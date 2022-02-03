Barges Technologies: ІТ-компанія з логістикою Ужгород — США — Ізраїль

Barges Technologies працює над платформами для онлайн-консультацій. З одного боку — люди, які надають консультації, з іншого — ті, хто їх потребує. Рік тому Barges викупили зараз головний офіс знаходиться в Сан-Франциско, а менеджмент — у Тель-Авіві. В ужгородському офісі працює 18 фахівців, які розробляють п’ять ІТ-продуктів.

У цьому матеріалі ми розповідаємо про шлях команди до компанії та розвиток всередині, про цікаві проєкти та переваги Barges Technologies.

Юрій Глюдзик, Team Lead

Юрій приєднався до компанії Barges Technologies 5 років тому. На той час ужгородська команда складалася лише з двох розробників — Юрія і його друга. Працювали хлопці тільки над одним проєктом на IOS і Android.

“Мені пощастило, я сюди потрапив взагалі без досвіду. До того проходив якісь курси, тренінги, читав книги, але живого досвіду не мав. Компанія розвивалася, а з нею — я. Потроху доріс до ліда на проєкті й паралельно була можливість попрацювати з іншими завданнями”, — каже Юрій.

Зараз у функції тім ліда входить організація роботи між членами команди: працівники отримують завдання і визначають час, за який справляться, після — ділять роботу між членами команди. Уже під час роботи команда створює демо-проєкти, щоб проаналізувати результат і врешті — випускають все у продакшн.

“У нас дуже дружня атмосфера в колективі. Усі відповідають і працюють у межах тих функцій, які їм близькі. Розібралися, прикинули, кому яка частина завдання буде цікавішою — даємо в роботу”, — коментує Юра.

В ужгородському офісі прямого керівника немає. Все базується на власній відповідальності, але кожен член команди може сконтактувати з керівниками в Ізраїлі, щоб вияснити незрозумілі моменти, якщо вони є.

“Баги — це частина нашої роботи й ми не звикли перекидати відповідальність один на одного. Виявляємо проблему і швидко вирішуємо її, щоб до кінцевого користувача вона не дійшла”, — каже айтішник.

За словами Юрія, внаслідок відносно невеликого штату, команді не нудно, адже кожного разу є можливість писати щось таке, з чим до цього ніколи не зіштовхувався.

“Мені важко виділити особливий проєкт, бо всі вони цікаві й масштабні, але написання відеоколів було дуже цікавим, там було багато нюансів, підводних каменів, і нам було дуже гордо від того, що саме ми створили це”, — розповідає Юрій.

Ріхард Мовзеш, Development Group Manager

Ріхард прийшов у Barges Technologies майже 4 роки тому. Починав, як Android Developer і через 9 місяців вже був Team Lead, а зараз паралельно працює, як Development Group Manager.

“Наша компанія розробляє аплікації в більшості на Android, IOS та для Web. Ми використовуємо Flutter, React Native і т.д. Я більше відповідаю за Android, IOS, Flutter і Team. Я — зв’язок між менеджментом і розробниками. Отримую завдання, моніторю процеси”, — каже Ріхард.

За словами Ріхарда, працювати з командами Barges Technologies дуже легко. У компанії всі дуже дружні й відповідальні.

“Наші розробники універсальні та не фокусуються тільки на одному напрямку. Коли ми шукаємо нового кандидата, ми шукаємо відповідальних людей. Для компанії це — найважливіше”, — каже Ріхард.

Компанія завжди потребує нових спеціалістів і за словами Ріхарда, не обов’язково мати великий досвід.

“Barges Technologies — продуктова компанія. Тобто, у нас є готовий продукт і ми маємо підтримувати його. Дуже цікаво бачити як реальні юзери користуються додатком. Я працював у інших аутсорс-компаніях, де ми розробляли стартапи, але вони в користування так ніколи й не пішли. Випустити додаток — це нульовий крок, все починається тільки потім: маркетинг, підтримка, моніторинг, відгуки, новий функціонал додатку. Тут ми не тільки займаємось розробкою, а й бачимо і моніторимо цей додаток у користуванні. І саме це нам дуже подобається”, — каже айтівець.

Хлопцям було особливо цікаво працювати над відео- і аудіо- колами. Це був для них абсолютно новий напрямок і їм було дуже цікаво спостерігати, як люди використовують новий функціонал, який створила команда. Ріхард: “У нас є великі перспективи. Те, що мені тут подобається — це можливості розвитку. Тут — не так, як в інших компаніях, що ти працюєш, а потім захотів спробувати себе в іншому напрямку і маєш піти до менеджменту і попросити, а вони скажуть, що ні, не треба, або, якщо хочеш — окей, але зарплата буде менша. У нас такого немає. Є люди, від яких можна навчитися. Якщо ти, наприклад, працюєш з Android 4-5 років і вже знудився, ти можеш прийти, як Android Developer на 70%, а 30% вчитися. Зарплата буде така сама і ти можеш навчатися у робочий час. Тобто, компанія ще оплачує навчання та перекваліфікацію”.

Ігор Кулич, Ruby on Rails Developer

“Працюю у Barges Technologies понад три роки. Ми з Річі разом сюди прийшли. Тоді ще — це був маленький офіс 30 кв м, я був, здається, восьмий. З того часу ми змінили вже декілька офісів і зараз ми тут: 5 кабінетів, два мітинг-руми, кухня і нас уже 18 осіб”, — розповідає Ігор.

Так вийшло ще років 6-7 тому, коли Ігор тільки розпочинав свій шлях в ІТ, що хлопець одразу розпочав працювати з back-end, тобто, з серверною частиною.

“На даний момент у нас є 5 продуктів і серверна частина для кожного з них, написана на Ruby on Rails. Це саме те, чим я і займаюся. Усі проєкти розвиваються динамічно і містять у собі різний функціонал. Серед основних пунктів, на які зосереджена наша увага, можна виділити аудіо- та відео- дзвінки, онлайн чати, платежі, аналітика, уся бізнес-логіка тощо. Сумарно через наші додатки зареєстровано більше мільйона користувачів, а отже, велика увага приділяється і оптимізації бази даних”, — коментує Ігор.

За словами Ігоря, за три роки у нього навіть думки не було змінити місце роботи.

“Це у мене третя компанія, де я працюю і так склалося, що це — компанія, де я працюю найдовше. Тут комфортні умови, менеджмент, який знаходиться в Ізраїлі завжди йде нам на зустріч”, — розповідає Ігор.

У компанії наразі є чотири людини, які відповідають за серверну частину: Ігор, дві — в Ізраїлі та одна — в Дніпрі. У планах компанії – збільшення кількості розробників.

Богдана Белей, Recruiter, QA

“Я тут майже 3 роки, прийшла сюди, як рекрутер на неповний робочий день, а згодом з’явилася можливість перейти на фултайм і опанувати спеціальність тестувальника. Це була дуже класна нагода і я звісно погодилась. Перші два місяці я навчалася і компанія оплачувала цей час. На початку було дуже важко, багато нової термінології, складні завдання, повністю нова сфера для мене, оскільки я навчалася за іншим напрямом, але завдяки наполегливості, я опанувала нову професію. Було важко з лексиконом — айтівці спілкуються англосуржиком. А потім я й не помітила, як вже і сама почала так розмовляти. Колеги дуже допомагали і підтримули, за що я їм вдячна”, — ділиться Богдана.

Богдана каже, що Barges Technologies — продуктова компанія, цікаво спостерігати за її прогресом, бачити, як прибуток компанії росте завдяки тій чи інші дії.

“Ми маємо сталі продукти й напряму з ними працюємо. У цьому і перевага — проєкт не змінюється кожні три місяці, а ти можеш працювати довше і глибше — покращувати свої знання, технології. Протягом року-двох можна аналізувати свою роботу і бачити, як все працює і це дуже допомагає розуміти виклики ринку”, — каже Богдана.

Дівчина каже, що у виборі працівників, компанія робить ставку на м’які навички, бо вміння ефективно навчатися , взаємодіяти в команді, генерувати ідеї, мислити нестандартно такі ж важливі, як і розв’язання складних математичних завдань.

“Працювати в іноземній компанії дуже цікаво. Колеги з американської та ізраїльської команди долучають нас до щоденних нарад. Завжди є змога навчитися чогось нового та здобути цікавий досвід”, – ділиться дівчина.

Богдана: “У нас у команді працівникам, окрім зарплати, дають опціони — якщо в майбутньому компанію викуплять або вийдемо на рівень ІРО (продаж акцій), працівники отримають хороші бонуси. Багато українських компаній також переходять на такий формат мотивації працівників. Ще, із приємних бонусів, ми маємо уроки англійської із носієм мови у робочий час, компанія турбується про професійне зростання працівників і виділяє окрему суму для різноманітних тренінгів, курсів.

Анна Драгула, Office Manager, Community Moderator

“Я у Barges Technologies — рік. Історія мого приходу у компанію досить цікава: це був період локдауна, я працювала з дому і почала дивитися серіал “Офіс” і мені спало на думку, що було б, мабуть, цікаво попрацювати в офісі. Активним пошуком роботи не займалася. Ми з Даною були знайомі і десь через місяць я побачила у неї в і інстаграмі оголошення про роботу. Ми зустрілися, я пройшла етапи співбесіди й таким чином все закрутилося”, — розповідає дівчина.

Анна каже, що її найбільше досягнення на цій посаді – це відкриття офісу, у якому зараз працює уся команда. Дівчина займалася всім: устаткуванням, меблями, пошуком і роботою з дизайнером, купівлею нової техніки, встановленням охорони, інтернету, тощо. Раніше айтівці не мали корпоративної техніки, а зараз все по-іншому.

“У мої обов’язки входить: піклуватися за офіс та людей, розпоряджатися фінансами, вести соціальні мережі компанії, запроваджувати нові програми та організовувати подій, ролей багато. І в цьому інтерес. Нудно не буває. В організації онлайн інтерактивів та налагодження комунікацій знадобився мій попередній досвід. До ІТ я працювала вчителем англійської мови онлайн” — каже Анна.

Цікаво, що айтівці можуть працювати з дому, але всі працівники на місці. За словами менеджменту – це показник того, що людям комфортно працювати разом.

“У нас дуже дружня і тепла атмосфера, все базується на взаємодії та командній роботі, ми підтримуємо один одного і всі готові відгукнутися на твоє прохання. За допомогу ми один одного можемо віддячити “high five”, який публікують кожної п’ятниці в розсилці компанії та надсилають фінансовий еквівалент. Також у нас є нагороди, на які ми номінуємо один одного два рази на рік, які оголошуються на нараді усієї компанії і теж фінансово винагороджуються. Пріоритет нашої компанії – це люди та їх самопочуття. Наприклад, одна з програм – це велнес-години — коли працівникам платять за час, а вони можуть, наприклад, піти на прогулянку, побачитися з друзями чи займатися спортом. Залежить від того, що їм покращує настрій та дає сили.

Я поважаю ІТ ком’юніті, це вимогливі люди, які знають, чого хочуть, та мають певні стандарти та очікування. І це дуже добре”, — завершує Анна.

Компанія розвивається не лише зовні, а і всередині, за всіма новинами та свіжими вакансіями можна спостерігати на Linkedin сторінці, та на веб-сайті.

Партнерська публікація

Олеся Смирнова, Varosh

Фото: Карл Смутко