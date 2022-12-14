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Бізнес

Безкоштовне катання за малюнок: акція від ковзанки IceLand

14 Грудня 2022 4

Ковзанка “IceLand” розпочинає палкий сезон катань! Відвідувачів запрошують одразу в трьох містах: Ужгороді, Мукачеві та Берегові.

Сьогодні по-особливому складно вірити в дива. Та є ті, хто завжди знає, як знайти прекрасне навіть у найважчі часи — це наші діти. Чи знаєте ви, як ваша дитина уявляє Новий рік зараз? IceLand пропонує дізнатися це разом!

До кінця грудня на ковзанці діятиме соціальна ініціатива “Новий рік сьогодення”. Ідея полягає в тому, що кожна дитина може принести на ковзанку новорічні іграшки чи малюнки на цю тематику та отримати за це сеанс катання в подарунок включно з орендою ковзанів.

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А щоб важка енергетична ситуація в Україні та на Закарпатті зокрема не заважала отримувати задоволення від радощів дитинства, всі об’єкти, на яких буде проводитись спортивно-оздоровча та рекреаційно-розважальна діяльність, забезпечені генераторами. Також на ковзанці на вас чекатимуть веселі атракціони і фудкорт від партнерів IceLand з Харкова, де і маленькі, і великі відвідувачі знайдуть щось для себе.

Давайте подаруємо один одному казкові спогади про цю зиму!

На правах реклами

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