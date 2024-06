Свято музики, фотовиставка та ярмарок: події в Ужгороді 21-23 червня

Схоже, Ужгород поступово занурюється в стан літнього непоспіху. Подій у ці вихідні небагато, але вони доволі різноманітні — ми постаралися максимально зібрати їх для вас.

21 червня (п’ятниця)

“Свято музики”

21 червня Ужгород приєднається до понад 300 міст світу, в яких у цей день проведуть Свято музики. Його започаткували в 1982 році у Франції музичним фестивалем Fête de la Musique. Цього року окрім талановитої місцевої молоді до свята доєднаються артисти з усієї України

Тож, фінальний склад учасників цьогоріч: Havka; Toolskit; Stellar Sun; Ostanniy; Те, Що Більше Ніж Ліс; Антон і Каракулі; Відлік Часу; Feerverk; Sasha D; Sunken Kid; Excess Dose; Tom Strobe; Not One; Western Wolves; Take Five.

Організатори збирають гроші для Musicians Defend Ukraine Foundation та фонд «На Літачки».

“Ми обладнали простір Alive додатковим устаткуванням, щоб цього дня у нас була електрика цілий день”, — кажуть організатори. Квитки за посиланням. Початок заходу о 12.00. Адреса: вул.Капушанська, 20 (концертний простір Alive).

Моновистава “Сповідь дружини військовослужбовця”

Моновиставу на одну дію Ірини Феофанової покажуть на сцені театру ляльок “Бавка”. Виконає Анастасія Стельмах.

Початок вистави — о 14:00.

Вечір, присвячений історії музики

Любителів живої музики запрошують на локацію “Під замком” (вул. Капітульна, 31) на вечір, присвячений історії музики — від її витоків до сучасності. Впродовж вечора співатиме Беата Банго, буде можливість взяти участь у фотосесії. Розігруватимуть призи по темі івенту серед учасників, які зробили донат на підтримку ЗСУ.

Організаторки заходу — засновниці PROSTORY, Ванесса Січ та Тетяна Ловска, які прагнуть сформувати жіночу спільноту зі спільними цінностями.

Жіноче коло до дня літнього сонцестояння

“День астрономічного початку літа — дуже потужний енергетично день для духовного розвитку і трансформацій! У потужному жіночому колі ми сформулюємо справжні істинні ваші бажання, зрозуміємо, чого вам насправді хочеться”, — кажуть організатори.

Учасники зроблять особливу практику маніфестації й візуалізації бажань – карту бажань.

Адреса: вул. Берчені, 48. Вартість участі: 1000 гривень.

22 червня (субота)

Фотовиставка «Два століття – одна війна»

На площі Театральній впродовж дня розгорнуть фотовиставку «Два століття – одна війна» про збройну боротьбу українського народу проти російського імперіалізму, що триває вже протягом не однієї сотні років. У ній поєднані архівні фото часів визвольних змагань УПА, а також сучасні документальні світлини російсько-української війни, зокрема авторства військового кореспондента Максима Левіна.

Світлини можна буде переглянути з 13:00 до 17:00.

23 червня (неділя)

“Купала фест 2024”

З 10:00 до 23:00 на площах Фенцика, Театральній та на набережній Незалежності пройде фестиваль-ярмарок із зануренням в українську міфологію та традиції, а також допоможете нашим збройним силам захищати нас далі, адже мета фестивалю — це збір коштів на авто та дрони.

У програмі різні атракції, катання на конях, аніматори, квести, запускання вінків на воду тощо.

