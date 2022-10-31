Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Бізнес

«Мамо, я в шапці!». Які шапки в тренді у цьому сезоні?

31 Жовтня 2022 14

На правах реклами

Тримати голову в холоді? Ось і ні! Сучасна мода робить все більше кроків назустріч комфорту, в тому числі й щодо аксесуарів. Тож шапки жіночі мають бути теплими, м’якенькими та приємними на дотик. Які ж саме моделі мають найбільший попит? Розберімося разом!

В’язані шапки — true love сучасних модниць

Якщо коротко, то в’язані шапки сьогодні — це мегапопулярно. Вони виготовляються з вовни, акрилу, мохеру або комбінованих матеріалів, виглядають неймовірно затишно. Що ж до фасонів, то у тренді зараз:

Звісно, у тренді не лише в’язані моделі. Наприклад, попит мають спортивні моделі з флісу. Вони дуже теплі та добре відводять вологу, що важливо під час тренувань на свіжому повітрі. Фліс не продувається й добре захищає від вітру. Ще один топ цього сезону — кепі з екошкіри, що виглядають дуже оригінально, стильно та елегантно.

Які відтінки нині у моді?

Якщо вам потрібна шапка на усі випадки життя, то краще віддати перевагу нейтральним відтінкам: сірому, чорному, пудровому, темно-синьому, білому, тілесному. Тоді вона пасуватиме до більшості ваших образів.

А для поціновувачів креативного дизайну та яскравих відтінків актуальними стануть аксесуари червоного, жовтого, трав’янисто-зеленого чи жовтогарячого кольорів. І справжній лідер цього сезону — неймовірно соковита фуксія.

Пам’ятайте — образ роблять деталі, і правильно підібраний аксесуар може зробити тривіальний комплект стильним та оригінальним. Тож обирайте шапку, що ідеально пасує саме вам та сяйте навіть у найхолодніший, найпохмуріший день!

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

В Ужгороді відбулася благодійна жіноча вечірка «Леді хустка». Її результатом стала закупка зимового одягу для захисниць ЗСУ

Як налагодити співпрацю між місцевими та релокованими підприємствами – інфографіка

Як ужгородські викладачі створювали власні проєкти та вивчали нові технології на курсах SoftServe IT Academy

Ужгородська швейна фабрика купила своєму фронтовику автомобіль – возити трофейний протитанковий «Фагот»