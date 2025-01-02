Що цікавого буде в Ужгороді 3-5 січня. Афіша заходів на вихідні

Перша e новому 2025 році щотижнева афіша заходів на вихідні – напрочуд скромна за кількістю планованих заходів. Може, після низки зимових свят нам всім потрібно трохи часу на усвідомлення та прийняття переходу в новий рік? Побути з рідними та близькими, налаштуватися на ще один річний життєвий забіг, поміркувати над плануванням року та оікуваннями від нього?

Як би там не було, якщо раптом ви захочете трохи перемкнутися і вийти в люди у прийдешні вихідні, можете завітати на зустріч-презенацію книги Євгена Дубровського. Не пропустіть атмосферний мальовничий захід “Коляди в старому селі”, на яке щороку з’їжджаються бетегеми, фольклорні колективи та ансамблі з різних районів області! А ще можете влаштувати святковий театральний сеанс для юних театралів: в обласному муздрамтеатрі триває новорічний марафон, під час якого три дні поспіль тут показують одразу по 2 вистави для діток.

3 січня (п’ятниця)

2 покази новорічної дитячої вистави «Майстри чудес»

Дива трапляються лише там, де на них чекають – саме так вважає мишка на ім’я Мері, яка готується до свят та мріє, аби у її домі нарешті трапилось справжнє зимове диво! А от її чоловік, мишеня Олівер, затятий реаліст, який зовсім не бачить сенсу у цій «святковій метушні»! Тож ідеальне сімейне святкування під загрозою… Саме тому песику Джеккі та коту Тому доведеться вплутатися у досить авантюрну історію! Адже, якщо чудеса не трапляються просто так, то їх можна спробувати влаштувати самостійно!

Режисер-постановник-з.а .України Михайло Фіщенко

Художниця-постановниця-Віра Степчук

Балетмейстер-Дмитро Сньозик.

Час: 11:00

14:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Зустріч із військовим лікарем, медичним блогером Євгеном Дубровським

Під час заходу Євген Дубровський презентує книжку «Історія, яку варто почути» про героїчний подвиг захисників Авдіївки.

За фахом гість – лікар-інфекціоніст, який став відомим під час пандемії за принципову позицію, спрямовану проти залякування та ненаукових маніпуляцій навколо COVID-19.

На початку широкомасштабної війни Євген Дубровський пішов добровольцем на фронт і служив у лавах ЗСУ військовим лікарем у складі 110 окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка.

Нагороджений медалями «Ветеран війни», «За бездоганну медичну службу» та «За оборону Авдіївки». Звільнений з лав ЗСУ в 2023 році.

У 2023 року Євген видав книгу «Історія, яку варто почути». За основу взято записи зі щоденника автора, який він вів з перших днів мобілізації. У книзі просто та відвертістю змальовані армійські будні солдатів, їхня боротьба, героїчне протистояння, пригоди, радості й переживання.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка

4 січня (субота)

«Коляди у старому селі»

Свято розпочнеться ходою учасників і гостей із площі Театральної до ужгородського скансену.

А вже на сцені у музеї відбудеться презентація традиційних вертепів Закарпаття, колядуватимуть фольклорні колективи та вокальні ансамблі. Також для відвідувачів музею буде діяти ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів, проводитимуться майстерки для дітей.

Вхід вільний.

Час: 12.00 год.

Локація: територія Закарпатського музею народної архітектури та побуту.

2 покази вистави для дітей «Бременські музиканти»

Вистава для сімейного перегляду від режисера Олександра Саркісьянца за казкою братів Грімм

Це подорож у чарівне королівство, в якому розгортається історія кохання, дружби та вірності своїм бажанням.

Художниця-постановниця – Людмила Бєлая.

Балетмейстер-постановник – Тарас Гамага.

Час: 11:00

14:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв

5 січня (неділя)

2 покази музичної вистави для сімейного перегляду «Мауглі»

Вистава, яка впродовж дванадцяти років йде на сцені обласного муздрамтеатру з великим успіхом.

Хлопчик, якого виростили джунглі. Мауглі шукатиме себе, навчиться боротись проти небезпеки та берегтиме зграю. На його шляху траплятимуться найрізноманітніші жителі джунглів!

Режисерка-постановниця – з.д.м.України Наталія Тімошкіна.

Художниця-постановниця – Людмила Бєлая.

Танці та пластика – Наталія Тімошкіна, Дмитро Сньозик.

Час: 11:00

14:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Концертна програма “Зимова історія” від гурту Brevis

“Зимова історія” – це музичне дійство з українським колоритом, старовинними мелодіями колядок та щедрівок, які переплелися iз сучасною гармонією. Краса українського багатоголосся в поєднанні iз звуковими та візуальними ефектами, роблять цю програму по-справжньому особливою та незабутньою!

На заході також відбудеться збір коштів на підрозділ, де служить Антон Григуть. Юнак співав у складі колективу, а тепер боронить нашу Батьківщину.

Дата: 5 січня (неділя) Час початку: 17.00 Локація: Закарпатська обласна філармонія.

Квитки можна придбати за покликанням тут

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Сергій Денисенко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.