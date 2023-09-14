Косметика, яку можна навіть спробувати на смак. Історія бренду “Vesna”

Виробництво рослинної доглядової косметики “Vesna” зʼявилося в Україні у 2015 році. У власній лабораторії тут створюють натуральну косметику для догляду за тілом, обличчям і волоссям як для дорослих, так і для дітей.

При цьому продукт повністю гіпоалергенний, адже започаткувала його Інна Скаржинська, мама чотирьох дітей, які мали атопічний дерматит. Тому доглядова косметика Vesna створювалася заради турботи про найцінніших.

Про те, як бренд “Vesna” з’явився у Мукачеві, а віднедавна й в Ужгороді; як вдалося встояти під час війни; особливість і цінність цієї косметики; про автентичність рецептів та цінності команди говоримо з Олександрою Міщенко, партнеркою з напрямку франшизи, власницею брендових магазинів “Vesna”.

Метч за цінностями, або як це – бути партнеркою улюбленого бренду

Олександра стала частиною команди “Vesna” під час одного з найцінніших етапів у житті – вагітності:

«Під час третьої вагітності я стикнулася з проблемою підбору повного догляду за тілом, який не сушить шкіру й не викликає подразнень. Оскільки моя шкіра стала надчутливою, то вибір мав бути ретельним і зваженим. І я, власне, не мала сумнівів у “Vesna”, бо кілька років поспіль користувалася їх засобами для обличчя й волосся і бачила результат. Тому придбала увесь догляд і через якийсь час усвідомила, що таку любов і турботу до себе може проявити кожна жінка, головне – показати, де її взяти».

Олександра була поціновувачкою бренду “Vesna” задовго до того, як почалися її партнерські стосунки з компанією. За кілька років, упевнившись в якості косметики на власному досвіді, вона вирішила, що про цю продукцію має дізнатися більше людей. Так зародилася ідея відкрити магазин “Vesna” в Мукачеві.

Олександра додає, що певний час вона не могла усвідомити, як це реалізувати, будучи матірʼю трьох дітей. Але неочікувано усе стало реальністю: «На сайті “Vesna” виробник оголосив конкурс на партнерство. В умовах було зазначено, що вибір впаде лише на трьох претендентів, які максимально поділяють цінності компанії й готові взяти на себе таку відповідальність. Я фактично одразу подала свою кандидатуру, але, не дуже вірила, що оберуть саме мене. І я таки помилилася, бо саме мені довірили розвиток мережі магазинів “Vesna”».

Та почалося зародження “Vesna” на Закарпатті з випробувань: «Ми відкрили магазин натуральної української косметики в Мукачеві 21 лютого 2022 року. Далі – уявіть самі, що ми відчували через три дні…»

Війна і “Vesna”: знищене виробництво у Бучі і надійний тил у Мукачеві

Олександра каже, що повномасштабне вторгнення хоч і внесло сумніви про те, як бути далі, але точно не зламало їх. Навпаки, зробило сильнішими: «З початком війни почався період випробувань. Оскільки виробництво знаходилося в Бучі, воно потрапило під окупацію, повністю зупинилося й ми залишилися без постачання продукції.

Після відкриття магазину “Vesna” у Мукачеві, за три дні до початку повномасштабної війни, ентузіазм переповнював нас. А вже 24 лютого 2022 року над нами постало питання: як бути далі? Виробництво окуповане; розуміння, що буде з виробничими потужностями надалі, не зрозуміло… Але ми вирішили не здаватися. Й уявити тоді не могли, наскільки правильним було це рішення».

Олександра розповідає, що на той момент вони вирішили так: якщо зможуть продати продукцію, яка залишилася чи вціліла – це вже буде добре. «Я запропонувала виробнику перемістити весь склад у Мукачево. І це було справді доцільне рішення: ми дали чудову можливість людям познайомитися з українським брендом натуральної косметики й водночас принесли компанії хороші продажі. Але тут наступним ризиком, з яким ми могли стикнутися, – це все розпродати, а поновити ж запаси продукції ніде. Доводилося балансувати. Ми отримали шалену підтримку від людей. Ті, хто познайомився з продукцією “Vesna” тоді, залишаються з нами й досі».

Крім підтримки виробника тут, на Закарпатті, Олександра ще подбала й про те, аби продукцію “Vesna” отримали й поціновувачі бренду з інших регіонів: «Так ми допомогли утримати постійних клієнтів і показали, що ми не здалися, ми тримаємося й готові зробити все можливе, аби українці отримали свій, справжній продукт. І склалося так, що коли ми майже-майже все розпродали, відбулася деокупація Бучі й виробництва “Vesna” там. Це нас врятувало. Ми змогли вивезти звідти хоч і невеликі, але залишки».

Своєю чергою, окупанти зробили все можливе, аби знищити виробництво:

«Виробництво “Vesna” у Бучі було повністю знищене й розкрадене. Із понад 100 позицій асортименту ми мали в наявності лише 45. Та все одно не опускали руки, хоч морально нам було дуже складно. Люди приходили за продукцією, а ми не могли дати їм сповна того, що вони хотіли. Зникали цілі доглядові лінійки, і це було дуже боляче, адже над кожним продуктом було пророблено дуже багато роботи.

Далі ми стикнулися з тим, що важко було знайти тару. Завдяки продукції, яку ми продали тут, ми змогли викупити залишки тари й дати собі ще 3-4 місяці для роботи. Ми працювали такими періодами, але працювали, не здавалися. Процес відновлення був болючим, непростим, але ми змогли».

Попри роботу у форс-мажорних обставинах, збереглася і команда “Vesna”, і якість самої продукції: «Жодні рецептури не змінилися і це викликає велику повагу. Так, ми мусили зменшити асортимент, але оновлювали його поступово й вже зараз пропонуємо нові й нові продукти. Звісно, якби не труднощі, через які пройшов бренд у 2022 році, я впевнена, що позицій в асортименті уже було б понад 200».

Завдяки фінансовій підтримці різних фондів на виробництво “Vesna” закупили повністю нове обладнання. Олександра додає, що воно навіть потужніше за попереднє. Виробництво відновили з нуля. І все – завдяки колосальним зусиллям усієї команди. Олександра каже, що це одне з того, що вона найбільше цінує у “Vesna” – командну роботу.

Цінності та свідоме споживання важливіші за продажі

“Vesna” – це не про мас-маркет, а більш свідоме споживання для кожного: дітей, жінок, чоловіків”, – пояснює Олександра.

Тому альтернатив відступу у складі задля здешевлення продукту у “Vesna” не розглядають: «Аби зробити продукт доступним для людей, не будувалося дилерської мережі, оптів, роздробу і всього, що наганяє ціну. Це дало змогу зберегти і якість продукту і доступну вартість для споживача.

Олександра додає, що у цінностях “Vesna” їй сильно відгукується те, що це свідомий бренд: “В Бучі “Vesna” мала нове виробництво, з новим обладнанням, потужностями й навіть екоцентром для екскурсій. У тому числі дитячих, де косметику можна було навіть спробувати на смак. Насправді рідко зустрінеш продукт, який роблять у першу чергу не заради комерції, а для здоров’я. А “Vesna” саме про це”.

«Технологічно виготовити натуральну косметику не так просто. Аби з рослини взяти все корисне й воно у процесі користування давало необхідний ефект потрібно пройти немало процесів: від вирощування, збору, сушки, екстрагування рослин до виготовлення косметики і її поширення. Тому ця косметика гіпоалергенна, підходить вагітним».

“Vesna” ставить перед собою за мету завоювати довіру українського споживача до продукції, виготовленої в Україні: «На жаль, у суспільстві побутує думка, що косметика, виготовлена закордоном неодмінно якісніша. Тому ми хочемо своїм прикладом показати, що український продукт нічим не гірший за світові».

“Vesna” та анімаційний фільм “Мавка. Лісова пісня”

Нещодавно бренд натуральної косметики “Vesna” випустив лімітовану колекцію засобів для догляду за волоссям у стилі Мавки з однойменного українського анімаційного фільму. Олександра зауважує, що це той вид колаборації, який дуже органічно народився: «Є велика схожість в образах. “Vesna” як бренд шукав собі образ для втілення. І раніше саме такої чіткої візуалізації, де б все настільки зійшлось, не було. Мавка – це щось магічне, а через “Vesna” реалізується практично. Це магія краси».

Продукція “Vesna” з Мавкою лімітована: «За компонентним складом це довершена косметика, доповнена українськими травами, які досі не використовувались у виробництві. Поки що це лише серія для волосся, але згодом плануємо випустити й для тіла. Усі акценти розставлені на використання саме українських трав і рослин. Ми ґрунтовно підійшли до дизайну, кольорів, запахів. Фактично це все те сама “Vesna”, але в образі Мавки, з силою і красою природи».

Олександра додає, що цінність цієї колаборації ще й в тому, що “Vesna” – це справді про давні українські традиції, косметичні ритуали, трави, любов до себе: «Засновниця бренду та уся команда “Vesna” у рецептурі вміло поєднують новітні технології і давність рецептів. До прикладу, маємо серію олій, які зроблені за рецептами з античності, з філософських трактатів, з купи дослідженого матеріалу, наукової літератури й навіть літератури з пошуку філософського каменю.

Тому наші античні олії не гіркнуть з часом, не псуються. Ми відшукали ці рецепти шляхом кількарічних досліджень. У жодному з них немає консервантів, а весь секрет у природних властивостях рослин. Це знання про трави, які ми черпаємо ще від наших бабусь».

Партнерський сайт бренду натуральної косметики “Vesna”

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото Наталії Боднар