці гостинні, але не сервісні, а сервісність пов’язана з тим, що треба трохи приглушити своє его. Деякі регіони навчилися вже це робити, а деякі – ні. Але більше всього це пов’язано з конкуренцією. На західній Україні багато гонору, я сама зі Львова, тому знаю, про що говорю. (ред. – посміхається) І от цей гонор нам треба навчитися трохи заспокоювати, якщо ми хочемо працювати з клієнтами. Тому що «ставити клієнта на місце» – це українська тема.

– «Вони ж прийшли в гості, то хай себе чемно поводять» – так деякі місцеві власники закладів вважають.

– Так, так, але якщо хочеш добре заробляти, щоб до тебе гості поверталися, ти мусиш цю ментальність трошки заспокоїти і казати собі, що «ну слухай, ну так себе він веде, але ж він клієнт, ну». Це не про те, що «клієнт завжди правий». Він точно не завжди правий, але він не має про це знати. На західній Україні дуже багато, як я це називаю «святої простоти» – це коли ми говоримо все, що думаємо клієнту без фільтру. До прикладу: «От у нас власники такі скупі, тому вони закупили найдешевші серветки».

– На Закарпатті є проблема із зайвою зухвалістю та самовпевненістю власників бізнесів. Коли організатори бізнес-подій пропонують їм стати кращим і навчитися більше, то часто їм пишуть: «Я в своїй справі знаю все, мені це не потрібно» або «В мене немає проблем, тому мені це не потрібно». Як з цим боротися? Бо для того, щоб навчитися, треба вчитися.

– Це від незнання. Чому ти такий впевнений, що все знаєш? Тому що, вибачай, але ти дуже мало знаєш. Я є сертифікованою спікеркою в Нью-Йорку, в американській асоціації спікерів. Викладаю в Брюсселі, Лондоні, Нью-Йорку, мої статті публікуються американських журналах. Але мене постійно переслідує відчуття, що я чогось не знаю, що ще щось можна копати, йти глибше і глибше. Таке «всезнайство» підприємців часто трапляється й тому, що клієнти не вимагають більшого. Якби вони казали бізнесу: «Ні, мені це не годиться, я не буду сюди ходити, тому що там до мене поставились погано». А коли так клієнт може сказати? Перше – коли він сам знає, як має бути, а друге – за високої конкуренції. А коли у тебе невисока конкуренція, коли ти забитий клієнтами зранку і до ночі – то навіщо?

– З якими власниками бізнесу на Закарпатті ви встигли познайомитися/попрацювати?

– Переважно HoReCa, але кілька років тому в мене була програма на Джейбілі. У них був дуже цікавий запит – сервісне лідерство. Враження – неймовірні, бо Джейбіл – це Америка в Україні. Від перших дверей до того як там розвиваються люди. Це компанія про розвиток та навчання.

– Це доволі незвичний поворот, бо зазвичай, коли думаєш про завод, то не передбачаєш, що для нього може бути важлива сервісність.

– Так, ми працюємо в країні з 2013 року, але в нас дуже мало клієнтів, є HoReCa. Переважно це великі корпорації. Навіть у Києво-Могилянську бізнес-школу на навчання в школу сервісу не пам’ятаю чи приходили власне ресторатори, чи готельєри.

– Може тому, що в цьому бізнесі всі «знають все»?

– Ніби як. А якщо ви запитаєте в людей, де найгірший сервіс, то це ж якраз готелі, ресторани. Тут важливо розуміти, куди все йде. В абсолютний диджітал. Але єдине, чого неможливо і ще нема способів замінити – це емпатія, ставлення до людини. А це основа будь-якого сервісного бізнесу. І виходить, що коли я кажу про «сервісний бізнес», абсолютно не маю на увазі бізнес в сфері послуг.

Просте питання: як надовго ти збираєшся мати свій бізнес? Якщо ти на сьогодні перебитись – ок, будь ласка. Можеш нічого взагалі не робити, тобі ок. Якщо ти з тих, хто грає в довгу, тобі доведеться думати про утримання клієнта, тому що ти не назбираєш стільки нових клієнтів, аби втримуватися. А сервісність — це дуже глибока історія. Як компанія відноситься до своїх клієнтів, до своїх співробітників – це і є її філософія, цінності. Це явно не про те, з якого боку чашку підносити.

– Коли ви кажете «сервісність», то які найперші асоціативні слова в нього вкладаєте?

– Точно це про підхід і про відношення. В Україні ми робимо революцію сервісу. Чому революцію, а не еволюцію? Бо цій справі тут потрібна революція – кардинальна зміна відношення до співробітників і до клієнта. Прикро, але завдяки Радянському Союзу у нас збита повага до особистості. А коли її немає, то звідки взятися повазі до співробітника, до клієнта?

– З чого варто почати, аби сервісність в країні «стала на європейські рейки», до яких ми вже чудово звикли, коли їдемо на відпочинок чи в справах за кордон?

– Не говоритиму про якийсь системний підхід, типу в державі має змінитися щось. У мене взагалі немає такої ілюзії. Нам потрібно навчитися і зрозуміти, що не на всьому треба заробляти. Якщо говорити про Європу, то там практично у всіх готелях вода в номері безкоштовна, скористуватися бесідкою на території готелю – також. Тому, що підприємці розуміють, що вони тут надовго: якщо вам сподобається – ви повертаєтесь ще, порекомендуєте друзям. У нас же зараз є 4- та 5-зіркові готелі в країні, де ти платиш за котедж 7 тисяч гривень за ніч, і окремо ще 200 гривень за користування бесідкою… Тоді я кажу: «Слухайте, друзі, ви давайте визначайтесь, в якому ви бізнесі. Якщо ви хостел – беріть гроші за все: за рушник, за праску. Це нормально, це в логіці хостела. Але якщо у вас є претензія, то не пробуйте сидіти на двох стільцях одразу».

Сервісність – це дві дороги: чи ти вибиваєш прибуток сьогодні, прямо тут, прямо зараз, от весь витискаєш з клієнта; або ти працюєш на довгу дистанцію та будуєш систему довірливих та партнерських відносин.

– Так, але «витиснути з клієнта все» можна переважно лише один раз. Далі людина відчуває, що з неї намагаються зробити дурня і більше не повертається.

– Один раз, один місяць, один рік, 3 роки. 90% українського бізнесу існує три роки. Якщо ти збираєшся грати в довгу, ти не будеш робити таких вар’ятських дурниць. Якось ми проводили конференцію в готелі, де номер за ніч коштував 7 тисяч гривень, у нас група 23 людини, щось вони наплутали з конференц-залом і ми мусили проводити нашу сесію у великій бесідці. Людям стало холодно і ми попросили пледи. На що нам відповіли, що завдаток за плед 300 гривень. Кажу: «Так у нас 23 людини». У відповідь: «Так, 23 помножте на 300». І це так всюди: ти береш з людини 7 тисяч гривень за ніч і переживаєш, що вона вкладе плед, сушку чи фен… Тому я завжди кажу, беріть дорого, не бійтесь ставити високі ціни, але не робіть дурниць, включайте ці всі дрібниці у вартість одразу. Не робіть сніданок в готелі за 90 гривень. Включіть його у вартість номера, людина цього не відчує.

Насправді такий підхід спотворює не лише бізнес, а й середовище довкола. Бо люди хочуть, аби їхня вивіска була найчервонішою, аби пластик не треба було сортувати, бо ж ми лиш тут «чуть-чуть». Це спотворює відносини та міста. Це все про сервісність, бо вона може бути ще і по відношенню до громадян цього міста, до планети, до держави. По-простому кажу, що сервіс – це «думалка» про іншого.

– Вам важко оцінювати українські міста, бо напевно все погано у порівнянні. Та все ж, де добре?

– У мене висока планка, тому я взагалі не маю права оцінювати, бо це завжди погано, питання лиш у тому — більш погано чи менш погано. Бачу, що чим більша конкуренція на ринку, тим кращою стає сервісність компанії, яка направду хоче працювати. Останнім часом дуже Луцьк подобається, Рівне. Там багато компаній, з якими ми працюємо, вони стараються. На жаль, у Львові жахливий сервіс.

– Хоча є конкуренція.

– І так, і ні, бо Львів – це як Париж. Він в Україні один такий, тому у багатьох підхід: «не подобається – не їдьте». У Парижі теж так. Думаю, що власники бізнесів і працівники просто не розуміють своєї ролі. Ти представляєш країну перед людьми, ти не просто заселяєш/виселяєш, годуєш/не годуєш. Якби вони це усвідомлювали, то трохи би все було по-іншому.

Багато працюємо перше з тим, як люди мислять. З кожною компанією починаємо в Україні з того, що «клієнти нам щось винні», «а ці клієнти самі не знають, що хочуть», «а що вона, га», «ти не знаєш нашого клієнта». Тому спочатку треба змінити ставлення.

– То хто в цих відносинах головний? Компанія чи клієнт?

– Власник. Я відчуваю на дух власника, коли заходжу в будь-яке місце, культуру в компанії. Ви всі це відчуваєте, просто не думаємо про це.

Знайома нещодавно мені каже: «Я ходила в стоматологію, поки не побачила, як моя лікарка спілкується з адміністратором».

– Чи буває так, що співпраця починається і закінчується, якось одночасно?

– Ми бачимо одразу, з ким піде, а з ким – ні. Тому не беремося за роботу, якщо знаємо спочатку, що не піде. Ми так і кажемо: «Ми страшенно перепрошуємо, але швидше за все результату не буде, тому ми не можемо за це братися».

– Яким має бути власник бізнесу, аби у вас з ним все склалося? Можливо не тільки у вас, а загалом, щоб у них все склалося з сервісністю?

– Нічого надзвичайного, реально. Є компанії, де власники не зверхньо ставляться до людей, до клієнтів, де вони разом зі своїми співробітниками, десь їм допомагають. Має бути цінність поваги до особистості, тоді все спрацює. А є власники, які розказують про те, які вони праві, а всі співробітники погані і клієнти не такі. Так не буває.

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Сергій Гудак