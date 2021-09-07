5 міфів про дитячу стоматологію. Колонка Оксани Кричун

Є безліч міфів у медицині – навіть у дитячій стоматології! У своїй колонці хочу розповісти про найпоширеніші та найбезглуздіші з них.

«Молочні зуби не потрібно лікувати»

Молочні зуби обов’язково потрібно лікувати, адже може виникнути ряд проблем. Карієс молочних зубів може негативно вплинути на розвиток постійних зубів. Непролікований зубчик елементарно може інфікувати зачаток постійного зуба, а той, у свою чергу, проріжеться або вже з патологією, або ж навіть може загинути, так і не прорізавшись.

Крім того, раннє видалення молочних зруйнованих зубів може призвести до проблем із формуванням прикусу. Сусідній зуб буде старатись змістись у бік відсутнього, що призведе до зменшення місця для прорізування постійного зуба, і тут починаються проблеми.

«Молочні зуби не болять»

Ще й як болять! У молочних зубах теж є нерви, і вони виконують ті ж функції, що і в постійних. Пульпа в тимчасових зубах є більшою, канали широкі, а стінки – тонші. Тому руйнування молочного зуба (від карієсу до пульпіту чи то періодонтиту) проходить швидше. Пошкоджені молочні зуби можуть зробити жування болючим або складним, а також викликати проблеми з раннім харчуванням.

«Перший раз, коли в перший клас»

Вкрай важливо вести дитину на огляд із появою першого зубчика, а не тоді, коли з’явиться перший постійний. До цього моменту там уже можуть бути проблеми. Стоматолог може оцінити стан слизових оболонок ротової порожнини, твердих тканин зуба та правильність прорізування. Цей огляд виявить порожнини та інші проблеми розвитку, але найголовніше, що ці сім’ї почнуть практикувати належну гігієну ротової порожнини в найбільш ранньому віці.

«Дітям не потрібно чистити молочні зуби. Я не хочууууу!!!!!»

Хочуть цього дітки чи не хочуть, та чищення зубів у ранньому віці є запорукою їхнього здоров’я в майбутньому. Діти повторюють нас, тому батьки своїм прикладом повинні мотивувати їх чистити зуби вранці і ввечері. Американська асоціація стоматологів рекомендує контролювати чищення зубів до 6-8 років. Зараз діток легше змотивувати: смачні пасти, цікаві мультики на цю тематику і т.д. Від вас залежить здоров’я зубчиків вашої малечі. Ніяких відмовок!

«Стоматолог – це страшно»

Вже давно пройшла ера страшнючих голок, лікарів у ковпаках, стоматологічних кабінетів із задушливим запахом та утриманням дітей в кріслах (сподіваюсь). Сучасна дитяча стоматологія дозволяє малечі почуватися в лікаря комфортно. Антистреси, кульки, татушечки і ще багато заохочень – лишень аби дитина не боялася, і відволікалась від тривожних думок.

Дітки, які ще не були в лікаря і мають перший досвід, у них є всі шанси не заробити фобію. А от якщо батьки дуже бояться, говорять про це дитині та ще й лякають її стоматологом, то таких діток адаптувати дуже важко.

Щоденна гігієна ротової порожнини, огляд у стоматолога раз на півроку, раціональне харчування та зведення до мінімуму шкідливих звичок – це запорука здорових зубчиків та ясен вашої малечі.

Оксана Кричун, спеціально для Varosh