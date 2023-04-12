«Безпечний Ужгород від СБМ»: містяни можуть безкоштовно отримати охоронне обладнання “AJAX”

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Євген Молнар, CEO закарпатської компанії “Агенство безпеки СБМ”, виділяє 1 500 000 грн задля надійної безпеки Ужгорода та Ужгородського району. Про цю ініціативу підприємець повідомив на своїй фб-сторінці.

У його дописі йдеться, що “Агенство безпеки СБМ” розпочинає новий проєкт “Доступна безпека кожному ужгородцю та жителю району”.

Куди спрямують кошти? На придбання найсучаснішого охоронного обладнання “AJAX”. Кожна людина зможе отримати спеціалізоване обладнання безкоштовно.

Для чого це потрібно? Передусім задля надійного захисту себе, близьких та свого майна чи бізнесу.

Підприємець каже, що він особисто та його команда продовжує популяризувати тему безпеки задля того, щоб ймовірні злодії навіть думати боялися про злочини. А також, зі слів Євгена Молнара, саме команда СБМ підтримує державницьку позицію щодо тотального захисту країни та підсилює якісну безпеку у Закарпатській області.

Як стати учасниками проєкту від СБМ? Залишити заявку на сайті або зателефонувати за номером: 050-293-15-12

Varosh