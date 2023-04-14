Як полегшити ремонт і не затягнути його на роки? Досвід команди «Jobster»

Три роки тому Микола Прокоп і Валентин Митровка об’єднали зусилля й створили в Ужгороді компанію «Jobster», метою якої стало допомогти людям зекономити час і забрати зайві клопоти по ремонту.

Вони розробили різноманітні лайфхаки, що покращують організацію простору приміщень; чек-листи, що економлять час на закупку матеріалів і дають розуміння послідовності робіт; оптимізували процес ремонту так, аби клієнт не витрачав час на контроль й усе йшло за планом та встановленими дедлайнами.

Деякими з цих лайфхаків «Jobster» поділився і з нами.

Як організувати маленький простір

Першочерговим завданням ремонту у маленьких просторах є максимальне збереження житлової площі. Часто, це завдання «із зірочкою» і потребує досвіду та навичок в облаштуванні такого роду приміщень.

«Аби зберегти якомога більше житлової площі у малих приміщеннях, шафи й решту систем зберігання варто приховати в стіну, або взагалі розглянути їх як окремі приміщення. Це суттєво заощадить місце і візуально звільнить простір вашої квартири. Також варто зробити приховані системи зберігання і вбудовані меблі».

Хлопці радять обов’язково враховувати відстань між предметами. Наприклад, в однокімнатних квартирах краще уникати стін і глухих перегородок. Тут доцільніше не ділити, а об’єднувати. Але, якщо все ж хочете ділити – команда «Jobster» знає, як зробити це зручно. Для цього вони використовують рейки. Останні ділять простір. Під непрямим кутом, рейки виглядають, як глухі перегородки, а якщо подивитися прямо – то це легка конструкція, що не засмічує простір.

Що варто врахувати при організації простору, аби зробити житло максимально комфортним

Одна з найпоширеніших помилок, яку можна зробити при ремонті без фахівців – це кріпити телевізор високо на стіну. Розміщувати телевізор команда «Jobster» радить на рівні висоти погляду людини, яка сидітиме на дивані: орієнтовно це 110 сантиметрів. Відтак, ви не відчуватимете дискомфорту при перегляді улюблених фільмів та не напружуватимете зір, спрямовуючи його надто високо.

Щодо організації простору на кухні, то якщо питання полягає у тому, що обрати – пряму чи кутову кухню, у «Jobster» кажуть, що краще пожертвувати кухонними ящиками, ніж простором.

«Навіть якщо у вас багато посуду і техніки, радимо використати висоту кухні та додатково розмістити ящики зверху. За можливості, варто зробити «острів» з барною стійкою для збільшення робочої поверхні. Але не варто формувати кухню кутом. Краще приховати і вбудувати системи зберігання»

У ході ремонту кухні хлопці радять послуговуватися правилом робочого трикутника: розташовувати поруч (2-3 кроки одне від одного) та в наступній послідовності: холодильник – мийка – плита. При цьому, стандартна відстань між нижніми та верхніми ящиками має бути 600 мм, а праворуч від посудомийки можна розмістити ящик. Духову шафу зручно розташовувати на рівні грудей, а не колін. Заокруглених і скошених секцій варто уникати, адже, зі слів фахівців «Jobster», це не функціонально і не сучасно.

Спальня: тут команда «Jobster» каже, що краще ставити шафи, зроблені під індивідуальне замовлення. Адже це чудова можливість обрати відповідні до інтер’єру приміщення текстури й розміри. Висоту шафи кажуть, варто робити під стелю аби уникнути збирання пилу зверху, а ще отримати додатковий простір для речей, які завжди потрібно відкласти (ящики, несезонний одяг, предмети декору до свят тощо).

Щодо організації простору у ванній кімнаті, то тумбу під раковину у «Jobster» радять також робити під замовлення. Це дасть змогу підготувати більше місця для зберігання, обрати потрібний дизайн, матеріали, колір тощо. Ще важливо кріпити тумбу під раковиною на стіну, а не ставити на ніжки. Бо, щонайменше, це виглядає естетичніше.

Пральну і сушильну машинку варто сховати у спеціальні шафи. Так ви ще й отримаєте додатковий простір для зберігання мийних засобів.

А на заміну шторки у ванній чи душовій кабінці хлопці радять ставити скляні перегородки, оскільки вони практичні у використанні й гарно доповнюють інтер’єр ванної кімнати.

Загалом при розробці проєкту кожного ремонту у «Jobster» радять зважати на ергономічність приміщення.

Чек-листи ремонту: чому це важливо

У роботі над проєктами у «Jobster» завжди послуговуються чек-листами, які команда розробила самостійно. Сюди вони вклали багаторічний досвід, послідовність процесу й кажуть, що це важлива деталь, що дає нагоду нічого не пропустити.

«Маємо чек-лист малярних робіт: з чого почати; перевірка стану стін (рівні чи потрібно вирівняти); ґрунтування, шпаклювання стін; фарбування у кілька шарів тощо. Наступне – це чек-листи по електриці, сантехніці, кондиціонерах. Це внутрішні процеси, для клієнта ці деталі зайві, а для нас це можливість швидко і якісно виконувати роботу. Без цього буде хаос, майстри перестрибуватимуть з етапу на етап, що може призвести до зайвих грошових і часових затрат».

До створення чек-листів хлопці прийшли задля стандартизації процесів, аби тримати стабільну якість та швидкість робіт. Деталі завжди варто уточнювати у замовника почергово, аби потім не витрачати час на зміну чогось. Дотримання чек-листів у «Jobster» контролює виконроб, аби нічого не пропустити.

Економія часу та зворотний зв’язок як основний принцип роботи

Час клієнта, кажуть у команді, можна зекономити на трьох етапах. Найперше – це заощадження часу на закупівлю чорнових матеріалів: «Замовнику не потрібно щодня по кілька разів ходити у різні магазини, аби підібрати та придбати інструменти чи матеріали для ремонту. Для цього достатньо залишити нам баланс коштів і стежити, що було придбано. При цьому чеки завжди можна переглянути на гугл-диску проєкту, куди ми їх завантажуємо».

Також йдеться про економію часу на контроль перебігу ремонту. При залученні до ремонту підрядників самостійно, замовник щонайменше раз на тиждень йде на об‘єкт аби простежити, як усе відбувається. Натомість команда «Jobster» дає можливість долучитися до процесу навіть дистанційно, а за перебігом ремонту уважно стежать самі. Замовник отримує фото і відео кожного етапу у зручному для нього месенджері.

Наступне – це економія часу на підбір елементів дизайну. З досвіду, кажуть у «Jobster», завжди може щось піти не так, як було задумано.

«До прикладу, при замовленні штор в інтернеті часто можна помилитися у замірах і отримати варіант, який не підходить. Й оскільки штори шиють на замовлення, то повернення немає. Тому тут є ризик втратити час і кошти. Натомість підрядники, з якими працюємо ми, перед замовленням роблять заміри самі».

У цілому йдеться про те, що робота з неперевіреними підрядниками завжди несе в собі певні ризики. Тому у «Jobster», спираючись на власний досвід, враховують усі моменти, де щось може піти не так і знають, як цьому запобігти. По факту ви працюєте з командою, до якої завжди можете звернутися з будь-яким питанням щодо ремонту й отримати зворотний зв’язок.

Фаховість + індивідуальний підхід = хороший результат

Оскільки сучасний ринок у сфері ремонту містить багато пропозицій по дизайну, меблях, наповненню житла, підбору кольорів, меблів тощо, то підігнати усе це під шаблон фактично нереально. Тому у Jobster виключно індивідуальний підхід до кожного замовлення. При такому підході, кожен має бути на своєму місці, адже команда повністю залучена на всіх етапах роботи, що дає змогу мінімізувати усі можливі ризики.

Нещодавно у «Jobster» залучили до роботи на постійній основі й дизайнера, який розробляє дизайн-проєкти ремонту житлових і комерційних приміщень. Крім того, дизайнер веде супровід клієнта: допомагає обрати меблі, матеріали тощо. При цьому розуміє й технічну сторону проєкту, тому формує його з урахування усіх тонкощів: роботи електриків, слюсарів й інших, залучених до процесу підрядників.

«За три роки ми сформували професійну команду перевірених майстрів, та виконробів, упевнитися у якості й професіоналізмі яких уже мали нагоду не в одному проєкті. Ми дуже ретельно підбирали усіх, хто працює у Jobster, адже розуміємо, що для того аби забезпечити високий рівень сервісу – команда у цій справі має бути сталою. Попри те, що на ринку ми три роки, кожен з працівників має щонайменше десять років досвіду у сфері ремонтів. Ми даємо рік гарантії на проєкти, які робимо, а отже розуміємо, що наша праця це ще й велика відповідальність».

Залишаємо вам контакти команди «Jobster», якій можна довірити ремонт:

Телефони: +38 099 723 09 66, +38 099 350 39 00

Фейсбук: Jobster.ua

Інстаграм: Jobster.Uzh

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Jobster

**На правах реклами