Андрій Любка тестує BMW X3: “Ціную можливість прокладати власний маршрут”

Письменник, який об’їздив Балкани без плану, і волонтер, що проїхав десять земних кіл, доправляючи авто на фронт. У цій розмові Андрій Любка згадує свої дороги — від романтичних до тих, що вросли в нього війною.

Наша поїздка до Палацу Перені у Виноградові перетворилася з тест-драйву нового BMW X3 на подорож історіями, непростими думками та життєвими виборами.

— Андрію, коли ти сів за кермо вперше: яким був цей досвід, авто?

— Вперше, напевно, у 7–8-річному віці. Це був Москвич мого діда. Усе важко перемикалося, передачі — дитячих сил не вистачало. Водночас мене техніка ніколи не вабила. Я ріс без батька, а дід, який займався всім на світі технічним — ставив ворота, ремонтував холодильники, будь-що — мене радше засмучував своєю закоханістю в механіку.

Права я отримав десь у 2012-му, але ще два роки не їздив — жив у Варшаві. А коли у 2014-му повернувся на Закарпаття, стало зрозуміло, що без машини вже ніяк. І саме тоді трапилася дивовижна історія.

Мій професор, Казімєж Вуйціцький, який досліджує політику пам’яті, вирішив поїхати в Україну — подивитися, як у нас виглядають місця, пов’язані з історією Бандери, Шухевича, українського визвольного руху. Йому потрібен був водій і перекладач. Так я отримав свій перший справжній водійський досвід.

Ми їхали через Волинь, Галичину, до родинного села Бандери — Старого Угринова. І от саме дорога до села Бандери стала моїм першим справжнім водійським випробуванням. Там було бездоріжжя: ями, багнюка. У якийсь момент ми заїхали в таку яму, що я відбив глушник — і потім їхали, як на спортивному боліді.

— Непоганий дебют.

— Дуже символічний. Після того я купив свою першу машину — маленьку Toyota, на якій об’їздив п’ятнадцять країн. Усі мої поїздки на Балкани були автомобільними. Це була справжня автомобіле-хата: я в ній і жив, і возив усе, що потрібно.

— Що тебе вабило саме у таких поїздках Балканами?

— Можливість прокладати власний маршрут. Моя концепція — що я маю напрям, але не маю точок. Я уникаю великих трас, автобанів. Якщо бачу знак — скажімо, “7 км до старої церкви” — і є настрій, просто звертаю. І вже не повертаюся на ту саму дорогу. Їду, куди веде.

Це свобода, якої не дає нічого іншого. Коли нема броні готелю, нема мети — тільки ти і шлях. Я міг їхати Балканами тижнями. Ночував де доведеться, заїжджав у найвіддаленіші села. Наприклад, на кордоні Сербії й Болгарії — це майже безлюдні місця, такі, де життя ніби завмерло. Люди там кажуть про себе: “ми тутейші” — ні серби, ні болгари, просто місцеві.

І тоді я зрозумів метафору Дубравки Угрешич про те, що вітрове скло — це екран, на якому ти сам вмикаєш свій фільм. Її приклад — нічний Мангеттен, коли їдеш серед вогнів Нью-Йорка. Але ти можеш перемкнути стрічку: їхати Балканами, бачити степ, порожнє село, людей, що сушать білизну на вулиці.

— Як тобі BMW, в якому ми їдемо?

— Дуже затишно і спокійно. Плавність, відсутність ривків — мені це подобається. Дизайн стриманий, “чернечий” — без зайвих блискіток. Добре, що є як опція безпеки, система утримання в смузі, — але наші реалії зі смугами не завжди “дружать”. Інколи доводиться їхати центром, об’їжджаючи ями.

“Після вторгнення я став автомобільним волонтером”

— Звісно, що буденні поїздки — це зручно. Але здається, що справжній сенс авто — прокладати свої дороги.

— Так. І особливо ті, яких ще нема на карті. Не ті, що вже прокладені кимось, куди літають літаки і їздять туристи. Машина дає можливість дістатися туди, де не літають літаки, куди не доїжджають потяги. Раніше це для мене була романтика дороги. Ти сідаєш у машину — і все, перед тобою світ. А потім прийшло повномасштабне вторгнення. І все змінилося. Дорога стала не про подорож, а про волонтерство.

— І саме тоді ти став волонтером?

— Так. Це сталося на Пасху 2022 року. Я подзвонив до Міші Данканича — його 68-й батальйон тоді вже стояв на Донбасі. Хотів зробити їм щось приємне, щоб відчули запах дому. Кажу: ми тут, на Закарпатті, з хлопцями зібрали 100 кілограмів домашньої ковбаси й шовдарів. Щоб вам там трохи було веселіше.

Він відповідає: “Ідея класна, але ми в лісі. У нас немає транспорту. Нема як передати, навіть немає, чим виїхати. Є якийсь старий “Урал”, який не заводиться, і шкільний автобус, що зламався в Павлограді. Ми добу чекали на заправці, було мінус уночі, і ніхто не приїхав. Потім поїхали на фронт на таксі”.

І от він каже: “Нам би дуже треба повнопривідна машина. Не для наступу, а просто, щоб не носити на собі боєкомплект. Щоб, якщо комусь знадобиться медична допомога, можна було під’їхати, забрати”.

У цей момент я відчув сором. Знаєш, такий гострий, дитячий сором за свою безглузду ідею з ковбасою. Коли сидиш на Закарпатті й думаєш: “О, хлопцям там, напевно, сумно, давайте їм щось смачне передамо”. А насправді — там зовсім інші потреби.

І тоді я зрозумів: якщо я хочу допомогти — ніхто не зробить це за мене. Я написав пост у Facebook і почав збір. Зранку на рахунку вже було грошей на дві машини.

Якби була одна — напевно, зробили б фото, передали і розійшлися. Але залишилися кошти ще на одну, і це запустило ланцюг. Ми купили пікап, відправили його на Донеччину — і коли я запостив фото, де бійці стоять поруч із машиною, щасливі, запилені, живі — тоді почалася злива повідомлень.

Мені писали мами військових. Одна каже: “Мій син пішов добровольцем, ми живемо в маленькому селі. В них нема транспорту, може, ви допоможете? Я бачила, що ви збираєте”. І як ти можеш відповісти: “Вибачте, я письменник, я цим не займаюся”?

Коли у тебе вдома маленька дитина, а тобі пише мама солдата — і ти не можеш не допомогти.

“Ми проїхали десять земних кіл”

— В якому стані ті авто, які ви купуєте?

— Людина вирішує, що час розпрощатися з машиною, виставляє її на продаж, ми купуємо. Вимита, сфотографована, з Англії чи Бельгії. Але кожна з них з історією хвороби. Бо авто — не дрон у коробці. Воно приходить понівеченим і його треба “лікувати”.

Часто панель заклеєна ізолентою, щоб не світилася лампочка “check engine”. Турбіна дихає нерівно, гальма свистять, рама тріснута, дроти скручені. І ти розумієш, що твоя робота — повернути машині життя, щоб вона змогла рятувати інших.

Ми ремонтуємо, шукаємо запчастини по всій Європі, вкладаємо власні кошти. І коли вже вона готова — сідаємо і їдемо. Колона з кількох машин — чотири тисячі кілометрів. Чотири дні дороги. Вдень — спека, уночі — безсоння.

Перші поїздки на Донбас були авантюрою. Адреналін, романтика, щось із Керуака — “On the Road”. Я навіть написав текст — “The Road”. Про цю саму дорогу, що тягнеться крізь країну. Після Кривого Рогу починаються ті самі дороги — танкові. Асфальт гуде, ніби під колесами мікрорельєф, зітканий із гусениць. І коли ти не спав добу, потім ще добу їдеш, втома зливається з гулом дороги в щось медитативне. Вітрове скло знову перетворюється на екран — але фільм вже інший. Не про пригоди, а про витривалість. Ніби хтось попереду повільно розмотує дорогу, а ти просто рухаєшся цією стрічкою крізь час.

Якось я підрахував: 67 поїздок, кожна по 3500 км. Разом — понад 200 тисяч кілометрів. Ми проїхали десять земних кіл. І це не про романтику. Це дорога, що вросла в тебе.

Тепер я втомлююся від керма. У мене по кілька машин, я постійно їх міняю, передаю, забираю із сервісів. І коли можу поїхати до Будапешта не машиною — користуюся такою можливістю.

Колись у дорозі я слухав аудіокниги. Найкраща — “Одіссея”, 18 годин подорожі, саме стільки — до Донецької області. Ідеально, правда?

Улюблені точки на карті

— Після довгої поїздки куди ти хочеш приїхати, щоб справді видихнути?

— В Ужгород. Особливо вночі, безлюдний. Я завжди проїжджаю центром — бруківка, світло, замок — і відчуваю: вдома. У Виноградові — Тиса під Чорною горою. Якщо мені треба заснути, я уявляю велике озеро зліва від траси: гладка вода, повний штиль, поплавок на площині віддзеркаленої гори. Дивишся на поплавок — і сон приходить сам.

Гості — це моя мотивація подорожувати по Закарпаттю. Завдяки їм буваю в чанах, термальних басейнах, у горах. Люблю Кам’янку на Синевирському перевалі — скромний готель без “глянцю”, зате світанок там такий, ніби молоко розлито в долині.

— Яка мандрівка — найсильніша для тебе?

— Соло-Балкани на місяць. Без точок, лише напрям. У якийсь момент емоції вигоряють — і виходиш на плато спокою. Починаєш говорити з навігатором. Приїхав у місто, тебе ніхто не знає — і ти можеш прожити іншу версію себе. Мріяв на довший час зникнути в Латинській Америці — Чилі чи Аргентині — і жити “таємничим сусідом”, якого не можуть розшифрувати. Ти приглядаєшся до міста й думаєш: “А якби я тут лишився?”.

Подобається історія Мішленівського гіда: шинники придумали путівник, щоб люди більше їздили. ʼ Стара хижа, мазані стіни, мономеню: стейк на жарі, домашня паста, хліб, оливкова олія з їхнього двору. Проста їжа, зроблена бездоганно. Запис — за кілька днів. І так, це Мішлен.

Палац Перені: пролог до книжки

— Ми їдемо до Палацу Перені у Виноградові. Ти виріс у цьому місті. Ти згадував книжку, пов’язану з цим місцем. Розкажеш?

— Є мемуар американки Елеанор Перені, яка жила тут у палаці у Виноградові між двома війнами, її назва в оригіналі “More Was Lost”. Це історія кохання з Жігмундом Перені й життя “диваків-дауншифтерів”, які обрали провінцію замість столиць і ввели в палаці демократичні звички: вітаються зі слугами, ламають ієрархії. Рід Перені — не вершина аристократії, але з вагомою репутацією в Угорщині, з учасниками революції.

Їй було дев’ятнадцять, йому — за тридцять. Обоє сором’язливі, обидва не свої на тому салонному прийомі, на якому зустрілися вперше. За кілька днів у місті вони вже переписуються англійською, незабаром одружуються.

Європа після війни — з інфляцією, дисбалансами; американці тоді здаються “багатими просто курсом”. Рід Перені — без грошей, із маєтками, що ледь тримаються купи. Вона приїздить у Виноградів — і з перших сторінок пише про холод. Вона облаштовує невеликий житловий поверх: спальню, ванну, оранжерею зі світлом у зимові дні. Вивчає угорську, входить у місцеві кола — але для довколишніх вони лишаються дивакуватою парою, “баронами”, що їздять на месу, хоча не надто релігійні.

— Як змінюється оптика з наближенням війни?

— У книжці чутно, як її наративом керує угорський інформаційний світ — місцями це переходить у націоналістичну сліпоту. Вона з підозрою дивиться на чехів, а потім визнає: “це ж держава порядку й права”. Коли кордони рухаються, її радість змінюється на тривогу: описує поранених у лікарні, Красне поле, темну від крові Тису — і вперше сумнівається. Далі — мобілізація чоловіка, невпевненість, політична турбулентність. Вона вагітна й мусить їхати до Штатів: на пероні — прощання “як назавжди”. Так і сталося: він вижив, але після війни зв’язку вони не відновили, більше не зустрілися.

— Про що насправді ця книга?

— Про втрату. Вона закінчує на сцені від’їзду з палацу: описує оранжерею — скляну, залиту зимовим сонцем, пальми на вході, сад, що потопає у квітах. Назву я б передав як “Втрачено було більше”: зник дім, сад — і ще щось, не вимовлене до кінця: кохання, ілюзія про життя “принцеси у замку”, юна наївність дев’ятнадцятирічної дівчини.

— І ми зараз заходимо в ці ж двері.

— Коли ти знаєш цю історію, чуєш не луну кроків, а приглушене тепло оранжереї, шелест парку, який вона щодня доглядала. У цьому сила таких місць.

— Що тебе вразило найбільше у цій історії?

— Деталі. Як вони збирають виноград, кому продають, куди їздять за продуктами, як у невеликому місті намагаються залишатися людьми інтелігентними, коли навколо — бракує культури, освіти, спілкування. Вона описує цей побут без іронії, з м’якою втомою: двоє прислужників у палаці, які мешкають з ними під одним дахом — не вишколені, неосвічені, але щирі. Внизу метушня, зверху — тиша. Цей контраст між аристократичними манерами і побутовою реальністю провінції створює особливу атмосферу. Усе в цих сторінках — повільне, приземлене, відчувається елегантність і сум за чимось вищим.

***

Довідка про BMW Х3, яке ми тестували: Потужність 208 кінських сил. Впроваджені інноваційні технології, такі як система м’якого гібриду, чого на попередніх X-третіх не було. Встановлено електродвигун, який додає плюс 12 кінських сил на старті. Також він спрямований на економію палива та зменшення викидів СО2. Цей автомобіль представлено в М-пакеті, про що свідчить його М-кермо, чорна стеля, 19 диски, спортивні бампера. Опційно тут адаптивний круїз-контроль, всі системи допомоги, включаючи моніторинг мертвих зон, утримання автомобіля в смузі, безпечний виїзд автомобілем заднім ходом, камера 360, максимальна оптика, адаптивна LED, проекційний дисплей, трьохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, акустична система Harman Kardon, безключовий доступ, який зараз вже в базовому оснащенні. Система тривалий комфорт, це тут USB роз’єм у спинках передніх сидінь. Можна за бажання встановити тримач для планшета, тримач для підплічників та столик.

Росана Тужанська для Varosh

Фото: Олеся Даньо