Сережки з діамантами: обирайте пару своєї мрії від “Ювелір Капітал”

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Красиві сережки з діамантами ─ це, беззаперечно, родзинка всього образу. Вони притягують погляди до обличчя й шиї, додають нотку елегантності й дарують впевненість у собі. А ще це гарний презент до особливого свята й непогане вкладення в майбутнє, адже з часом діаманти тільки дорожчають. Про те, якими бувають діамантові сережки й де їх купити, поговоримо далі.

Які бувають сережки з діамантами

Умовно сережки з діамантами можна поділити на кілька основних категорій:

За металом ─ вироблені з червоного золота, з білого з родієвим покриттям або з обох цих металів, поєднаних в одній прикрасі.

За формою і застібкою ─ класичні моделі, пусети, кільця, довгі сережки з рухомим елементом. Із англійською, французькою, штифтовою застібкою чи штифтовою з різьбою.

За наявністю інших каменів чи вставок ─ сережки з діамантами можуть бути додатково прикрашені рубінами, смарагдами, сапфірами, перлами, танзанітами, емаллю тощо.

За дизайном ─ мінімалістичний, об’ємний, креативний, fashion ─ варіантів дуже багато, можна обрати під свій стиль і смак.

Знання цих категорій допомагає легше визначитися зі своїми ідеальними сережками. Тільки не забувайте, що залежно від виду золота діаманти будуть виглядати трохи по-різному. На холодному тлі білого вони блискучіші, а на теплому фоні червоного золота сяятимуть м’якіше й ніжніше.

Розмаїття цікавих моделей із наглядними якісними фотографіями можна побачити тут. Можливо, саме там знайдуться діамантові сережки, про які ви мріяли все своє життя!

Де вигідно купити сережки з діамантами в Україні

Купити сережки з діамантами ─ справа доволі проста, якщо знати, де саме їх придбавати. Щоби не нарватися на шахрайство, обов’язково запитайте у продавця сертифікати, які підтверджують справжність і якість діамантів. Перевірте, чи є у прикрас всі бірки й штампи. Почитайте відгуки.

Чому варто обрати «Ювелір Капітал»

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Найдорожчі сережки з діамантами

Звісно, будь-які сережки з діамантами недорогою покупкою не назвеш. Та у світі є пари з такою вартістю, що купити їх можуть собі дозволити лише одиниці.

Ось рейтинг найкоштовніших моделей:

Сережки Empress Eugenie ─ 3,3 млн доларів. Розкішна пара з величною історією ─ ці сережки тримав сам Наполеон, який презентував їх на весілля французькій імператриці Євгенії. Модель декорована великими перлами й діамантами різних розмірів.

Сережки Harry Winston ─ 8,3 млн доларів. Це неймовірна пара з діамантами грушоподібної форми вагою 60 каратів і стильним дизайном. Вони унікальні тим, що обидва діаманти майже однакові, це рідкість серед великих дорогоцінних каменів.

Сережки Golconda ─ 9,3 млн доларів. Кожна сережка інкрустована діамантами на 23,1 карати. Їх було винайдено в шахті індійського султана, а за незвичайну квадратну форму ці камені також називають «Подушки для імператора».

Сережки «Східний Світанок» ─ 11,5 млн доларів. Дуже ефектна модель, головним елементом якої стали великі й рідкісні жовті діаманти, що контрастують із розсипом прозорих каменів, якими інкрустована верхня частина сережок.

Сережки «Дзеркало Любові» від Boehmer et Bassenge’s ─ 17,7 млн доларів. Родзинка цієї пари ─ два дивовижних діаманти в огранюванні «груша», які важать 52 і 50 каратів. Модель має надзвичайно красивий об’ємний дизайн із більш дрібних діамантів.

Сережки «Аполлон і Артеміда» ─ 58 млн доларів. Найдорожчі сережки з діамантами , які не мають аналогів. На аукціоні вони навіть продавалися окремо, адже мають вставки з діамантів різних кольорів: одна сережка з блакитним (14,5 каратів), друга ─ з рожевим (16 каратів). Покупець, який придбав їх обидві, побажав залишитися невідомим.

На замітку! Більш бюджетні, проте не менш красиві й елегантні пари чекають вас в магазині “Ювелір Капітал”. Обирайте серед них свою, і нехай нові сережки подарують вам багато позитивних емоцій. Бажаємо вдалого шопінгу!