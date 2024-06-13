У ці вихідні в Ужгороді направду не буде проблем, куди піти: фестиваль, спортивні та музичні заходи, вистави, майстеркласи та ігри. Хіба що виникне дилема, куди саме іти. Але тут уже обирайте на свій смак, може й вдасться потрапити в один вечір одразу на кілька заходів.

Ну і, як завжди, чекаємо ваших доповнень, що ми забули вам проанонсувати.

14 червня (п’ятниця)

Відкритий турнір з армрестлінгу

Відкритий турнір з армрестлінгу серед учасників війни проводитимуться у вагових категоріях: до 75 кг, до 90 кг і понад 90 кг. Організатори заходу — ветеранський хаб ВДОМА та Ветеранський хаб.Закарпаття. “Головна мета – популяризувати активний спосіб життя серед учасників війни, відволіктися від армійської буденності, від лікування після поранень та весело провести час у колі побратимів”, — кажуть вони.

Реєстрація та деталі щодо змагань — за номерами телефонів: 050 643 1246, 066 629 6599.

“Школа батьківства” від Tatohub.Ужгород

Підготуватися до проблем та викликів, які будуть у їхніх дітей в підлітковому віці допоможе психологиня Олена Пітух. Захід безкоштовний, реєстрація — за посиланням.

Початок о 17:30. Місце зустрічі: пр.Свободи, 16 (Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка).

Безкоштовні тренування в парках та скверах

Стартували безкоштовні тренування в рамках програми “Активні паки — локації здорової країни”. Тренування дуже різноманітні – від кросфіту до футболу. Розраховані на дітей і дорослих. Як професійних спортсменів, так і для початківців. Основна їхня мета — залучення людей до систематичних тренувальних сесій, спрямованих на розвиток основних рухових якостей — загальна витривалість, сила, спритність, координація, гнучкість, швидкість.

У п’ятницю, о 18:00 буде пробіжка+фітнес у Боздоському парку. Субота 15 червня — фітнес для мам з дітками з візочками, о 10:00 біля ЗОШ 3.

Музичне барабанне коло для дорослих

Перше літнє музичне коло цього разу буде барабанно-імпровізаційним, кажуть організатори. Зустріч пройде за адресою вул. Швабська 9а, «Станція Уж» (так, знову переїхали!) Вартість участі – 200 грн. Для другого учасника сім’ї знижка 50%, тож приходьте разом зі своїми рідними та коханими. Реєстрація обовʼязкова за посиланням.

Вистава “Чіріклі”

Це вистава для тих, хто коли-небудь мав справу із стереотипним ставленням до ромів; для тих, хто хоче побачити історію про щиру материнську любов; для тих, хто йде в театр по щемливі відчуття та емоції; …і це далеко не всі, кому, на нашу думку, варто побачити монодраму «Чіріклі».

Початок — о 19:00.

15 червня (субота)

Чемпіонат області з шахів

ХХ ювілейний Чемпіонат Закарпатської області з шахів ім. Тиграна Петросяна пройде в ПАДІЮНі. Початок змагань — об 11:00 на другому поверсі, у фоє.

Гра “Кеш флоу”

Гра є симуляцією фінансового простору в суспільстві, яскраво демонструє важливість фінансової грамотності у житті людини. Запрошують на гру усіх, хто хоче перевірити себе та свою фінансову стратегію.

Вартість участі: 600 гривень. Тривалість гри: до 5 годин. Реєстрація за посиланням.

Культурний фестиваль “Вічне”

У сквері ім.Героїв Майдану, біля “Совиного гнізда” пройде культурний фестиваль “Вічне”. “Говоритимемо про корінні народи, виготовлятимемо свічки у стародавній техніці, слухатимемо місцевих виконавців та багато іншого! Також вас чекає благодійний ярмарок від українських брендів”, — анонсують організатори.

У програмі панельна дискусія з Езрою Пастором і Сафіє Лентер-Кизи про корінні народи; лекція Романа Назаренка; майстер-класи з петриківського розпису, ляльок мотанок та виготовлення свічок з воску; ярмарок українських брендів та місцевих майстрів.

Початок о 13:00.

Танцювальні майстеркласи

Школа спортивно-бального танцю E’Motion відкриває танцювальний червень. Запис і бронювання місць за тел.: 0930244268 Ксенія.

Прем’єра на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру

Передостання прем’єра 78-го театрального сезону Закарпатського муздрамтеатру — “Щоденник Президента” — відбудеться в суботу, 15 червня на Малій сцені театру. Виставу присвятили 150-річчю від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина.

Початок о 19:00.

16 червня (неділя)

Відкриття книгарні-кав’ярні

Книгарня-кав’ярня Paperova відкриється в Ужгороді за адресою вул.Підгірна, 18. Тут ви знайдете “затишок та релаксацію: книги, кава, зручні комфортні крісла, точкові інтерʼєрні цікавинки та атмосферний балкон – відчуття, що знайшов місце, де щиро добре”, — анонсують в мережі.

20% з проданих у день відкриття книг віддадуть на збір для розвідки. Відкриття — об 11:00.

“1000 років української музики”

Органіст, музикознавець, композитор, молодий український науковець Богдан Дем’яненко представить концертну програму, що є першою частиною його нового масштабного авторського проєкту “1000 років української музики: органна версія”.

“Мета проєкту – нагадати нам про цілісність нашої багатовікової музичної традиції і її глибинну спорідненість із музичною культурою Західної Європи”, — кажуть організатори.

Концерт у Закарпатській обласній філармонії почнеться о 17:00.

Вистава «Привиди маєтку Рейвенскрофт»

Марсі – освічена та інтелігентна жінка, яка навчає та доглядає за донькою господарки маєтку Рейвенскрофт – Гілліан. Марсі працює на благо своєї власної доньки, заради якої готова на все. Навіть на вбивство?.. Дізнаєтесь на детективній виставі. Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…