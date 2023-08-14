«Проєкт, створений людьми і для людей». Юрій Калинюк про новий комплекс «Apartel Uzhhorod»

Ужгород завжди приваблював туристів як мальовничий й історично цікавий куточок нашої держави, а з початком повномасштабного вторгнення він став і прихистком для багатьох українців.

Сьогодні сюди їдуть відновитися; побачитися з рідними, які через війну змушені проживати за кордоном; задля робочих зустрічей та приїжджають посадовці (з різних країн у тому числі) з офіційними візитами тощо.

І якщо зрозуміло, куди і навіщо їхати, то наступне, не менш важливе питання – де зупинитися. Так, щоб було комфортно в усіх значеннях цього слова – у фінансовому плані, плані затишку, транспортної розв’язки тощо. Один із практичних варіантів – апартаменти.

У чому особливість відпочинку в апартаментах, на скільки розвинутий в Ужгороді цей напрям та про що такий формат говоримо з генеральним менеджером готельного комплексу «Apartel Uzhhorod» Юрієм Калинюком.

Апартаменти – альтернатива класичному готельному номеру під час подорожі

Готельний комплекс «Apartel Uzhhorod» почав приймати гостей з липня цього року. За перший місяць роботи тут вже встигли виокремити основні вподобання й побажання з якими сюди приїжджають. Для команди цінно, що гості радо дають зворотний зв’язок про перебування тут.

Початок повномасштабного вторгнення вніс свої корективи у перебіг будівництва готелю «Apartel Uzhhorod». На певний час його призупинили та вже за кілька тижнів було прийнято рішення продовжити роботу. Адже усі, хто був залучений до проєкту, усвідомлювали його необхідність й у реалізації вбачали можливість дати людям хорошу альтернативу для проживання, ніша якої в Ужгороді фактично не заповнена.

«Цей проєкт був створений людьми і для людей, тому ми уважні до кожного відгуку, аби зробити сервіс ще кращим. Ми задумували «Apartel Uzhhorod» як унікальне рішення для бізнес-мандрівок, як готель нового покоління в Ужгороді, де час перебування максимально якісний. Але після запуску відкрили для себе й багато нових і, можливо, навіть неочікуваних для нас моментів, які подобаються гостям».

Одна з особливостей, яку виокремлюють у «Apartel Uzhhorod», – це комфортне розміщення для сім’ї навіть у найменшому номері. Адже номери складаються зі спальні й кімнати з розкладним диваном, тому тут переконані, що кожен гість матиме свій індивідуальний і комфортний куточок під час проживання.

На етапі створення команда була переконана, що проєкт особливо цінним буде для бізнес-мандрівників, а вже під час першого місяця роботи зрозуміли, що багато гостей їдуть сюди саме заради сімейного відпочинку. І естетика, новизна, сучасність готелю та наявність всього необхідного для проживання цьому сприяють.

У «Apartel Uzhhorod» подбали й про те, аби перебування тут було максимально комфортним для людей з інвалідністю. Для них в готелі пропонують номери, облаштовані з усіма зручностями для пересування на візку.

Юрій зауважує, що перше, що важливо для мандрівників при виборі номера в «Apartel Uzhhorod» – це різноманіття апартаментів. Адже залежно від мети поїздки та кількості людей тут можна обрати дво- або трикімнатний номер з окремою спальнею та розкладним диваном у вітальні.

Full service: апартаменти + ресторан, спа, тренажерна зала, барбершоп

Особливість апартаментів ще й у тому, що на відміну від класичних готельних номерів, є кухня і пральна машинка – тому тут можна залишатися на довготривале проживання, адже є де і їсти приготувати, і речі випрати. Це, свого роду, відчуття домашнього затишку навіть коли ви в гостях.

«Українці зараз обирають варіант ближче до кордону, аби побачитися з рідними; а ще ближче – до центру Ужгорода, аби познайомитися з містом краще. Тож з цієї точки зору наше місце розташування закриває ці обидва запити.

Ми намагалися зробити відпочинок максимально комфортним і організувати його таким чином, аби одразу в готелі гості могли якісно провести час. Ми зробили комфортний дитячий майданчик, італійський ресторан, незабаром відкриємо й ресторан азійської кухні. У вартість проживання входить також відвідування спа-комплексу з басейном, саунами, соляною кімнатою, є тренажерна зала, барбершоп, конференц-зала тощо. Тобто проживання тут може закрити багато потреб одночасно».

При цьому, ресторани можуть відвідувати не лише гості готелю, а й усі охочі з міста. Те саме стосується й спа-комплексу. Тому на етапі створення «Apartel Uzhhorod» подбали про те, аби максимально поєднати комфорт, доступність та якість для кожної категорії відвідувачів.

Наразі «Apartel Uzhhorod» працює у тестовому режимі, то, відповідно, й вартість номерів невисока: номер стандарт стартує від 2422 гривень за ніч, покращений від 3272 гривень, а люкс – від 4972 гривень. Юрій зазначає, що по завершенню тестового періоду не планують суттєво підвищувати вартість проживання й в цілому команда відкрита до співпраці.

Подвійний контроль якості, цінність зворотного зв’язку та рушійна сила команди

В «Apartel Uzhhorod» зазначають, що очікування про те, якими будуть їх гості в цілому справдилися, але водночас і приємно здивували.

«Наш клієнт тільки викристалізовується, адже ми почали роботу лише місяць тому. Проте, уже можемо виокремити категорії людей, які нас обирають. Перша (на кого ми найбільше і розраховували) – ті, хто подорожує у завданнях роботи, бізнесу. Друга, відверто кажучи, неочікувана для нас категорія – ті, хто обирає тривалий сімейний відпочинок. Третя категорія транзитний клієнт – ті, хто проїздом в Ужгороді. І четверта категорія – це гості, переважно місцеві, які зупиняються у нас лише на вихідні, аби з користю провести час з рідними».

Акцент тут роблять на подвійному контролі якості: з боку клієнтів, адже розуміють, що працюють у тестовому періоді й у номерах залишили інформацію про те, аби люди ділилися своїми враженнями про перебування в готелі й тим самим допомагали покращити сервіс. Другим етапом контролю виокремлюють інвесторів, залучених у реалізацію цього проєкту, бо усвідомлюють їх цінність і відповідальність перед ними.

Не менш важливим критерієм якісного сервісу в «Apartel Uzhhorod» вважають команду: «При підборі персоналу ми ставили собі за мету взяти на роботу людей, які працюватимуть заради людей. Тому наш колектив максимально залучений, щоб підтримати гостя, підказати, допомогти. Це було закладено в ідею загального сервісу: аби гостям тут було добре, аби колектив працював як злагоджений механізм, аби всі підтримували одне одного й аби команда праця була задля блага гостей».

«Увесь персонал, від прибиральниці до керівниці готелю, ми наймали у першу чергу за бажання бути причетним до нового, до цікавого, до чогось масштабного. І відмовляли тим, хто приходив першочергово лише задля заробітку. Зараз кожен з нас максимально налаштований на роботу, а всі ми працюємо задля всіх».

Юрій додає, що вони усвідомлюють у який складний для країни час працюють, тому прагнуть аби гості мали можливість максимального розвантаження, були задоволені, аби їх очі горіли й вони хотіли повертатися в «Apartel Uzhhorod» знов і знов.

Забронювати та дізнатися більше: +380 67 005 5552

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото «Apartel Uzhhorod»