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Бізнес

Сережки з діамантами: обирайте пару своєї мрії від “Ювелір Капітал”

14 Липня 2023 8

**На правах реклами

Красиві сережки з діамантами ─ це, беззаперечно, родзинка всього образу. Вони притягують погляди до обличчя й шиї, додають нотку елегантності й дарують впевненість у собі. А ще це гарний презент до особливого свята й непогане вкладення в майбутнє, адже з часом діаманти тільки дорожчають. Про те, якими бувають діамантові сережки й де їх купити, поговоримо далі.

Diamond Earrings

Які бувають сережки з діамантами

Умовно сережки з діамантами можна поділити на кілька основних категорій:

Знання цих категорій допомагає легше визначитися зі своїми ідеальними сережками. Тільки не забувайте, що залежно від виду золота діаманти будуть виглядати трохи по-різному. На холодному тлі білого вони блискучіші, а на теплому фоні червоного золота сяятимуть м’якіше й ніжніше.

Розмаїття цікавих моделей із наглядними якісними фотографіями можна побачити тут. Можливо, саме там знайдуться діамантові сережки, про які ви мріяли все своє життя!

Де вигідно купити сережки з діамантами в Україні

Купити сережки з діамантами ─ справа доволі проста, якщо знати, де саме їх придбавати. Щоби не нарватися на шахрайство, обов’язково запитайте у продавця сертифікати, які підтверджують справжність і якість діамантів. Перевірте, чи є у прикрас всі бірки й штампи. Почитайте відгуки.

Чому варто обрати «Ювелір Капітал»

Ця мережа ─ це великий інтернет-магазин і 24 фізичних салони. Компанія перебуває на ювелірному ринку вже 23 роки, а в її активі ─ мільйон проданих прикрас і, відповідно, задоволених клієнтів!

Jewelshop Diamond Earrings

У «Ювелір Капітал» вас чекають чемні й досвідчені консультанти, які завжди готові допомогти з вибором і дати цінну пораду. А також королівський асортимент виробів, багато акційних пропозицій і безкоштовна доставка в будь-який куточок України при замовленні від 2500 грн.

Найдорожчі сережки з діамантами

Звісно, будь-які сережки з діамантами недорогою покупкою не назвеш. Та у світі є пари з такою вартістю, що купити їх можуть собі дозволити лише одиниці.

Ось рейтинг найкоштовніших моделей:

Most Expensive Diamond Earrings

На замітку! Більш бюджетні, проте не менш красиві й елегантні пари чекають вас  в магазині “Ювелір Капітал”. Обирайте серед них свою, і нехай нові сережки подарують вам багато позитивних емоцій. Бажаємо вдалого шопінгу!

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