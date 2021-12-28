Закарпатці потрапили у ТОП-100 найбільш помітних малих бізнесів країни

НВ спільно з Rozetka та Visa презентували сотню найбільш помітних та цікавих малих бізнесів країни.

“Історії людей та їхніх ідей – ось чим є спецпроєкт 100 найпомітніших малих підприємців України, який започаткували НВ, Visa та Rozetka. Усім його учасникам – малим підприємцям, що увійшли до фінального списку, – вдалося свої ідеї реалізувати. Для цього вони знайшли ринкову нішу, напрацювали бізнес-модель, заручилися підтримкою партнерів, а подекуди й здобули додаткову освіту”, – кажуть організатори.

Ідея та сутність бренду учасника, унікальність та переваги продукту чи послуги, потенціал для масштабування, впізнаваність – саме ці фактори стали критеріями відбору до сотні.

Список експертів спецпроєкту, які допомагали визначити найпомітніших підприємців: Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі, Молдові; Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka; Віталій Сич, головний редактор НВ; Андрій Здесенко, президент корпорації Біосфера; Разван Мунтяну, член правління ПриватБанку з питань розвитку бізнесу; Ольга Руднєва, засновниця Фонду Олени Пінчук, підприємниця; Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції; Андрій Федорів, інвестор, підприємець, засновник креативно-інвестиційної компанії Fedoriv Group; Ярослава Гресь, партнерка комунікаційної агенції Gres Todorchuk.

Серед сотні найбільш помітних і цікавих бізнесів України і наші закарпатці. Це: Natura Ceramica та Ювелірний дім Kochut.

Natura Ceramica – невелика сімейна студія, яка створює сучасну українську кераміку. Їй уже майже 10 років, а центральна локація бренду міститься в історичному центрі Ужгорода. Продаж здійснюється через Instagram з можливістю доставки по цілому світу. Лаконічність форм, натуралістичність – ось основа естетики Natura. Засновники наразі не планують розширювати виробництво, щоб їхня продукція зберегла статус унікальної.

“Це визнання ще раз переконало нас, що ми рухаємось у правильному напрямку. Різні стереотипи роз’єднували творчість і підприємництво. Ми ж переконані у тому, що ці два поняття доповнюють один одне. Ми щиро вдячні журі конкурсу”, – коментує Олеся Возницька.

Ювелірний дім Kochut виробляє авторські прикраси зі срібла та золота з камінням. Більшість із них створюється повністю вручну. Бренд у 2013 році заснували три брати Кочут: Юрій, Роман та Ігор.Вони виготовляли прикраси ще у школі, але професійно зайнялися цією справою після вступу до вишу. На факультеті машинобудування Ужгородського університету брати опанували технології обробки металів, і ці знання допомогли їм відкрити власний бізнес. Зараз представництва Kochut є в Казахстані, Чехії, Великій Британії, шоуруми – в Ужгороді та Києві.

“Дуже приємно потрапити у рейтинг і бути поруч з успішними підприємцями, які створюють рейтинг для України і світу. Сподіваємось, що наша зразкова діяльність підвищує авторитет Закарпаття”, – каже Юрій Кочут.

Varosh