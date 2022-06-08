Світ побачив роман-антиутопія Арта Артоняна “TÜK”

Поет, журналіст та телеведучий Арт Антонян в дитинстві та юності жив на Закарпатті: у Берегові, Виноградові, Мукачеві та Ужгороді. Працював на ужгородському телебаченні та радіо. Арт також є автором кількох пісень з альбомів співачки Джамали та співавтором її переможної пісні “1944” на Євробаченні-2016.

Тепер надихнувся та створення роману-антиутопії “TÜK”. Нещодавно книга вийшла друком у Видавництві 21.

Автор каже, що не прагнув написати саме антиутопію, а жанр роману “TÜK” продиктувало реальне життя:

— Після роботи радіо і телеведучим в Ужгороді, я досить довгий час жив і працював журналістом у москві. Але наприкінці 2013 року пішов геть з журналістики, бо вже тоді мені стало ясно, що в ній більше нема кисню. А розповідати правду, неупереджено подавати факти, коли задихаєшся під тотальним контролем, майже неможливо.

Ще чотири роки я залишався в країні, більшу частину часу працюючи в дипломатичній сфері на уряд Сполучених Штатів Америки. Я спостерігав за відносинами країн на глобальному рівні. Нерідко, як ви розумієте, і крізь призму того, що відбувалося в Україні з Кримом і Донбасом. Бо це була одна з основних тем у дипломатії того часу, власне, як і тепер, наразі навіть більше… Водночас я спостерігав за внутрішньою політикою у рф та її впливом на суспільство.

Щось я чітко побачив, до чогось логічно прийшов, а щось просто відчув. Інтуїція зіграла велику роль. Тонка шкіра – важливий інструмент письменника. Це не про вразливість, а про відчуття, навіть передчуття, якщо хочете.

— Мабуть, тому багато з тих, хто вже прочитав роман, написали мені, що я начебто щось передбачив. А ні, просто розвинув реальні лінії у сюжетні, додавши фантастичного. От і маємо в результаті антиутопію. Проте “TÜK”, разом з усіма класичними ознаками антиутопічного жанру, дещо виходить за його межі. А найкрутіше те, що читачі та читачки часто зазначають, що не книжку прочитали, а подивилися захопливе кіно. Тому бажаю вам приємного читання і перегляду одночасно!

Книга зацікавить далеко не лише любителів антиутопій. В цій історії фантастичне настільки віддзеркалює реальність, а майбутнє переплітається з теперішнім, що читач навіть не помічає, як швидко занурюється в üмперський світ. Водночас у творі є трохи кіберпанка, бойовика, філософії й поетичної романтики. Є в тексті зашифровані, в прямому сенсі слова, образи для любителів головоломок. Присутні й документальні факти, які природно влилися в художню вигадку.

Літературна редакторка роману Інга Кейван пише:

— До 24 лютого «ТÜК» можна було сприймати як застереження, ба більше, попередження, у що можуть перейти постійні атаки України у гібридній війні, ініційованій керівною верхівкою росії. Арт Антонян показує, з чим насправді українському суспільству доводиться мати справу, звідки агресія, тотальний когнітивний дисонанс.

Українцям світова спільнота зараз часто ставить (радше кричить) запитання: «Як можна робити те, що роблять росіяни в Україні? Хто ці істоти, які не керуються жодними людськими властивостями й цінностями?» «ТÜК» дає відповіді на ці питання.

Він дуже важливий для розуміння того, що зараз відбувається у наших неприкаяних північно-східних сусідів, що відбувається в їхніх головах, як так сталося, що вони перетворилися на цілком інший еволюційний вид, який є ким/чим завгодно, але точно не людьми. Але ж були людьми.

І, звісно, це роман-застереження, бо від подібних процесів не застрахований ніхто.

Також «ТÜК» запрошує замислитися і над тим, що демократичним країнам є що цінувати та втрачати – свободу. Власне, це найбільша цінність, яка мотивує боротися, як роблять це герої роману Арта Антоняна, так само як у художній реальності щодня боряться за свободу і правду українці.

У період з 26 травня по 10 червня у читачів є можливість придбати книгу Арта Антоняна «TÜK» в інтернет-книгарні Видання 21 за акційною ціною в 300 гривень.

Посилання на книгу – TÜK.

Varosh

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