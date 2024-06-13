У ці вихідні в Ужгороді направду не буде проблем, куди піти: фестиваль, спортивні та музичні заходи, вистави, майстеркласи та ігри. Хіба що виникне дилема, куди саме іти. Але тут уже обирайте на свій смак, може й вдасться потрапити в один вечір одразу на кілька заходів.
Ну і, як завжди, чекаємо ваших доповнень, що ми забули вам проанонсувати.
Відкритий турнір з армрестлінгу
Відкритий турнір з армрестлінгу серед учасників війни проводитимуться у вагових категоріях: до 75 кг, до 90 кг і понад 90 кг. Організатори заходу — ветеранський хаб ВДОМА та Ветеранський хаб.Закарпаття. “Головна мета – популяризувати активний спосіб життя серед учасників війни, відволіктися від армійської буденності, від лікування після поранень та весело провести час у колі побратимів”, — кажуть вони.
Реєстрація та деталі щодо змагань — за номерами телефонів: 050 643 1246, 066 629 6599.
“Школа батьківства” від Tatohub.Ужгород
Підготуватися до проблем та викликів, які будуть у їхніх дітей в підлітковому віці допоможе психологиня Олена Пітух. Захід безкоштовний, реєстрація — за посиланням.
Початок о 17:30. Місце зустрічі: пр.Свободи, 16 (Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка).
Безкоштовні тренування в парках та скверах
Стартували безкоштовні тренування в рамках програми “Активні паки — локації здорової країни”. Тренування дуже різноманітні – від кросфіту до футболу. Розраховані на дітей і дорослих. Як професійних спортсменів, так і для початківців. Основна їхня мета — залучення людей до систематичних тренувальних сесій, спрямованих на розвиток основних рухових якостей — загальна витривалість, сила, спритність, координація, гнучкість, швидкість.
У п’ятницю, о 18:00 буде пробіжка+фітнес у Боздоському парку. Субота 15 червня — фітнес для мам з дітками з візочками, о 10:00 біля ЗОШ 3.
Музичне барабанне коло для дорослих
Перше літнє музичне коло цього разу буде барабанно-імпровізаційним, кажуть організатори. Зустріч пройде за адресою вул. Швабська 9а, «Станція Уж» (так, знову переїхали!) Вартість участі – 200 грн. Для другого учасника сім’ї знижка 50%, тож приходьте разом зі своїми рідними та коханими. Реєстрація обовʼязкова за посиланням.
Вистава “Чіріклі”
Це вистава для тих, хто коли-небудь мав справу із стереотипним ставленням до ромів; для тих, хто хоче побачити історію про щиру материнську любов; для тих, хто йде в театр по щемливі відчуття та емоції; …і це далеко не всі, кому, на нашу думку, варто побачити монодраму «Чіріклі».
Початок — о 19:00.
Чемпіонат області з шахів
ХХ ювілейний Чемпіонат Закарпатської області з шахів ім. Тиграна Петросяна пройде в ПАДІЮНі. Початок змагань — об 11:00 на другому поверсі, у фоє.
Гра “Кеш флоу”
Гра є симуляцією фінансового простору в суспільстві, яскраво демонструє важливість фінансової грамотності у житті людини. Запрошують на гру усіх, хто хоче перевірити себе та свою фінансову стратегію.
Вартість участі: 600 гривень. Тривалість гри: до 5 годин. Реєстрація за посиланням.
Культурний фестиваль “Вічне”
У сквері ім.Героїв Майдану, біля “Совиного гнізда” пройде культурний фестиваль “Вічне”. “Говоритимемо про корінні народи, виготовлятимемо свічки у стародавній техніці, слухатимемо місцевих виконавців та багато іншого! Також вас чекає благодійний ярмарок від українських брендів”, — анонсують організатори.
У програмі панельна дискусія з Езрою Пастором і Сафіє Лентер-Кизи про корінні народи; лекція Романа Назаренка; майстер-класи з петриківського розпису, ляльок мотанок та виготовлення свічок з воску; ярмарок українських брендів та місцевих майстрів.
Початок о 13:00.
Танцювальні майстеркласи
Школа спортивно-бального танцю E’Motion відкриває танцювальний червень. Запис і бронювання місць за тел.: 0930244268 Ксенія.
Прем’єра на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру
Передостання прем’єра 78-го театрального сезону Закарпатського муздрамтеатру — “Щоденник Президента” — відбудеться в суботу, 15 червня на Малій сцені театру. Виставу присвятили 150-річчю від дня народження Президента Карпатської України Августина Волошина.
Початок о 19:00.
Відкриття книгарні-кав’ярні
Книгарня-кав’ярня Paperova відкриється в Ужгороді за адресою вул.Підгірна, 18. Тут ви знайдете “затишок та релаксацію: книги, кава, зручні комфортні крісла, точкові інтерʼєрні цікавинки та атмосферний балкон – відчуття, що знайшов місце, де щиро добре”, — анонсують в мережі.
20% з проданих у день відкриття книг віддадуть на збір для розвідки. Відкриття — об 11:00.
“1000 років української музики”
Органіст, музикознавець, композитор, молодий український науковець Богдан Дем’яненко представить концертну програму, що є першою частиною його нового масштабного авторського проєкту “1000 років української музики: органна версія”.
“Мета проєкту – нагадати нам про цілісність нашої багатовікової музичної традиції і її глибинну спорідненість із музичною культурою Західної Європи”, — кажуть організатори.
Концерт у Закарпатській обласній філармонії почнеться о 17:00.
Вистава «Привиди маєтку Рейвенскрофт»
Марсі – освічена та інтелігентна жінка, яка навчає та доглядає за донькою господарки маєтку Рейвенскрофт – Гілліан. Марсі працює на благо своєї власної доньки, заради якої готова на все. Навіть на вбивство?.. Дізнаєтесь на детективній виставі.
Афіша доповнюється…
Зоряна Попович, Varosh
Фото Сергія Денисенка
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