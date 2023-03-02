Що таке коворкінг, чому його не можна називати по-іншому та в чому суть таких просторів. Розбираємо на прикладі Закарпаття

Коли в листопаді минулого року на Закарпатті почались перші перебої з електропостачанням, попит на коворкінги зріс в рази. Люди шукали місця, де можна було б попрацювати, щоб був зручний стіл, електрика та інтернет. Кав’ярні не завжди підходять для цих потреб, адже там гамірно, а це заважає концентрації. Та й спілкуванню також, якщо по роботі треба здійснити дзвінки.

Varosh вже багато писав про коворкінги, і щоразу, коли ми це робили, виникали запитання, чому це «коворкінг», що це за слово і чому його не можна замінити іншим? Тож ми вирішили зробити матеріал у форматі питання-відповідь, щоб розставити всі крапки над «і».

Що таке коворкінг?

Саме слово прийшло до нас з англійської (co-working) і означає «спільна робота». Зазвичай коворкінг виглядає, як сучасний офіс: там є обладнані робочі місця, тобто столи, стільці, часто – комп’ютери, а також інтернет, кава/чай тощо.

Однак відмінністю є те, що всі люди тут працюють у різних компаніях чи й самі на себе: їх тимчасово об’єднує лише спільний простір. Кожен приходить тоді, коли вважає за потрібно, і сам визначає тривалість свого перебування у коворкінгу.

Чому ви називаєте його коворкінг, а не «місце для роботи»?

Місце для роботи – це дуже абстрактне поняття. Для когось це лише офіс, а для когось – це стіл на кухні вдома. Коворкінг – це усталене поняття, і, як і багато інших, вже сильно вкорінилося у наш вжиток. Як, наприклад, інтернет чи фейсбук, які ми не перекладаємо і все ж активно використовуємо.

Коворкінг – це тільки для фрилансерів?

Не зовсім. Багато компаній переходять на співпрацю з коворкінгами, закуповуючи абонементи для усіх своїх працівників. Це спрощує життя, адже позбавляє певних фінансових та організаційних витрат, адже всі їх бере на себе сам коворкінг: починаючи від сплати рахунків за компослуги і закінчуючи прибиранням.

І що такого класного у цих коворкінгах, якщо я працюю сам на себе і можу працювати й з дому?

По-перше, багатьом вдома важко сконцентруватися: то холодильник манить, то домашні справи відволікають. Перебування в коворкінгу дозволяє легше налаштуватись на роботу.

По-друге, тут можна завести нові знайомства: багато коворкінгів пропонують лаундж-зони, де можна відпочити, випити кави і заодно поспілкуватися з тими, хто зараз працює поруч з вами.

По-третє, в коворкінгах зазвичай тихо: ніхто нікому не заважає. Деякі коворкінги пропонують окремі кімнати для відео- чи звичайних дзвінків, або для співбесід чи переговорів: вони зазвичай або звукоізольовані, або відділені стінами, щоб ні ви, ні вам ніхто не заважав.

Є також коворкінги, які мають облаштовані свої конференц-зали, де є можливість проводити різні корпоративні заходи, семінари, тренінги, конференції, зустрічі тощо.

Які коворкінги є на Закарпатті?

Про деякі коворкінги ми вже розповідали: це, наприклад, коворкінг KamelotHub та Nazva.Space. Є також коворкінг у Мукачеві – 3tochkicoworking.

Є також місця, які називають коворкінгами, однак вони не є класичними коворкінгами: це, наприклад, бібліотека в УжНУ або Закарпатська обласна бібліотека. Туди можна прийти попрацювати, однак не буде додаткових «плюшок» у вигляді окремих кімнат для дзвінків, довготривалого бронювання тощо.

Однак у цих місцях, крім власне коворкінгів, проводять також і цікаві заходи: майстер-класи, зустрічі, обговорення та навіть ігри. Сьогодні коворкінги стають новим осередком культури: це і про роботу, і про спілкування, і про дозвілля.

Даніела Рарич, студентка 2 курсу Київського університету культури

Спеціально для Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.