«Мамо, я в шапці!». Які шапки в тренді у цьому сезоні?

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Тримати голову в холоді? Ось і ні! Сучасна мода робить все більше кроків назустріч комфорту, в тому числі й щодо аксесуарів. Тож шапки жіночі мають бути теплими, м’якенькими та приємними на дотик. Які ж саме моделі мають найбільший попит? Розберімося разом!

В’язані шапки — true love сучасних модниць

Якщо коротко, то в’язані шапки сьогодні — це мегапопулярно. Вони виготовляються з вовни, акрилу, мохеру або комбінованих матеріалів, виглядають неймовірно затишно. Що ж до фасонів, то у тренді зараз:

шапочки-біні — мінімалістичний дизайн та проста в’язка робить їх базовим варіантом, що гармонійно поєднується з будь-яким одягом та взуттям;

шапки у скандинавському стилі — зазвичай мають помпон та прикрашені різноманітними візерунками (оленями, сніжинками та абстрактними орнаментами), виглядають дуже мило й затишно, як і більшість скандинавського одягу;

в’язані берети — ідеально пасують до ретро-образів, наприклад, у стилі 60-их, додайте до цього довгий картатий шарф, і ви будете виглядати приголомшливо;

шапки-балаклави — у зимову погоду такий головний убір захистить обличчя від холодного вітру та снігу, а у сонячний день аксесуар можна перетворити на звичайну шапку, підгорнувши краї.

Звісно, у тренді не лише в’язані моделі. Наприклад, попит мають спортивні моделі з флісу. Вони дуже теплі та добре відводять вологу, що важливо під час тренувань на свіжому повітрі. Фліс не продувається й добре захищає від вітру. Ще один топ цього сезону — кепі з екошкіри, що виглядають дуже оригінально, стильно та елегантно.

Які відтінки нині у моді?

Якщо вам потрібна шапка на усі випадки життя, то краще віддати перевагу нейтральним відтінкам: сірому, чорному, пудровому, темно-синьому, білому, тілесному. Тоді вона пасуватиме до більшості ваших образів.

А для поціновувачів креативного дизайну та яскравих відтінків актуальними стануть аксесуари червоного, жовтого, трав’янисто-зеленого чи жовтогарячого кольорів. І справжній лідер цього сезону — неймовірно соковита фуксія.

Пам’ятайте — образ роблять деталі, і правильно підібраний аксесуар може зробити тривіальний комплект стильним та оригінальним. Тож обирайте шапку, що ідеально пасує саме вам та сяйте навіть у найхолодніший, найпохмуріший день!